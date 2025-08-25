નિકોલમાં વડાપ્રધાનની રેલી અને સભા પહેલા મોટી સંખ્યામાં લોકો પહોંચ્યા હતા.
PM મોદીના આગમન પહેલા નિકોલમાં વિશાળ જનમેદની ઉમટી, રોડ શોના રૂટ પર ચુસ્ત બંદોબસ્ત - PM MODI IN AHMEDABAD
Published : August 25, 2025 at 3:53 PM IST|
Updated : August 25, 2025 at 4:00 PM IST
LIVE FEED
PMને સાંભળવા જનમેદની ઉમટી
સુરક્ષાના કારણોસર પાણીની બોટલ ન લઈ જવા દેવાઈ
સુરક્ષાના ભાગરૂપે, મહિલાઓ અને બાળકોને, પાણીની બોટલ પણ લઇ નથી જવા દેતા પોલીસ અને મહિલાઓ વચ્ચે સંઘર્ષ જોવા મળી રહ્યો છે.
રોડ શોના રૂટ પર ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત
નિકોલમાં વડાપ્રધાનનો રોડ શો શરૂ થવાનો છે તે હરીદર્શન ચાર રસ્તા પર ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાયો.
બિલ્ડિંગને સફેદ કપડાથી ઢંકાઈ
નિકોલમાં નિર્માણાધિન બિલ્ડિંગ સફેદ કપડાથી ઢાંકી દેવામાં આવી.
