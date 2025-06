ETV Bharat / state

ગુજરાત પેટા ચૂંટણી પરિણામ : વિસાવદરમાં આઠમા રાઉન્ડ બાદ ગોપાલ ઇટાલિયાને ફરી લીડ મળી - GUJARAT BY ELECTION RESULT

ગુજરાત પેટા ચૂંટણી પરિણામ ( ETV Bharat Gujarat )

Published : June 23, 2025 at 9:23 AM IST | Updated : June 23, 2025 at 10:34 AM IST

LIVE FEED આઠમા રાઉન્ડ બાદ ગોપાલ ઇટાલિયાને ફરી લીડ મળી જૂનાગઢ : વિસાવદર વિધાનસભા બેઠકની પેટા ચૂંટણીના પરિણામો જાહેર થઈ રહ્યા છે. આઠમા રાઉન્ડની મતગણતરી બાદ આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર ગોપાલ ઇટાલિયાને ફરી લીડ મળી છે. ત્રીજા રાઉન્ડ બાદ કિરીટ પટેલ 150 મતથી આગળ જૂનાગઢ : વિસાવદર વિધાનસભા બેઠકની પેટા ચૂંટણીના પરિણામો જાહેર થઈ રહ્યા છે. ત્રીજા રાઉન્ડની મતગણતરીમાં ભાજપના ઉમેદવાર કિરીટ પટેલ 150 મતોથી આગળ છે. વિસાવદર બેઠક પર ગોપાલ ઇટાલિયા આગળ જૂનાગઢ : વિસાવદર વિધાનસભા બેઠકની પેટા ચૂંટણી માટે મતગણતરી થઈ રહી છે. પ્રથમ રાઉન્ડમાં આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર ગોપાલ ઇટાલિયા આગળ છે. કડી વિધાનસભા બેઠક પર ભાજપ-કોંગ્રેસ વચ્ચે સીધી ટક્કર મહેસાણા : કડી વિધાનસભા બેઠકની પેટા ચૂંટણીમાં ભાજપના રાજેન્દ્ર ચાવડા અને કોંગ્રેસના રમેશ ચાવડા વચ્ચે સીધી ટક્કર છે. તો આપ પાર્ટી તરફથી જગદીશ ચાવડા, અને જનશક્તિ પાર્ટી તરફથી ડૉ. ગિરીશ કાપડિયા ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. વિસાવદર વિધાનસભા બેઠક ત્રિપાંખીયો જંગ જૂનાગઢ : વિસાવદર વિધાનસભા બેઠક પર ભાજપમાંથી કિરીટ પટેલ, કોંગ્રેસમાંથી નીતિન રાણપરિયા અને આમ આદમી પાર્ટીમાંથી ગોપાલ ઇટાલિયા મેદાને ઉતર્યા છે. આમ, અહીં ભાજપ, કોંગ્રેસ અને AAP વચ્ચે ત્રિપાંખીયો જંગ ખેલાઈ રહ્યો છે.

Last Updated : June 23, 2025 at 10:34 AM IST