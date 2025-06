ETV Bharat / state

અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટના : 47 પાર્થિવદેહ પરિજનોને સોંપ્યા, સાંજે વિજય રૂપાણીની અંતિમયાત્રા - AHMEDABAD PLANE CRASH

અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટના ( ETV Bharat Gujarat )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : June 16, 2025 at 8:59 AM IST | Updated : June 16, 2025 at 9:47 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED 47 પાર્થિવદેહ પરિજનોને સોંપ્યા : ડૉ. રજનીશ પટેલ અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલના એડિશનલ મેડિકલ સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ ડૉ. રજનીશ પટેલે કહ્યું કે, "સિવિલ હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવેલા મૃતદેહમાંથી 92 DNA મેચિંગ પૂર્ણ થયા છે, જેમાંથી 87 વ્યક્તિઓના DNA મેચિંગ ડુપ્લિકેશનના કારણે થયા છે. અહીંથી 47 મૃતદેહ મોકલવામાં આવ્યા છે, જેમાં ખેડા, અમદાવાદ, કોટા, મહેસાણા, ભરૂચ, વડોદરા, અરવલ્લી, આણંદ, જૂનાગઢ, ભાવનગર, અમરેલી, મહિસાગર અને ભાવનગર મૃતદેહો મોકલવામાં આવ્યા છે."

Last Updated : June 16, 2025 at 9:47 AM IST