ઓપરેશન સિંદુર: ગુજરાતના સરહદી વિસ્તારોમાં લશ્કરી હલનચલન, શું છે સ્થિતિ? જાણો - OPERATION SINDOOR

ઓપરેશન સિંદુર પછી ભારત-પાક વચ્ચે તણાવ ( Etv Bharat Gujarat )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : May 9, 2025 at 12:00 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 12:09 PM IST 1 Min Read

CMના સૂચન પર ઈમરજન્સી બેઠક, હર્ષ સંઘવીએ સરહદી જિલ્લાઓના કલેક્ટરો સાથે કરી વાતચીત અમદાવાદ: દેશમાં વર્તમાન સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાત સરહદી રાજ્ય હોવાથી સરહદી જિલ્લાની પરિસ્થિતિ પર સતત નજર રાખવા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની સૂચનાથી સ્ટેટ ઇમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર, ગાંધીનગર ખાતે ગૃહ રાજ્ય મંત્રી હર્ષ સંઘવીના અધ્યક્ષ સ્થાને ઈમરજન્સી સમીક્ષા બેઠક યોજાઈ રહી છે. જેમાં મંત્રીએ સંબંધિત જિલ્લાના કલેક્ટરઓ તથા જિલ્લા પોલીસ વડાશ્રીઓ સાથે ટેલીફોનીક વાત કરી સ્થાનિક સ્થિતિ અંગે જાણકારી મેળવીને કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને, કોઈ પેનિક ન થાય તથા વિશેષ તકેદારી રાખવામાં આવે તે માટે જરૂરી સાવચેતીના પગલાં ભરવા સૂચનાઓ આપી છે. આ બેઠકમાં મુખ્ય સચિવ પંકજ જોશી, અધિક મુખ્ય સચિવ શ્રી જયંતિ રવિ, રાહત કમિશનર આલોક કુમાર પાંડે અને ગુજરાત પોલીસ વડા વિકાસ સહાય સહિતના ઉચ્ચ અધિકારીશ્રીઓ ઉપસ્થિત છે. હર્ષ સંઘવીએ સરહદી જિલ્લાઓના કલેક્ટરો સાથે કરી વાતચીત (Etv Bharat Gujarat) ભડકેલા પાકિસ્તાન સામે તૈયાર રહેવા સમુદ્ર સુરક્ષામાં કરાયો વધારો, દ્વારકા પર સમુદ્રી સુરક્ષા વધી દ્વારકા: ભારત પાકિસ્તાનની બોર્ડર વચ્ચે તણાવ વધતાં ઓપરેશન સિંદૂર બાદ ભડકેલા પાકિસ્તાન સામે તૈયાર રહેવા ગુજરાતના સરહદી તેમજ સમુદ્રી વિસ્તારોમાં સુરક્ષા વધારવામાં આવી છે. જે અંતર્ગત દ્વારકા જિલ્લાની સમુદ્ર સુરક્ષામાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. દ્વારકા જિલ્લાના તમામ બંદરો પર પેટ્રોલિંગ હાથ ધરાયું છે. ત્રણ તરફથી સમુદ્ર સીમાથી ઘેરાયેલો દ્વારકા જિલ્લો દેશની સુરક્ષા માટે છે અતિ મહત્વનો છે. જેમાં ઓખા, વાડીનાર અને સલાયા જેવા મહત્વના બંદરો આવેલા છે. ઉપરાંત દ્વારકા જિલ્લામાં કુલ 23 ટાપુઓ આવેલા છે જેમાંથી 21 ટાપુ પર લોકોને જવા પર તંત્રએ તણાવની પરિસ્થિતિને પગલે રોક લગાવી છે. હાલ સમુદ્ર સીમામાં મરીન પોલીસ, કોસ્ટ ગાર્ડ, નેવી સહિતની એજન્સીઓનું જબરજસ્ત પેટ્રોલિંગ થઈ રહ્યું છે. સમુદ્રમાં જતી તમામ બોટના ડોક્યુમેન્ટનું ચેકીંગ કરાઈ રહ્યું છે. બંદર વિસ્તારમાંથી પસાર થતા તમામ વાહનોનું પણ ચેકિંગ કરાઇ રહ્યું છે. દ્વારકા જિલ્લાની સમુદ્ર સુરક્ષામાં કરાયો વધારો (Etv Bharat Gujarat)

