ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં આજથી બે દિવસ કોંગ્રેસનું રાષ્ટ્રીય અધિવેશન, સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધી પહોંચ્યા - CONGRESS NATIONAL CONVENTION 2025

અમદાવાદમાં કોંગ્રેસનું રાષ્ટ્રીય અધિવેશન ( Etv Bharat Gujarat )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : April 8, 2025 at 10:01 AM IST | Updated : April 8, 2025 at 10:29 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED 2025ની મહત્વની રાજય સ્તરની ચૂંટણીની વ્યૂહ રચના અંગે ચર્ચા થશે કોંગ્રેસના આ રાષ્ટ્રીય અધિવેશન અંતર્ગત મળનારી બેઠકમાં અગામી વર્ષ અને 2025ની મહત્વની રાજય સ્તરની ચૂંટણીની વ્યૂહ રચના અંગે ચર્ચા થશે. દેશની હયાત સ્થિતિ અને રાજકીય વાતાવરણમાં કોંગ્રેસની વિચારધારા અને કાર્યક્રમો અંગે રુપરેખા કેવી હોવી જોઇએ એ મુદ્દે આયોજન હાથ ધરાશે. સાબરમતીના કિનારે ઇતિહાસ રચવા માટે કોંગ્રેસ તૈયાર અધિવેશનને લઈને કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા એક પોસ્ટ શેર કરવામાં આવી છે જેમાં તેમણે આ અધિવેશન અને કોંગ્રેસ પક્ષને ૧૪૦ વર્ષ જૂનો ઇતિહાસ, ત્યાગ, બલિદાન, દૃઢ નિશ્ચય, સમર્પણ, સંઘર્ષ અને દેશભક્તિનું ઉદાહરણ ગણાવ્યું છે. સ્વતંત્રતા ચળવળથી લઈને આધુનિક રાષ્ટ્રના નિર્માણ સુધી, આપણી વૈચારિક શક્તિ, દૃઢ નિશ્ચય અને દૂરંદેશી અને કોંગ્રેસના ઐતિહાસિક સત્રોએ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે. કોંગ્રેસે દરેક મુશ્કેલ સમયમાં આગળ આવીને દેશને નવી દિશા આપી છે અને કરોડો ભારતીયોના સન્માન અને આત્મસન્માનનું રક્ષણ કરવાનું કામ કર્યું છે. આજે આપણો દેશ મોંઘવારી, બેરોજગારી, આર્થિક અસમાનતા, નફરત અને આર્થિક સંકટનો સામનો કરી રહ્યો છે. આવી સ્થિતિમાં, ફરી એકવાર કોંગ્રેસ પોતાની જવાબદારી નિભાવવા માટે તૈયાર છે.. કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેના નેતૃત્વમાં કોંગ્રેસ સંમેલન 8 અને 9 એપ્રિલ, 2025 ના રોજ સાબરમતીના કિનારે ઇતિહાસ રચવા માટે તૈયાર છે. અધિવેશનને લઈને ગુજરાત પહોંચ્યા કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતાઓ, કાર્યકર્તાઓમાં પણ ખુશીનો માહોલ કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધિવેશનને લઈને કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતાઓ અમદાવાદ પહોંચ્યા છે, બીજી તરફ 64 વર્ષ બાદ ગુજરાતમાં આયોજીત આ અધિવેશનને લઈને કોંગ્રેસી કાર્યકર્તાઓમાં પણ ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. આજથી બે દિવસ અમદાવાદમાં કોંગ્રેસનું રાષ્ટ્રીય અધિવેશન (Etv Bharat Gujarat)

LIVE FEED 2025ની મહત્વની રાજય સ્તરની ચૂંટણીની વ્યૂહ રચના અંગે ચર્ચા થશે કોંગ્રેસના આ રાષ્ટ્રીય અધિવેશન અંતર્ગત મળનારી બેઠકમાં અગામી વર્ષ અને 2025ની મહત્વની રાજય સ્તરની ચૂંટણીની વ્યૂહ રચના અંગે ચર્ચા થશે. દેશની હયાત સ્થિતિ અને રાજકીય વાતાવરણમાં કોંગ્રેસની વિચારધારા અને કાર્યક્રમો અંગે રુપરેખા કેવી હોવી જોઇએ એ મુદ્દે આયોજન હાથ ધરાશે. સાબરમતીના કિનારે ઇતિહાસ રચવા માટે કોંગ્રેસ તૈયાર અધિવેશનને લઈને કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા એક પોસ્ટ શેર કરવામાં આવી છે જેમાં તેમણે આ અધિવેશન અને કોંગ્રેસ પક્ષને ૧૪૦ વર્ષ જૂનો ઇતિહાસ, ત્યાગ, બલિદાન, દૃઢ નિશ્ચય, સમર્પણ, સંઘર્ષ અને દેશભક્તિનું ઉદાહરણ ગણાવ્યું છે. સ્વતંત્રતા ચળવળથી લઈને આધુનિક રાષ્ટ્રના નિર્માણ સુધી, આપણી વૈચારિક શક્તિ, દૃઢ નિશ્ચય અને દૂરંદેશી અને કોંગ્રેસના ઐતિહાસિક સત્રોએ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે. કોંગ્રેસે દરેક મુશ્કેલ સમયમાં આગળ આવીને દેશને નવી દિશા આપી છે અને કરોડો ભારતીયોના સન્માન અને આત્મસન્માનનું રક્ષણ કરવાનું કામ કર્યું છે. આજે આપણો દેશ મોંઘવારી, બેરોજગારી, આર્થિક અસમાનતા, નફરત અને આર્થિક સંકટનો સામનો કરી રહ્યો છે. આવી સ્થિતિમાં, ફરી એકવાર કોંગ્રેસ પોતાની જવાબદારી નિભાવવા માટે તૈયાર છે.. કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેના નેતૃત્વમાં કોંગ્રેસ સંમેલન 8 અને 9 એપ્રિલ, 2025 ના રોજ સાબરમતીના કિનારે ઇતિહાસ રચવા માટે તૈયાર છે. અધિવેશનને લઈને ગુજરાત પહોંચ્યા કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતાઓ, કાર્યકર્તાઓમાં પણ ખુશીનો માહોલ કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધિવેશનને લઈને કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતાઓ અમદાવાદ પહોંચ્યા છે, બીજી તરફ 64 વર્ષ બાદ ગુજરાતમાં આયોજીત આ અધિવેશનને લઈને કોંગ્રેસી કાર્યકર્તાઓમાં પણ ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. આજથી બે દિવસ અમદાવાદમાં કોંગ્રેસનું રાષ્ટ્રીય અધિવેશન (Etv Bharat Gujarat)

Last Updated : April 8, 2025 at 10:29 AM IST