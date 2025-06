ETV Bharat / state

અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટના : PM મોદી પહોંચશે અમદાવાદ, અંજલી રૂપાણી ગાંધીનગર પહોંચ્યા - AHMEDABAD PLANE CRASH

અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટના ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : June 13, 2025 at 7:53 AM IST | Updated : June 13, 2025 at 8:43 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED અંજલી રૂપાણી ગાંધીનગરના નિવાસસ્થાને પહોંચ્યા અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનામાં ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીનું દુઃખદ મોત નીપજ્યું હતું. જે બાદ તેઓના પત્ની અંજલી રૂપાણી ગુજરાતના ગાંધીનગર સ્થિત તેમના નિવાસસ્થાને પહોંચ્યા હતા. અંજલી રૂપાણી પ્રથમ અમદાવાદ એરપોર્ટ પર લેન્ડ થયા હતા, જ્યાં ગુજરાતના ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી તેઓને લેવા પહોંચ્યા હતા. CM પટેલ અને હર્ષ સંઘવી એરપોર્ટ પહોંચ્યા વડાપ્રધાન મોદી આજે અમદાવાદ આવી રહ્યા છે. બીજી તરફ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ, ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી, સીઆર પાટીલ અને કેન્દ્રીય નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી રામ મોહન નાયડુ કિંજરાપુ સહિતના મહાનુભાવો અમદાવાદ એરપોર્ટ પર PM મોદીને લેવા પહોંચ્યા છે. PM મોદી અમદાવાદ પહોંચશે, દુર્ઘટના સ્થળની મુલાકાત લેશે એર ઈન્ડિયા વિમાન દુર્ઘટના બાદ તમામ મોટા નેતાઓ અમદાવાદ આવી રહ્યા છે. વડાપ્રધાન મોદી પણ આજે અમદાવાદ આવશે, જે બાદ તેઓ ઘટનસ્થળનું નિરીક્ષણ કરવા જઈ શકે છે. હાલમાં પીએમ મોદીના આગમનને પગલે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાયો છે. બીજી તરફ સીઆર પાટીલ અને હર્ષ સંઘવી વડાપ્રધાનને સેવા અમદાવાદ એરપોર્ટ પહોંચ્યા છે. વિમાન દુર્ઘટના સ્થળના વહેલી સવારના દ્રશ્ય ગતરોજ મેઘાણીનગર વિસ્તારમાં એર ઈન્ડિયાનું એક વિમાન ક્રેશ થયું. જે બાદ અહીં એક ઈમારત પર વિમાનની ટેલ પડી હતી. આ ઉપરાંત સંપૂર્ણ બળીને ખાક થયેલું વિમાનનું માળખું પણ આ વિસ્તારમાં પડ્યું હતું. દુર્ઘટના બાદ તાત્કાલિક બચાવ અને રાહત કાર્ય શરુ કરવામાં આવ્યું હતું. કાટમાળ હટાવી લેવામાં આવ્યો છે, જોકે ઈમારત પર વિમાનની ટેલ હજુ પણ જોઈ શકાય છે. વિમાન દુર્ઘટના સ્થળના વહેલી સવારના દ્રશ્ય (ETV Bharat Gujarat)

Last Updated : June 13, 2025 at 8:43 AM IST