ગુજરાતમાં ફરી વાગ્યા સાયરન: 'ઓપરેશન શિલ્ડ' અંતર્ગત કચ્છથી નવસારી સુધી ગૂંજ્યા સાયરન, રાત્રે થશે બ્લેકઆઉટ - OPERATIO SHEILD IN GUJARAT

કચ્છમાં યોજાયેલ મોકડ્રીલની તસવીર ( ETV Bharat Gujarat )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : May 31, 2025 at 6:08 PM IST | Updated : May 31, 2025 at 6:33 PM IST 1 Min Read

LIVE FEED ભુજમાં સ્મૃતિવન મ્યુઝિયમ ખાતે મોકડ્રિલ યોજાઈ કચ્છ: 'ઓપરેશન શિલ્ડ' અંતર્ગત કચ્છમાં સ્મૃતિવન મ્યુઝિયમ ભુજ ખાતે નાગરિક સંરક્ષણ મોકડ્રિલ યોજાઈ હતી. જેમાં આર્મી સ્ટેશન ખાતે સ્વોર્મ ડ્રોન એટેકથી ઘાયલોને સારવાર માટે એમ્બ્યુલન્સ અને નાગરિક સંરક્ષણ દળની મદદ માંગવામાં આવી હતી. ભુજ આર્મી સ્ટેશન અંદર ડ્રોન અટેક બાદ લોકોને સલામત ખસેડવા માટે ડ્રીલ યોજાઈ હતી. દરમિયાન તંત્રના ઉચ્ચ અધિકારી સહિત તંત્રની ટીમ રહી સાથે હતી. આ ડ્રીલમાં ડ્રોન હુમલા બાદ આગ લાગવા થતા લોકો બે બિલ્ડિંગ માંથી સલામત ખસેડાયા હતા. 'ઓપરેશન શિલ્ડ'ના ભાગરૂપે રાત્રે 8 થી 8:30 કલાક દરમિયાન સમગ્ર કચ્છમાં બ્લેકઆઉટ કરાશે. કચ્છ જિલ્લામાં ફરજિયાત બ્લેકઆઉટમાં નાગરિકોને જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા સહયોગ આપવા અનુરોધ કરાયો છે. કચ્છમાં મોકડ્રીલ (ETV Bharat Gujarat) સાબરકાંઠામાં સાયરન વાગ્યા સાબરકાંઠા જિલ્લામાં "ઓપરેશન શિલ્ડ" હેઠળ સિવિલ ડિફેન્સ મોકડ્રીલમાં સતર્કતાનું સાયરન વાગ્યું હતું. તલોદ, પ્રાંતિજ, હિંમતનગર, ઈડર, વડાલી, ખેડબ્રહ્મા પાલિકાઓમાં મોકડ્રીલ યોજાઈ હતી. સિવિલ ડિફેન્સ મોકડ્રીલ અંતર્ગત જિલ્લામાં 10 મિનિટ માટે સતત સાયરન વગાડવામાં આવ્યું હતું. પોલીસ, NNC, ફાયર ફાયટરો, NSS, સહિતની ટીમો મોકડ્રીલમાં જોડાઈ હતી. હિંમતનગર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ ખાતે યુદ્ધના સમયે કયા પ્રકારની સાવચેતી રાખવી તેની તાલીમ અપાઈ હતી. જિલ્લા ડીડીઓ પોલીસવડા સહિતના અધિકારીઓ મોકડ્રીલમાં જોડાયા હતા. સાબરકાંઠામાં સાયરન વાગ્યા (ETV Bharat Gujarat) તાપીમાં ડ્રોન હુમલા અંતર્ગત મોકડ્રિલ યોજાઈ તાપીમાં પણ ઓપરેશન શિલ્ડ અંતર્ગત મોકડ્રિલ યોજાઈ હતી. વ્યારા શહેરના ઝંડા ચોક અને ઉકાઈ હાઇડ્રો ખાતે યોજાઈ મોકડ્રિલનું આયોજન કરાયું હતું. જેમાં ડ્રોન હુમલા અંતર્ગત મોકડ્રિલ યોજાઈ હતી અને ફાયર જવાનો, પોલીસ જવાનો,આરોગ્ય વિભાગના કર્મચારીઓ સહિતનો કાફલો ઉપસ્થિત રહ્યો હતો. નવસારીમાં પણ મોકડ્રીલનું આયોજન નવસારીમાં યુદ્ધની પરિસ્થિતિમાં લોકોની સજાગતા ચકાસવા મોકડ્રીલ યોજાઈ. જેમાં નવસારી જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક કચેરીની સામે સીટી સ્ક્વેર એપાર્ટમેન્ટમાં લાગેલી આગમાંથી ત્રણને બચાવાયા હતા. મોકડ્રીલમાં NCC કેડેટે જોડાયા હતા અને લોકોને બચાવવાની કામગીરી કરી હતી. નવસારી ફાયરની ટીમે પણ ઘાયલોને એમ્બ્યુલન્સમાં બેસાડી સારવાર અર્થે ખસેડ્યા હતા. બાદમાં તમામ લોકોને નવસારી મહાનગર પાલિકાની અંગ્રેજી માધ્યમની શાળામાં પહોંચાડ્યા હતા. મોકડ્રીલમાં નવસારીના ધારાસભ્ય રાકેશ દેસાઈ પણ હાજર રહ્યા હતા. નવસારીમાં રાત્રે 8 થી 8:30 દરમિયાન બ્લેક આઉટ રખાશે. બ્લેક આઉટમાં શહેર સહિત જિલ્લાના લોકો સહયોગ આપે એવી કલેક્ટરે અપીલ કરી છે. દ્વારકામાં કોસ્ટગાર્ડ કોલોની ખાતે મોકડ્રીલનું આયોજન દ્વારકા જિલ્લામાં વાડીનાર ખાતે કોસ્ટગાર્ડ કોલોની ખાતે મોકડ્રીલ યોજાઈ હતી. ઓપરેશન શીલ્ડ અંતર્ગત વાડીનાર ખાતે યોજાયેલ મોકડ્રીલમાં નેવી, મરિન કમાન્ડો સહિત ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ હાજર રહ્યા હતા. વાડીનાર ખાતે યોજાયેલ મોકડ્રીલમાં સુરક્ષાના ભાગરૂપે લોકોને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડાયા હતા. ફાયર વિભાગ પણ મોકડ્રીલમાં આગ બુઝાવવા મોરચો સંભાળ્યો હતો. દ્વારકામાં યોજાયેલ મોકડ્રીલની તસવીર (ETV Bharat Gujarat)

Last Updated : May 31, 2025 at 6:33 PM IST