આજે ભારતરત્ન ડૉ.ભીમરાવ બાબાસાહેબ આંબેડકરની જન્મજયંતી, રાજ્ય સહિત દેશભરમાં ઉજવણી

ડૉ.આંબેડકરની જન્મજયંતીની ઉજવણી ( Etv Bharat Gujarat )

Published : April 14, 2025 at 7:10 AM IST | Updated : April 14, 2025 at 8:38 AM IST

LIVE FEED ડૉ. આંબેડકરની પ્રેરણાને કારણે જ આજે દેશ સામાજિક ન્યાયના સ્વપ્નને સાકાર કરવામાં સમર્પિત છે: PM મોદી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ડૉ.આંબેડકરની જન્મજંયતી પર એક્સ પર એર વીડિયો શેર કર્યો છે અને બાબા સાહેબ આંબેડકરના ઉપદેશોને વર્ણાવ્યા છે. તેમણે લખ્યું કે 'ભારત રત્ન પૂજ્ય બાબાસાહેબને તેમની જન્મજયંતિ પર તમામ દેશવાસીઓ વતી કરોડો વંદન. તેમની પ્રેરણાને કારણે જ આજે દેશ સામાજિક ન્યાયના સ્વપ્નને સાકાર કરવામાં સમર્પિત છે. તેમના સિદ્ધાંતો અને આદર્શો આત્મનિર્ભર અને વિકસિત ભારતના નિર્માણને શક્તિ અને ગતિ આપશે'. કોંગ્રેસે આપી બાબા સાહેબ ડૉ.ભીમરાવ આંબેડકરને શ્રદ્ધાંજલિ કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા પોતાના આધિકારીક સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર ડૉ. ભીમરાવ આંબેડકરજીને તેમની જન્મજયંતિ પર શ્રદ્ધાંજલિ અર્પિત કરતા લખ્યું કે, 'બંધારણના ઘડવૈયા અને સ્વતંત્ર ભારતના પ્રથમ કાયદા પ્રધાન, 'ભારત રત્ન' બાબા સાહેબ ડૉ. ભીમરાવ આંબેડકરજીને તેમની જન્મજયંતિ પર શ્રદ્ધાંજલિ. બાબા સાહેબે દેશમાં સામાજિક ન્યાયનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો અને પોતાનું આખું જીવન દેશમાં ન્યાય સ્થાપિત કરવા માટે સમર્પિત કર્યું. આપણે બધા તેમના આદર્શોમાંથી પ્રેરણા લેતા રહીશું'. આંબેડકર જયંતીની પૂર્વ સંધ્યાએ અમદાવાદમાં વંદન-અભિનંદન લોકડાયરો, CM સહિતના મહાનુભાવોની હાજરી આંબેડકર જયંતીની પૂર્વ સંધ્યાએ અમદાવાદમાં વંદન-અભિનંદન લોકડાયરાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં CM ભુપેન્દ્ર પટેલ સહિતના મહાનુભાવોએ હાજરી આપી હતી

