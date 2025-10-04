ETV Bharat / state

ગુજરાત ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષની ટૂંક સમયમાં જાહેરાત, જગદીશ વિશ્વકર્મા કમલમ પહોંચ્યા

કમલમમાં કાર્યકરોનો જમાવડો
કમલમમાં કાર્યકરોનો જમાવડો
Published : October 4, 2025 at 10:49 AM IST

Updated : October 4, 2025 at 10:54 AM IST

ગાંધીનગર: ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ અને રાષ્ટ્રીય પરિસદના સદસ્યોની ચૂંટણી હાલમાં ચાલી રહી છે. આ માટે ગઈકાલે ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ આજે સવારે 10 વાગ્યાથી મતદાન ચાલુ થયું હતું. આજે જ ભાજપના નવા પ્રદેશ પ્રમુખની જાહેરાતને લઈને કોબામાં કમલમની બહાર મોટી સંખ્યામાં સવારથી જ ભાજપના કાર્યકરોનો જમાવડો જોવા મળી રહ્યો છે.

10:53 AM, 4 Oct 2025 (IST)

ગૃહમંત્રી તથા અન્ય નેતાઓ પદગ્રહણ સમારોહમાં હાજર

ભાજપના નવા પ્રદેશ પ્રમુખના પદગ્રહણ સમારોહમાં ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી, કેબિનેટ મંત્રી ભાનુબેન બાબરિયા, કુંવરજી બાવળીયા, રાઘવજી પટેલ, બળવંતસિંહ રાજપૂત, મુળુભાઇ બેરા, ઋષિકેશ પટેલ, કુબેર ડિંડોર પહોંચ્યા છે.

ગૃહમંત્રી તથા અન્ય નેતાઓ પદગ્રહણ સમારોહમાં હાજર
ગૃહમંત્રી તથા અન્ય નેતાઓ પદગ્રહણ સમારોહમાં હાજર

10:47 AM, 4 Oct 2025 (IST)

જગદીશ વિશ્વકર્મા કમલમ પહોંચ્યા

જગદીશ વિશ્વકર્મા કમલમ ખાતે પહોંચી ગયા છે. તેઓ ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખનો પદભાર ગ્રહણ કરે તેવી સંભાવના છે.

10:47 AM, 4 Oct 2025 (IST)

નવા પ્રદેશ પ્રમુખની જાહેરાત પહેલા કમલમમાં તૈયારી

નવા પ્રદેશ પ્રમુખની જાહેરાત પહેલા કમલમમાં તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. ભાજપના કાર્યકરો અને સમર્થકો પણ પહોંચ્યા હતા.

કમલમમાં નવા પ્રદેશ પ્રમુખની જાહેરાત પહેલા તૈયારી
કમલમમાં નવા પ્રદેશ પ્રમુખની જાહેરાત પહેલા તૈયારી

10:46 AM, 4 Oct 2025 (IST)

જગદીશ વિશ્વકર્માએ સવારે કેમ્પ હનુમાનના દર્શન કર્યા

જગદીશ વિશ્વકર્માએ આજે સવારે કેમ્પ હનુમાનના દર્શન કર્યા. આ બાદ તેઓ અહીંથી કમલમ જવા રવાના થયા હતા.

જગદીશ વિશ્વકર્માએ કેમ્પ હનુમાનમાં દર્શન કર્યા
જગદીશ વિશ્વકર્માએ કેમ્પ હનુમાનમાં દર્શન કર્યા
Last Updated : October 4, 2025 at 10:54 AM IST

JAGDISH VISHWAKARMA

