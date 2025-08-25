ETV Bharat / state

PM મોદીના આગમન પહેલા નિકોલમાં વિશાળ જનમેદની ઉમટી, રોડ શોના રૂટ પર ચુસ્ત બંદોબસ્ત - PM MODI IN AHMEDABAD

PM મોદીની અમદાવાદ મુલાકાત
PM મોદીની અમદાવાદ મુલાકાત (ETV Bharat Gujarat)
Published : August 25, 2025 at 3:53 PM IST

Updated : August 25, 2025 at 4:00 PM IST

અમદાવાદ: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે એટલે કે, 25 ઓગસ્ટ અને આવતીકાલે 26 ઓગસ્ટ એમ બે દિવસ ગુજરાતના પ્રવાસે છે. આજે 25, ઓગસ્ટના રોજ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અમદાવાદના નિકોલ ખાતે સભાને સંબોધવાના છે. ઓપરેશન સિંદુર બાદ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી બીજી વાર અમદાવાદ આવે છે. નિકોલ ખાતે અંદાજે એક લાખ લોકોની જંગી રેલીને સંબોધવાના છે. વરસાદની આશંકાને ધ્યાને રાખતા નિકોલ ખાતે ખોડલધામ ગ્રાઉન્ડ ખાતે જાહેરસભાના સ્થાન ખાતે વિશાળ વોટર પ્રુફ જર્મન ડોમ તૈયાર થઈ રહ્યો છે. આજે 25, ઓગસ્ટના રોજ અંદાજે એક લાખ લોકોને સાંજે 4- 30 કલાકે જંગી સભાને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સંબોધશે. જાહેર સભામાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અગામી છ મહિનામાં આવનારી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણીને અનુલક્ષી પોતાનું પ્રવચન વણી લેશે.

LIVE FEED

3:58 PM, 25 Aug 2025 (IST)

PMને સાંભળવા જનમેદની ઉમટી

નિકોલમાં વડાપ્રધાનની રેલી અને સભા પહેલા મોટી સંખ્યામાં લોકો પહોંચ્યા હતા.

PM ને સાંભળવા આવેલી 'જનમેદની'
PM ને સાંભળવા આવેલી 'જનમેદની' (ETV Bharat Gujarat)

3:57 PM, 25 Aug 2025 (IST)

સુરક્ષાના કારણોસર પાણીની બોટલ ન લઈ જવા દેવાઈ

સુરક્ષાના ભાગરૂપે, મહિલાઓ અને બાળકોને, પાણીની બોટલ પણ લઇ નથી જવા દેતા પોલીસ અને મહિલાઓ વચ્ચે સંઘર્ષ જોવા મળી રહ્યો છે.

સુરક્ષાના ભાગ રૂપે પાણીની બોટલ ન લઈ જવા દેવાઈ (ETV Bharat Gujarat)

3:54 PM, 25 Aug 2025 (IST)

રોડ શોના રૂટ પર ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત

નિકોલમાં વડાપ્રધાનનો રોડ શો શરૂ થવાનો છે તે હરીદર્શન ચાર રસ્તા પર ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાયો.

રોડ શોના રૂટ પર ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત
રોડ શોના રૂટ પર ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત (ETV Bharat Gujarat)

3:53 PM, 25 Aug 2025 (IST)

બિલ્ડિંગને સફેદ કપડાથી ઢંકાઈ

નિકોલમાં નિર્માણાધિન બિલ્ડિંગ સફેદ કપડાથી ઢાંકી દેવામાં આવી.

બિલ્ડિંગને સફેદ કપડાથી ઢંકાઈ
બિલ્ડિંગને સફેદ કપડાથી ઢંકાઈ (ETV Bharat Gujarat)

