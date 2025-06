ETV Bharat / state

અમદાવાદ જગન્નાથજીની રથયાત્રા : CM પટેલે પહિંદ વિધિ કરી રથયાત્રાને પ્રસ્થાન કરાવ્યું - AHMEDABAD JAGANNATH RATH YATRA

અમદાવાદ જગન્નાથજીની રથયાત્રા ( ETV Bharat Gujarat )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : June 27, 2025 at 7:24 AM IST | Updated : June 27, 2025 at 7:35 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED "મંગળા આરતીનો લાભ લેવો એ દિવ્ય અનુભવ" : અમિત શાહ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ટ્વીટ કરતા લખ્યું કે, "રથયાત્રાના શુભ અવસર પર અમદાવાદના શ્રી જગન્નાથ મંદિરમાં મંગળા આરતીનો લાભ લેવો એ પોતે જ એક દિવ્ય અને અસાધારણ અનુભવ છે. આજે હું મહાપ્રભુની મંગળા આરતીમાં જોડાયો અને મારી પ્રાર્થના કરી. મહાપ્રભુ બધા પર તેમના આશીર્વાદ વરસાવતા રહે." CM પટેલે પહિંદ વિધિ કરી રથયાત્રાને પ્રસ્થાન કરાવ્યું મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે સોનાની સાવરણીથી રથયાત્રાના માર્ગને સાફ કરી પહિંદ વિધિ સંપન્ન કરી, જે બાદ તેઓએ અમદાવાદના જગન્નાથ મંદિરથી રથયાત્રાને પ્રસ્થાન કરાવ્યું. ઉપરાંત મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ખુદ ભક્તો સાથે મળીને રથ ખેંચ્યો અને આ પાવન અવસરમાં સહભાગી થયા. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કર્યા જગન્નાથજીના દર્શન આજે વહેલી સવારે જમાલપુર જગન્નાથ મંદિરમાં રથયાત્રાના પ્રારંભ પહેલા મંગળા આરતી કરવામાં આવી. આ તકે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ખાસ ઉપસ્થિત રહી આ મંગળા આરતી કરી અને ભગવાન જગન્નાથજીના દર્શન કર્યા. CM પટેલ કરશે પહિંદ વિધિ રથયાત્રાના પ્રસ્થાન પહેલા મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ રથની પહિંદ વિધિ કરશે. રથની પહિંદ વિધિ મુખ્યમંત્રી દ્વારા કરવામાં આવે છે. ભગવાનની સામે કોઈ નાનો કે મોટો નથી હોતો, માટે જ મુખ્યમંત્રી સેવક બનીને સોનાની સાવરણીથી રથયાત્રાના માર્ગને સાફ કરે છે. નગરયાત્રાએ નીકળશે જગતનો નાથ આજે અમદાવાદમાં ભગવાન જગન્નાથની 148 મી રથયાત્રા યોજાઈ રહી છે. આજે અષાઢી શુક્લા દ્વિતીયાના સવારે 7:00 વાગ્યે જમાલપુર ખાતે સ્થિત 400 વર્ષ જૂના ઐતિહાસિક જગન્નાથ મંદિરથી રથયાત્રાનો પ્રારંભ થશે, જે રાત્રે 8:00 વાગ્યે નિજ મંદિર પર પરત ફરશે.

Last Updated : June 27, 2025 at 7:35 AM IST