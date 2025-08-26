PM મોદીના ગુજરાત પ્રવાસનો બીજો દિવસ, હાંસલપુરમાં આયોજિત કાર્યક્રમમાં હાજરી આપશે - PM MODI GUJARAT VISIT
Published : August 26, 2025 at 8:08 AM IST
અમદાવાદ : વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના બે દિવસીય પ્રવાસે છે. ગતરોજ અમદાવાદ એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા બાદ PM મોદીએ હરીદર્શન સર્કલથી યુનિયન બેંક ચાર રસ્તા, મેંગો સિનેમા ચાર રસ્તાથી નિકોલમાં ખોડલધામ ગ્રાઉન્ડ ખાતે સભા સ્થળ સુધી રોડ શો કર્યો હતો. જે બાદ નિકોલ ખાતે જનસભા સંબોધી હતી. આ ઉપરાંત વિવિધ વિકાસ કાર્યોનું લોકાર્પણ-ખાતમુહૂર્ત કર્યું. આજે 26 ઓગસ્ટના રોજ સવારે 9:50 કલાકે વડાપ્રધાન મોદી ગાંધીનગરથી હાંસલપુર જવા રવાના થશે. હાંસલપુરમાં સવારે 10:30 કલાકે આયોજીત સુઝુકી બેટરી પ્લાન્ટ ખાતે એક કાર્યક્રમમાં હાજરી આપશે. આ કાર્યક્રમ બાદ બપોરે PM મોદી અમદાવાદ એરપોર્ટથી દિલ્હી જવા રવાના થશે.
