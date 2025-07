ETV Bharat / state

રાહુલ ગાંધી ગુજરાતના પ્રવાસે, આણંદમાં નવનિયુક્ત જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખોની ત્રણ દિવસીય પ્રશિક્ષણ શિબિરનું ઉદ્ઘાટન કર્યું - RAHUL GANDHI

વડોદરા એરપોર્ટ પર રાહુલ ગાંધીનું સ્વાગત કરતા પ્રદેશ કોંગ્રેસના નેતાઓ ( X @INCIndia )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : July 26, 2025 at 11:07 AM IST | Updated : July 26, 2025 at 11:45 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED રાહુલ ગાંધીએ આણંદમાં નવનિયુક્ત જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખોની ત્રણ દિવસીય પ્રશિક્ષણ શિબિરનું ઉદ્ઘાટન કર્યુ લોકસભાના વિરોધપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી આજે આણંદની મુલાકાતે આવ્યાં છે. સવારે વડોદરા એરપોર્ટ પહોંચ્યા હતા. જ્યાથી બાય રોડ આણંદ પહોંચ્યા છે. કોંગ્રેસે સંગઠન સૃજન અભિયાન અંતર્ગત ગુજરાતમાં તમામ જિલ્લા પ્રમુખોની નિમણૂક કરી છે. જે અંતર્ગત નવનિયુક્ત જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખોની ત્રણ દિવસીય પ્રશિક્ષણ શિબિરનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. આજે જિટોડીયામાં રાહુલ ગાંધી, સહકારી દુઘ ઉત્પાદકો અને સહકારી સમુદાયના નેતાઓ સાથે કરશે મુલાકાત ગુજરાતની મુલાકાતે આવેસા નેતા વિપક્ષ રાહુલ ગાંધી આજે આણંદના જિટોડીયામાં ખાતે સહકારી દુઘ ઉત્પાદકો અને સહકારી સમુદાયના નેતાઓ સાથે મુલાકાત કરશે. રાહુલ ગાંધી આજે ગુજરાતના પ્રવાસ પર રાહુલ ગાંધી આજે ગુજરાતના પ્રવાસ પર છે, ત્યારે આજે સહકારી દૂધ ઉત્પાદકો અને સહકારી સમુદાયના નેતાઓ સાથે બેઠક કરશે

LIVE FEED રાહુલ ગાંધીએ આણંદમાં નવનિયુક્ત જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખોની ત્રણ દિવસીય પ્રશિક્ષણ શિબિરનું ઉદ્ઘાટન કર્યુ લોકસભાના વિરોધપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી આજે આણંદની મુલાકાતે આવ્યાં છે. સવારે વડોદરા એરપોર્ટ પહોંચ્યા હતા. જ્યાથી બાય રોડ આણંદ પહોંચ્યા છે. કોંગ્રેસે સંગઠન સૃજન અભિયાન અંતર્ગત ગુજરાતમાં તમામ જિલ્લા પ્રમુખોની નિમણૂક કરી છે. જે અંતર્ગત નવનિયુક્ત જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખોની ત્રણ દિવસીય પ્રશિક્ષણ શિબિરનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. આજે જિટોડીયામાં રાહુલ ગાંધી, સહકારી દુઘ ઉત્પાદકો અને સહકારી સમુદાયના નેતાઓ સાથે કરશે મુલાકાત ગુજરાતની મુલાકાતે આવેસા નેતા વિપક્ષ રાહુલ ગાંધી આજે આણંદના જિટોડીયામાં ખાતે સહકારી દુઘ ઉત્પાદકો અને સહકારી સમુદાયના નેતાઓ સાથે મુલાકાત કરશે. રાહુલ ગાંધી આજે ગુજરાતના પ્રવાસ પર રાહુલ ગાંધી આજે ગુજરાતના પ્રવાસ પર છે, ત્યારે આજે સહકારી દૂધ ઉત્પાદકો અને સહકારી સમુદાયના નેતાઓ સાથે બેઠક કરશે

Last Updated : July 26, 2025 at 11:45 AM IST