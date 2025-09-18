ETV Bharat / state

સુરતમાં મોડેલની આત્મહત્યા કેસમાં લીવ-ઈન પાર્ટનરની ધરપકડ

સારોલી વિસ્તારમાં મોડેલિંગ કરતી એક યુવતીએ ગળેફાંસો ખાઈને આપઘાત કરી લીધો હતો. આ ઘટનાના ચાર મહિના બાદ પોલીસે તેના લીવ-ઈન પાર્ટનરની ધરપકડ કરી છે.

સુરતમાં મોડેલની આત્મહત્યા કેસમાં લીવ-ઈન પાર્ટનરની ધરપકડ
સુરતમાં મોડેલની આત્મહત્યા કેસમાં લીવ-ઈન પાર્ટનરની ધરપકડ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 18, 2025 at 6:36 PM IST

સુરત: સારોલી વિસ્તારમાં મોડેલિંગ કરતી એક યુવતીએ ગળેફાંસો ખાઈને આપઘાત કરી લીધો હતો. આ ઘટનાના ચાર મહિના બાદ પોલીસે તેના લીવ-ઈન પાર્ટનરની ધરપકડ કરી છે. યુવતીએ આત્મહત્યા પહેલાં લખેલી એક અરજી પોલીસને મળી હતી, જેમાં તેણે પોતાના પાર્ટનર પર માનસિક ત્રાસ, બ્લેકમેલિંગ અને શારીરિક હુમલાનો આરોપ લગાવ્યો હતો.

મોડેલનો આપઘાત અને અરજીનું રહસ્ય

મૂળ મધ્યપ્રદેશની વતની 19 વર્ષીય સુખપ્રીતકૌર છેલ્લા એક વર્ષથી સુરતમાં મોડેલિંગનું કામ કરતી હતી અને સારોલી વિસ્તારની સારથી રેસિડેન્સીમાં રહેતી હતી. ગત 2 મે, 2025ના રોજ તેણે પોતાના ફ્લેટમાં આપઘાત કરી લીધો હતો. સુખપ્રીત કૌરના પિતા લખવિંદરસિંહ બલવંતસિંહે પુત્રીનો મૃતદેહ અને તેનો સામાન વતન લઈ જઈ અંતિમક્રિયા કરી હતી.

સુરતમાં મોડેલની આત્મહત્યા કેસમાં લીવ-ઈન પાર્ટનરની ધરપકડ (Etv Bharat Gujarat)

અંતિમક્રિયા બાદ સામાન તપાસતા તેમને સુખપ્રીત કૌરે હિન્દીમાં લખેલી એક અરજી મળી આવી હતી, જે સુરત પોલીસ અધિક્ષકને સંબોધાઈ હતી. આ અરજીમાં તેણે પોતાની સાથે બનેલી ઘટનાઓનું વર્ણન કર્યું હતું.

સુરતમાં મોડેલની આત્મહત્યા કેસમાં લીવ-ઈન પાર્ટનરની ધરપકડ
સુરતમાં મોડેલની આત્મહત્યા કેસમાં લીવ-ઈન પાર્ટનરની ધરપકડ (Etv Bharat Gujarat)

લીવ-ઈન પાર્ટનર પર ગંભીર આરોપો

અરજીમાં સુખપ્રીત કૌરે જણાવ્યું હતું કે, તે 6 ઓગસ્ટના રોજ એક યુવક સાથે પરિચયમાં આવી હતી અને તેઓ લીવ-ઈન રિલેશનશીપમાં રહેવા લાગ્યા હતા. એક મહિના પછી તે યુવક તેને ટોર્ચર કરવા લાગ્યો હતો. પરેશાન થઈને સુખપ્રીતે તેને છોડી દીધો, છતાં તે યુવક તેને બ્લેકમેલ કરતો હતો.

અરજી મુજબ, તે યુવક સુખપ્રીતના ફોટા ઇન્ટરનેટ પર અપલોડ કરવાની અને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપતો હતો. 19 ડિસેમ્બરના રોજ તેણે સુખપ્રીતને ફ્લેટ પર બોલાવી એક દિવસ સુધી ગોંધી રાખી હતી અને મારપીટ કરી હતી. યુવકે તેના હાથ પર બ્લેડના ઘા માર્યા હતા અને પગને આગથી દઝાડ્યા હતા. ખૂબ મુશ્કેલીથી સુખપ્રીત ત્યાંથી ભાગી છૂટી હતી, પરંતુ ધમકીઓ ચાલુ રહી હતી. સુખપ્રીતે અરજીમાં આરોપીનું નામ મહેન્દ્ર રાજપૂત જણાવ્યું હતું.

આરોપીની ધરપકડ

અરજી મળ્યા બાદ યુવતીના પિતાએ સારોલી પોલીસ મથકમાં આ અંગે ફરિયાદ નોંધાવી હતી. આ મામલે પોલીસે આત્મહત્યા માટે દુષ્પ્રેરણાનો ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી હતી. આશરે 4 મહિનાની તપાસ બાદ પોલીસે આરોપી મહેન્દ્ર રામસિંહ ચદાણા (ઉ.24)ની ધરપકડ કરી છે. મહેન્દ્ર રાજપૂત મૂળ રાજસ્થાનનો વતની છે અને સુરતના ડીંડોલી વિસ્તારમાં ફોટોગ્રાફર તરીકે કામ કરે છે. સારોલી પોલીસે આ મામલે વધુ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

