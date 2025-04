ETV Bharat / state

અમદાવાદના ચંડોળા તળાવ વિસ્તારમાં મેગા ડિમોલિશન, 2 હજારથી વધુ પોલીસનો કાફલો ગોઠવાયો - MEGA DEMOLITION

અમદાવાદના ચંડોળા તળાવ વિસ્તારમાં મેગા ડિમોલિશન ( PTI )

By PTI Published : April 29, 2025 at 9:18 AM IST | Updated : April 29, 2025 at 10:06 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED અમદાવાદના ઇતિહાસની સૌથી મોટી ડિમોલિશન કામગીરી અમદાવાદના ચંડોળા તળાવ વિસ્તારમાં ગેરકાયદે બાંધકામો સામે અમદાવાદના ઇતિહાસની સૌથી મોટી ડિમોલિશન કામગીરી શરૂ થઈ, જેમાં લલ્લા બિહારના ગેરકાયદે ફાર્મહાઉસ અને મકાનો પર JCB અને બુલડોઝર દ્વારા તોડકામ હાથ ધરાયું. 1,000થી વધુ પોલીસકર્મીઓના મોટા કાફલાએ સમગ્ર વિસ્તારને કોર્ડન કરી દીધો, સિયાસત નગરમાં ક્રાઇમ બ્રાંચની ટીમે કોમ્બિંગ કર્યું, અને ગેરકાયદે મકાનોમાં રહેતા લોકોને બહાર કાઢી, ઘર ખાલી કરવાની અંતિમ સૂચના આપવામાં આવી. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના (AMC) સાતેય ઝોનના એસ્ટેટ અધિકારીઓ, હેલ્થ, સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ અને ઇજનેરી વિભાગના અધિકારીઓની હાજર રહ્યા હતા. ડ્રોન દ્રશ્યો (Etv Bharat Gujarat) પોલીસના સર્ચ ઓપરેશનમાં 800માંથી 143 બાંગ્લાદેશી નાગરિકો હોવાનો ખુલાસો અમદાવાદના ચંડોળા તળાવ વિસ્તારમાં ગેરકાયદે બાંધકામો અને ઘૂસણખોરો સામે સરકાર અને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. પોલીસના સર્ચ ઓપરેશનમાં 800માંથી 143 બાંગ્લાદેશી નાગરિકો હોવાનો ખુલાસો થયો, જેના પગલે ગેરકાયદે વીજ કનેક્શનો કાપવામાં આવ્યા અને JCB-બુલડોઝર દ્વારા ગેરકાયદે બાંધકામો તોડી પાડવાની કામગીરી શરૂ કરાઈ. ગૃહ વિભાગના આદેશ અનુસાર, આજે પણ આ વિસ્તારમાં તંત્ર દ્વારા કડક કાર્યવાહી ચાલુ રહેશે, જેનો ઉદ્દેશ ગેરકાયદે વસવાટ અને બાંધકામોને સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરવાનો છે. મોટાભાગે બાંગ્લેદેશી નાગરિકો ગેરકાયદે રહેતા હોવાનો ખુલાસો (Etv Bharat Gujarat) ડિમોલિશનની કામગીરીને પગલે મોટી સંખ્યામં પોલીસનો બંદોબસ્ત ગોઠવાયો અમદાવાદના ચંડોળા તળાવ આસપાસમાં તંત્રએ ડિમોલિશનની કામગીરી હાથ ધરી છે. સવારથી શરૂ થયેલી આ મેગા ડિમોલિશનની કામગીરીને પગલે મોટી સંખ્યામં પોલીસનો બંદોબસ્ત ગોઠવાયો છે.

