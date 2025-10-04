ભાજપના નવા પ્રદેશ પ્રમુખના પદગ્રહણ સમારોહમાં ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી, કેબિનેટ મંત્રી ભાનુબેન બાબરિયા, કુંવરજી બાવળીયા, રાઘવજી પટેલ, બળવંતસિંહ રાજપૂત, મુળુભાઇ બેરા, ઋષિકેશ પટેલ, કુબેર ડિંડોર પહોંચ્યા છે.
ગુજરાત ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષની ટૂંક સમયમાં જાહેરાત, જગદીશ વિશ્વકર્મા કમલમ પહોંચ્યા
Published : October 4, 2025 at 10:49 AM IST|
Updated : October 4, 2025 at 10:54 AM IST
ગૃહમંત્રી તથા અન્ય નેતાઓ પદગ્રહણ સમારોહમાં હાજર
જગદીશ વિશ્વકર્મા કમલમ પહોંચ્યા
જગદીશ વિશ્વકર્મા કમલમ ખાતે પહોંચી ગયા છે. તેઓ ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખનો પદભાર ગ્રહણ કરે તેવી સંભાવના છે.
નવા પ્રદેશ પ્રમુખની જાહેરાત પહેલા કમલમમાં તૈયારી
નવા પ્રદેશ પ્રમુખની જાહેરાત પહેલા કમલમમાં તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. ભાજપના કાર્યકરો અને સમર્થકો પણ પહોંચ્યા હતા.
જગદીશ વિશ્વકર્માએ સવારે કેમ્પ હનુમાનના દર્શન કર્યા
જગદીશ વિશ્વકર્માએ આજે સવારે કેમ્પ હનુમાનના દર્શન કર્યા. આ બાદ તેઓ અહીંથી કમલમ જવા રવાના થયા હતા.