ETV Bharat / state

અમદાવાદ જગન્નાથ યાત્રા : હાથી-ઘોડા અને બેન્ડવાજા સાથે નીકળી જગતના નાથની 'જળયાત્રા' - AHMEDABAD JAGANNATH RATH YATRA

અમદાવાદ જગન્નાથ રથયાત્રા ( ETV Bharat Gujarat )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : June 11, 2025 at 9:49 AM IST | Updated : June 11, 2025 at 10:00 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED 108 કળશ સાબરમતી નદીના જળથી કરાશે જળાભિષેક સાબરમતી નદીના કિનારે ગંગા પૂજન કરવામાં આવશે. જે બાદ 108 કળશમાં સાબરમતી નદીનું જળ ભરી, તેનાથી ભગવાન જગન્નાથજીનો જળાભિષેક કરવામાં આવશે. જે બાદ ભગવાન ધારણ કરશે અને આ વિધિ પૂર્ણ થયા બાદ ભગવાન જગન્નાથ, બલરામ અને બહેન સુભદ્રાજી સરસપુર ખાતે મામાના ઘરે જશે. અમદાવાદ જગન્નાથ રથયાત્રા (ETV Bharat Gujarat) વાજતે ગાજતે નીકળી જગન્નાથજીની જળયાત્રા ભગવાન વર્ષમાં એકવાર ગજવેશ ધારણ કરે છે, અને તે જળયાત્રાનો દિવસ છે. આજે જમાલપુર જગન્નાથ મંદિરથી સવારે 8:00 વાગે હાથી-ઘોડા અને બેન્ડવાજા સાથે વાજતે ગાજતે ભગવાન જગન્નાથજીની જળયાત્રા નીકળી છે. આ જળયાત્રાની આગેવાની ગજરાજ કરી રહ્યા છે, ગજરાજોને પણ સુંદર શણગાર કરવામાં આવ્યો છે. બીજી તરફ શ્રદ્ધાળુઓ ઉત્સાહ સાથે યાત્રામાં જોડાયા છે, મહિલાઓ પરંપરાગત રાસ રમી રહી છે અને વાતાવરણ "જય જગન્નાથ"ના નાદ ગૂંજી રહ્યા છે.

LIVE FEED 108 કળશ સાબરમતી નદીના જળથી કરાશે જળાભિષેક સાબરમતી નદીના કિનારે ગંગા પૂજન કરવામાં આવશે. જે બાદ 108 કળશમાં સાબરમતી નદીનું જળ ભરી, તેનાથી ભગવાન જગન્નાથજીનો જળાભિષેક કરવામાં આવશે. જે બાદ ભગવાન ધારણ કરશે અને આ વિધિ પૂર્ણ થયા બાદ ભગવાન જગન્નાથ, બલરામ અને બહેન સુભદ્રાજી સરસપુર ખાતે મામાના ઘરે જશે. અમદાવાદ જગન્નાથ રથયાત્રા (ETV Bharat Gujarat) વાજતે ગાજતે નીકળી જગન્નાથજીની જળયાત્રા ભગવાન વર્ષમાં એકવાર ગજવેશ ધારણ કરે છે, અને તે જળયાત્રાનો દિવસ છે. આજે જમાલપુર જગન્નાથ મંદિરથી સવારે 8:00 વાગે હાથી-ઘોડા અને બેન્ડવાજા સાથે વાજતે ગાજતે ભગવાન જગન્નાથજીની જળયાત્રા નીકળી છે. આ જળયાત્રાની આગેવાની ગજરાજ કરી રહ્યા છે, ગજરાજોને પણ સુંદર શણગાર કરવામાં આવ્યો છે. બીજી તરફ શ્રદ્ધાળુઓ ઉત્સાહ સાથે યાત્રામાં જોડાયા છે, મહિલાઓ પરંપરાગત રાસ રમી રહી છે અને વાતાવરણ "જય જગન્નાથ"ના નાદ ગૂંજી રહ્યા છે.

Last Updated : June 11, 2025 at 10:00 AM IST