પૂર્વ CM વિજય રૂપાણીની અંતિમ વિદાય : 2000 કિલોગ્રામ ફૂલોથી અપાશે શ્રદ્ધાંજલિ, સાંજે અંતિમ યાત્રા - FORMER CM VIJAY RUPANI

સ્વ. પૂર્વ CM વિજય રૂપાણી ( ETV Bharat Gujarat )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : June 16, 2025 at 8:59 AM IST | Updated : June 16, 2025 at 10:36 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED 2000 કિલોગ્રામ ફૂલોથી વિજય રૂપાણીને અંતિમ વિદાય પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીના અંતિમ સંસ્કાર આજે રાજકોટમાં રાજકીય સન્માન સાથે કરવામાં આવશે. તેમના પાર્થિવ દેહને લઈ જતી શબવાહિની વાન પર લગભગ 2000 કિલોગ્રામ ફૂલોનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. વિજય રૂપાણી શ્રદ્ધાંજલિ આપતા હોર્ડિંગ લાગ્યા ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે રાજકોટમાં એક હોર્ડિંગ લગાવવામાં આવ્યું છે. 12 જૂનના રોજ થયેલા એર ઈન્ડિયા વિમાન દુર્ઘટનામાં વિજય રૂપાણીનું અવસાન થયું હતું. તેમના અંતિમ સંસ્કાર આજે રાજ્ય સન્માન સાથે રાજકોટના રામનાથપરા સ્મશાનગૃહમાં કરવામાં આવશે. રામનાથપરા સ્મશાન ગૃહમાં તૈયારીઓ શરુ રાજકોટ : ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીના અંતિમ સંસ્કાર રાજકોટના રામનાથપરા સ્મશાનગૃહમાં કરવામાં આવશે. રામનાથપરા સ્મશાનગૃહના અધ્યક્ષે વિગતો આપતાં જણાવ્યું કે," આ સ્મશાનગૃહ ચોવીસ કલાક કાર્યરત રહે છ અને અહીં કોઈ પણ પ્રકારની ફી લેવામાં આવતી નથી. વિજય રૂપાણીનો 'અગ્નિ સંસ્કાર' અહીં કરવામાં આવશે, જે સાંજે 6 વાગ્યાની આસપાસ કરવામાં આવશે, શોભાયાત્રા તેમના નિવાસસ્થાનેથી સાંજે 5 વાગ્યે શરૂ થશે"

Last Updated : June 16, 2025 at 10:36 AM IST