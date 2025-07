ETV Bharat / state

બંધ કોટડી કે કેદીઓને સમાજમાં પુનઃપ્રસ્થાપિત કરવા માટેની એક સુંદર જગ્યા? જાણો ગુજરાતની જેલની હકીકત - REALITY OF GUJARAT JAIL

જાણો ગુજરાતની જેલની હકીકત ( ETV Bharat Gujarat )

Published : July 7, 2025 at 8:16 AM IST | Updated : July 7, 2025 at 9:24 AM IST

પ્રિ-મેચ્યોર રીલીઝ: પ્રિ-મેચ્યોર રીલીઝ અંતર્ગત જે કેદીને માનનીય કોર્ટ દ્વારા સજા સંભળાવવામાં આવેલી હોય, તેને તેના સારા વર્તન બદલ સરકાર તેને મુક્ત કરી શકે છે. આજીવન કેદ પામેલા કેદીઓના 14 વર્ષ સજા કાપ્યા બાદ તેમની પ્રિ-મેચ્યોર રીલીઝની અરજી જેલ વિભાગ દ્વારા સરકારને મોકલવામાં આવે છે. જેમાં સરકારની મંજૂરી બાદ આજીવન કેદની સજા પામેલા કેદીને મુક્ત કરવામાં આવે છે. છેલ્લા 2 વર્ષમાં 600 આજીવન કેદ પામેલા કેદીને પ્રિ-મેચ્યોર રીલીઝ અંતર્ગત મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. જેલની અજાણી વાતો (ETV Bharat GFX) જેલ વિભાગ દ્વારા કેદી માટે કરવામાં આવતા કલ્યાણકારી કર્યો: ગુજરાત રાજ્યનો જેલ વિભાગ તેના કેદીને લઈને પણ તેટલો જ સંવેદનશીલ છે. જેમાં તેઓ 'નવી ઉમ્મીદ' પહેલ હેઠળ જેલમાં સજા ભોગવી રહેલા કેદીના તેજસ્વી બાળકોને પ્રોત્સાહક ઈનામ અને શિષ્યવૃતિ પૂરી પાડે છે. 10,12, સ્નાતક અને અનુસ્નાતકનો અભ્યાસ કરી રહેલા કેદીના તેજસ્વી બાળકોને શિષ્યવૃત્તિ અને પ્રોત્સાહક ઇનામો આપવામાં આવે છે. મહત્વનું છે કે, જે રાશિ સરકારી કર્મચારીના બાળકોને આપવામાં આવે છે, તેટલી જ સમાન અંતરની રકમ કેદીના બાળકોને સરકારી ધારાધોરણ કરતાં 10% ઓછા ગુણ મેળવવા પર પણ આપવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત કેદીના જે બાળકો સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરવા ઇચ્છુક હોય તેમનો સંપૂર્ણ ખર્ચ 'પ્રિઝનર વેલ્ફેર ફંડ'માંથી આપવાની જાહેરાત પણ કરી છે. DG જણાવે છે કે, 'અમે કેદીના બાળકોને IPS ઓફિસર અને સરકારી કર્મચારી બનતા જોવા માંગીએ છીએ.' મહિલા જેલ અને મહિલા કેદીનું જીવન: ગુજરાતમાં અમદાવાદ અને વડોદરા ખાતે મહિલાઓ માટે મહિલા જેલ આવેલી છે. રાજ્યમાં હાલમાં કુલ 600 મહિલા કેદી સજા ભોગવી રહ્યા છે. જેમાંથી 200 થી વધુ મહિલા કેદી અમદાવાદ જેલમાં સજા ભોગવી રહ્યા છે. તેમાં ભારતીય અને વિદેશી નાગરિકોનો પણ સમાવેશ થાય છે. તેમાં મહિલા કેદીને કોમ્પ્યુટર અને બ્યુટીપાર્લરના ક્લાસ કરાવવામાં આવે છે. 'કરુણા ફાઉન્ડેશન' ના સહયોગથી મહિલા કેદી માટે જેલમાં સેનેટરી નેપકિન બનાવવાનો ઉદ્યોગ પણ ચાલે છે. આપણને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે 'ધ્વનિ પ્રોજેક્ટ' હેઠળ મહિલા કેદી દ્વારા 5000 થી વધુ ઓડિયો બૂક બનાવવામાં આવી છે. જેમાં વોઇસ ઓવર જેલમાં રહેલી મહિલા કેદી દ્વારા આપવામાં આવ્યો છે. અંધજન મંડળના સહયોગ દ્વારા આ ઓડિયો બૂક બનાવવાનું કાર્ય શક્ય બન્યું છે. જેનો અમદાવાદમાં હાલમાં થયેલા વર્લ્ડ બૂક ફેરમાં 'ગુજરાત પ્રિઝન'નો સ્ટોલ પણ રાખવામાં આવ્યો હતો. જેમાં આ ઓડિયો બૂક પ્રસ્તુત કરવામાં આવી હતી. ડૉ.કે.એલ.એન રાવ, ગુજરાત રાજ્યનાં જેલ વિભાગના પોલીસ મહાનિર્દેશક (ETV Bharat Gujarat) અંગ્રેજ શાસનની જેલ અને હાલની જેલ વચ્ચે શું છે તફાવત? જેલમાં સમયાંતરે આવેલા પરિવર્તન વિશે વાત કરતાં ડૉ.કે.એલ.એન રાવ જણાવે છે કે, 'તે સમયે પ્રશાસન બ્રિટિશરોનું હતું અને પ્રજા આપણી, જ્યારે અત્યારે જેલ પણ આપણી પ્રજા પણ આપણી અને પ્રશાસન પણ આપણું છે.' વર્ષોથી જેલમાં સજા ભોગવી રહેલા કેદીને સવારે નાસ્તામાં ગોળ અને ચણા આપવામાં આવતા હતા. જ્યારે હવે તેમાં બદલાવ આવ્યો છે. હાલ સાત દિવસમાં સાત અલગ અલગ નાસ્તો જેમ કે પૌવા, ઉપમા, ઇડલી, શીરો એ પ્રમાણે કેદીને ભોજન આપવામાં આવે છે. તથા લંચ અને ડિનરમાં સલાડ પણ આપવામાં આવે છે. પ્રિઝન મેન્યુઅલમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. આમ કેદીના સ્વાસ્થ્યને પણ તેટલું જ મહત્વ આપવામાં આવે છે. સાથે જ કેદી સાથેના વ્યવહારમાં માનવીય મૂલ્યોના ભૂલાય તેની પૂરી તકેદારી રાખવામાં આવે છે. COVID સમયની જેલ અને જેલની સ્થતિ: કોરોનાનો સમય પૂરા દેશ માટે કપરો રહ્યો હતો. ત્યારે જેલ જેવી બંધ જગ્યામાં કવોરંટાઇન વોર્ડ, આઇસોલેશન વોર્ડ નક્કી કરવું એ ખૂબ અઘરું કાર્ય હતું. પરંતુ જેલ પ્રશાસન તેને પહોંચી વળવામાં સક્ષમ રહ્યું હતું. તેમણે નોંધ્યું કે, 'કોરોનાકાળ દરમિયાન એક પણ કેદીનું મૃત્યુ માત્ર કોરોના હોવાના લીધે થયું ન હતું. ગુજરાત એક એવું રાજ્ય છે જ્યાં સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ મુજબ ત્રણેય તબક્કામાં કાચા કામના કેદીઓને જામીન આપવામાં આવ્યા હતા. તે સમયે એવા પણ કિસ્સાઓ બન્યા હતા જેમાં પોલીસ પોતે કેદીને ગાડીમાં બેસાડીને તેના ઘર સુધી મૂકવા ગઈ હતી. તેમને સાત દિવસનું કરિયાણું પણ અમે પૂરું પાડ્યું હતું.' ગુજરાત એ એકમાત્ર રાજ્ય છે જ્યાં કેદીઓ માટે કોવિડની રસી આપવામાં આવી હતી. જાણો જેલના રેડિયો વિશે: ગુજરાતમાં જેલમાં 18 રેડિયો સ્ટેશન આવેલા છે. આ રેડિયો સ્ટેશન કેદી દ્વારા કેદી માટે ચલાવવામાં આવે છે. તેમાં રેડિયો જૉકી પણ કેદી હોય છે અને તેને સાંભળનારો શ્રોતા વર્ગ પણ કેદીનો જ હોય છે. અહીં કેદીની સવાર પૂજા, યોગા દ્વારા થાય છે. રેડિયો પર કેદીને સુપ્રભાત કહેવામાં આવે છે. તેમના જન્મદિવસ પર તેમને શુભેચ્છા પાઠવવામા આવે છે. તેમની ફરમાઇશ પર ગીત પણ વગાડવામાં આવે છે. તથા જ્યારે કોઈ કેદી તેની સજા પૂરી કરીને બહાર જાય છે ત્યારે તેના માનમાં બ્યૂગલ પણ વગાડવામાં આવે છે. 'Our Behaviour Should Be Good'- ડૉ.કે.એલ.એન રાવ: લોકોને સંદેશ આપતા ડૉ.કે.એલ.એન રાવ જણાવે છે કે, 'સમાજમાં દરેક વ્યક્તિ ભૂલ કરે છે. પરંતુ આપણે આપણાં વર્તન અને મગજ પર કાબૂ રાખવો જોઈએ. બીજા પક્ષે જે કેદી સજા પૂરી કરીને પાછા આવે છે તેમને સામાજિક સ્વીકાર મળે તેવી અપેક્ષા છે. તથા દરેક વ્યક્તિને સુધારવાનો એક મોકો મળે અને તેઓ સમાજમાં પુનઃપ્રસ્થાપિત થાય તેવી મારી આશા છે." આ પણ વાંચો: ગુજરાતમાં જેલની શું છે સ્થિતિ? જેલની ક્ષમતા સામે જેલમાં રહેલા કેદીઓની સંખ્યા વિશે જાણો અમદાવાદના ફેમસ શોપિંગ ડેસ્ટિનેશન ઢાલગરવાડનું કેવું રીતે પડ્યું નામ? નાળા પર શરૂ થયેલા બજારમાં આજે 500 દુકાન

DG જેલ વિભાગ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું કે, 'નવા બનેલા જિલ્લાઓ જેમ કે દ્વારકા, સોમનાથ બોટાદમાં નવી જેલ બની રહી છે. આવતા વર્ષ સુધી બીજા 4000 કેદીની ક્ષમતા અમે વધારવા જઇ રહ્યા છીએ.' જેલની અજાણી વાતો (ETV Bharat GFX) જેલમાં કઈ કઈ પ્રવૃતિ કેદી દ્વારા કરવામાં આવે છે: જેલમાં આવતા મોટાભાગના કેદી ગ્રામ્ય વિસ્તારના હોય છે જેઓ ક્ષણિક ભૂલના લીધે જેલમાં આવતા હોય છે. આથી તેમને તેમની ભૂલનો પશ્ચાતાપ થાય અને જ્યારે તેઓ મુક્ત થાય ત્યારે સમાજમાં પુનઃપ્રસ્થાપિત થઈ શકે તે માટે જેલ વિભાગ દ્વારા 'દરેક કેદીના હાથને એક કામ' વિચાર હેઠળ તેમના કૌશલ વર્ધન માટે તેમને અલગ અલગ પ્રવૃતિ કરાવવામાં આવે છે. જેમાં ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ, બેકરી પ્રોડક્ટ બનાવવી, પોલીસ માટે શેતરંજી બનાવવી, સરકારી ઓફિસ માટેના ફર્નિચર અને ફાઇલ બનાવવી, પશુપાલન તથા ખેતી જેવી પ્રવૃત્તિ કરાવવામાં આવે છે. આ પ્રવૃત્તિ તેમના મગજને વ્યસ્ત રાખવા સાથે તેઓ જ્યારે મુક્ત થાય ત્યારે તેમની રોજગારી માટે આવકનું સાધન પણ બને છે. બ્રાન્ડેડ સફારીની બેગ પણ જેલમાં કેદી દ્વારા બનાવવામાં આવે છે. અમદાવાદ ખાતે RTO પાસે આવેલું પ્રખ્યાત 'જેલના ભજીયા હાઉસ' તેનું ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ છે. DG જેલ વિભાગના જણાવ્યા પ્રમાણે જેલના ભજીયા હાઉસ ટૂંક સમયમાં એક નવું સ્વરૂપ લેવા જઈ રહ્યું છે. આગામી 3થી 4 મહિનામાં તે એક બેનક્વેટ હોલ અને રીટેલ આઉટલેટના સ્વરૂપમાં જોવા મળશે. પ્રિ-મેચ્યોર રીલીઝ: પ્રિ-મેચ્યોર રીલીઝ અંતર્ગત જે કેદીને માનનીય કોર્ટ દ્વારા સજા સંભળાવવામાં આવેલી હોય, તેને તેના સારા વર્તન બદલ સરકાર તેને મુક્ત કરી શકે છે. આજીવન કેદ પામેલા કેદીઓના 14 વર્ષ સજા કાપ્યા બાદ તેમની પ્રિ-મેચ્યોર રીલીઝની અરજી જેલ વિભાગ દ્વારા સરકારને મોકલવામાં આવે છે. જેમાં સરકારની મંજૂરી બાદ આજીવન કેદની સજા પામેલા કેદીને મુક્ત કરવામાં આવે છે. છેલ્લા 2 વર્ષમાં 600 આજીવન કેદ પામેલા કેદીને પ્રિ-મેચ્યોર રીલીઝ અંતર્ગત મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. જેલની અજાણી વાતો (ETV Bharat GFX) જેલ વિભાગ દ્વારા કેદી માટે કરવામાં આવતા કલ્યાણકારી કર્યો: ગુજરાત રાજ્યનો જેલ વિભાગ તેના કેદીને લઈને પણ તેટલો જ સંવેદનશીલ છે. જેમાં તેઓ 'નવી ઉમ્મીદ' પહેલ હેઠળ જેલમાં સજા ભોગવી રહેલા કેદીના તેજસ્વી બાળકોને પ્રોત્સાહક ઈનામ અને શિષ્યવૃતિ પૂરી પાડે છે. 10,12, સ્નાતક અને અનુસ્નાતકનો અભ્યાસ કરી રહેલા કેદીના તેજસ્વી બાળકોને શિષ્યવૃત્તિ અને પ્રોત્સાહક ઇનામો આપવામાં આવે છે. મહત્વનું છે કે, જે રાશિ સરકારી કર્મચારીના બાળકોને આપવામાં આવે છે, તેટલી જ સમાન અંતરની રકમ કેદીના બાળકોને સરકારી ધારાધોરણ કરતાં 10% ઓછા ગુણ મેળવવા પર પણ આપવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત કેદીના જે બાળકો સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરવા ઇચ્છુક હોય તેમનો સંપૂર્ણ ખર્ચ 'પ્રિઝનર વેલ્ફેર ફંડ'માંથી આપવાની જાહેરાત પણ કરી છે. DG જણાવે છે કે, 'અમે કેદીના બાળકોને IPS ઓફિસર અને સરકારી કર્મચારી બનતા જોવા માંગીએ છીએ.' મહિલા જેલ અને મહિલા કેદીનું જીવન: ગુજરાતમાં અમદાવાદ અને વડોદરા ખાતે મહિલાઓ માટે મહિલા જેલ આવેલી છે. રાજ્યમાં હાલમાં કુલ 600 મહિલા કેદી સજા ભોગવી રહ્યા છે. જેમાંથી 200 થી વધુ મહિલા કેદી અમદાવાદ જેલમાં સજા ભોગવી રહ્યા છે. તેમાં ભારતીય અને વિદેશી નાગરિકોનો પણ સમાવેશ થાય છે. તેમાં મહિલા કેદીને કોમ્પ્યુટર અને બ્યુટીપાર્લરના ક્લાસ કરાવવામાં આવે છે. 'કરુણા ફાઉન્ડેશન' ના સહયોગથી મહિલા કેદી માટે જેલમાં સેનેટરી નેપકિન બનાવવાનો ઉદ્યોગ પણ ચાલે છે. આપણને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે 'ધ્વનિ પ્રોજેક્ટ' હેઠળ મહિલા કેદી દ્વારા 5000 થી વધુ ઓડિયો બૂક બનાવવામાં આવી છે. જેમાં વોઇસ ઓવર જેલમાં રહેલી મહિલા કેદી દ્વારા આપવામાં આવ્યો છે. અંધજન મંડળના સહયોગ દ્વારા આ ઓડિયો બૂક બનાવવાનું કાર્ય શક્ય બન્યું છે. જેનો અમદાવાદમાં હાલમાં થયેલા વર્લ્ડ બૂક ફેરમાં 'ગુજરાત પ્રિઝન'નો સ્ટોલ પણ રાખવામાં આવ્યો હતો. જેમાં આ ઓડિયો બૂક પ્રસ્તુત કરવામાં આવી હતી. ડૉ.કે.એલ.એન રાવ, ગુજરાત રાજ્યનાં જેલ વિભાગના પોલીસ મહાનિર્દેશક (ETV Bharat Gujarat) અંગ્રેજ શાસનની જેલ અને હાલની જેલ વચ્ચે શું છે તફાવત? જેલમાં સમયાંતરે આવેલા પરિવર્તન વિશે વાત કરતાં ડૉ.કે.એલ.એન રાવ જણાવે છે કે, 'તે સમયે પ્રશાસન બ્રિટિશરોનું હતું અને પ્રજા આપણી, જ્યારે અત્યારે જેલ પણ આપણી પ્રજા પણ આપણી અને પ્રશાસન પણ આપણું છે.' વર્ષોથી જેલમાં સજા ભોગવી રહેલા કેદીને સવારે નાસ્તામાં ગોળ અને ચણા આપવામાં આવતા હતા. જ્યારે હવે તેમાં બદલાવ આવ્યો છે. હાલ સાત દિવસમાં સાત અલગ અલગ નાસ્તો જેમ કે પૌવા, ઉપમા, ઇડલી, શીરો એ પ્રમાણે કેદીને ભોજન આપવામાં આવે છે. તથા લંચ અને ડિનરમાં સલાડ પણ આપવામાં આવે છે. પ્રિઝન મેન્યુઅલમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. આમ કેદીના સ્વાસ્થ્યને પણ તેટલું જ મહત્વ આપવામાં આવે છે. સાથે જ કેદી સાથેના વ્યવહારમાં માનવીય મૂલ્યોના ભૂલાય તેની પૂરી તકેદારી રાખવામાં આવે છે. COVID સમયની જેલ અને જેલની સ્થતિ: કોરોનાનો સમય પૂરા દેશ માટે કપરો રહ્યો હતો. ત્યારે જેલ જેવી બંધ જગ્યામાં કવોરંટાઇન વોર્ડ, આઇસોલેશન વોર્ડ નક્કી કરવું એ ખૂબ અઘરું કાર્ય હતું. પરંતુ જેલ પ્રશાસન તેને પહોંચી વળવામાં સક્ષમ રહ્યું હતું. તેમણે નોંધ્યું કે, 'કોરોનાકાળ દરમિયાન એક પણ કેદીનું મૃત્યુ માત્ર કોરોના હોવાના લીધે થયું ન હતું. ગુજરાત એક એવું રાજ્ય છે જ્યાં સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ મુજબ ત્રણેય તબક્કામાં કાચા કામના કેદીઓને જામીન આપવામાં આવ્યા હતા. તે સમયે એવા પણ કિસ્સાઓ બન્યા હતા જેમાં પોલીસ પોતે કેદીને ગાડીમાં બેસાડીને તેના ઘર સુધી મૂકવા ગઈ હતી. તેમને સાત દિવસનું કરિયાણું પણ અમે પૂરું પાડ્યું હતું.' ગુજરાત એ એકમાત્ર રાજ્ય છે જ્યાં કેદીઓ માટે કોવિડની રસી આપવામાં આવી હતી. જાણો જેલના રેડિયો વિશે: ગુજરાતમાં જેલમાં 18 રેડિયો સ્ટેશન આવેલા છે. આ રેડિયો સ્ટેશન કેદી દ્વારા કેદી માટે ચલાવવામાં આવે છે. તેમાં રેડિયો જૉકી પણ કેદી હોય છે અને તેને સાંભળનારો શ્રોતા વર્ગ પણ કેદીનો જ હોય છે. અહીં કેદીની સવાર પૂજા, યોગા દ્વારા થાય છે. રેડિયો પર કેદીને સુપ્રભાત કહેવામાં આવે છે. તેમના જન્મદિવસ પર તેમને શુભેચ્છા પાઠવવામા આવે છે. તેમની ફરમાઇશ પર ગીત પણ વગાડવામાં આવે છે. તથા જ્યારે કોઈ કેદી તેની સજા પૂરી કરીને બહાર જાય છે ત્યારે તેના માનમાં બ્યૂગલ પણ વગાડવામાં આવે છે. 'Our Behaviour Should Be Good'- ડૉ.કે.એલ.એન રાવ: લોકોને સંદેશ આપતા ડૉ.કે.એલ.એન રાવ જણાવે છે કે, 'સમાજમાં દરેક વ્યક્તિ ભૂલ કરે છે. પરંતુ આપણે આપણાં વર્તન અને મગજ પર કાબૂ રાખવો જોઈએ. બીજા પક્ષે જે કેદી સજા પૂરી કરીને પાછા આવે છે તેમને સામાજિક સ્વીકાર મળે તેવી અપેક્ષા છે. તથા દરેક વ્યક્તિને સુધારવાનો એક મોકો મળે અને તેઓ સમાજમાં પુનઃપ્રસ્થાપિત થાય તેવી મારી આશા છે."

