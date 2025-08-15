ETV Bharat / state

આજે ભારતનો 79 મો સ્વતંત્રતા પર્વ: CM ભૂપેન્દ્ર પટેલનો પ્રજાજોગ સંદેશ, જુઓ - INDEPENDENCE DAY 2025

79TH INDEPENDENCE DAY
79TH INDEPENDENCE DAY (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 15, 2025 at 8:03 AM IST

Updated : August 15, 2025 at 8:40 AM IST

1 Min Read

આજે ભારત દેશના 79 મા સ્વતંત્રતા પર્વની ઉજવણી સમગ્ર દેશમાં થઈ રહી છે. ગુજરાતના પોરબંદરમાં 79 મા સ્વતંત્રતા પર્વની રાજ્યકક્ષાની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. આ સાથે જ તમામ જિલ્લાના મુખ્યમથકમાં પણ જિલ્લા કક્ષાની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. ગુજરાત સાથે દેશભરના વાતાવરણમાં આજે દેશભક્તિ અને દેશદાઝ સાથે નાગરિકો ઉજવણી કરી રહ્યા છે.

LIVE FEED

8:38 AM, 15 Aug 2025 (IST)

મુખ્યમંત્રી પટેલે સ્વાતંત્ર્ય દિવસની શુભકામના પાઠવી

સ્વાતંત્ર્ય દિવસની શુભકામના પાઠવતા મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે એક પોસ્ટ કરી, જેમાં લખ્યું કે, 79માં સ્વાતંત્ર્ય પર્વની સૌ નાગરિકોને હાર્દિક શુભકામના. અનેક સ્વાતંત્ર્ય સેનાની-ક્રાંતિકારીઓના સમર્પણ તથા અસંખ્ય દેશવાસીઓના અવિરત સંઘર્ષથી આપણને આઝાદ ભારત મળ્યું છે. ભારતમાતાની આઝાદી માટે જીવન ખપાવનાર એ સૌ વીરોને કૃતજ્ઞતા સહ વંદન કરું છું. આપણી સામે 'વિકસિત ભારત'ના નિર્માણનું મહાન લક્ષ્ય છે. આવો, આપણે સૌ આ લક્ષ્યને સાકાર કરવા, અને ભારતમાતાને પરમ વૈભવના શિખરે બિરાજમાન કરાવવા કૃત સંકલ્પ થઈએ.

ભારતને સિદ્ધિના શિખરે લઈ જઈ સૌ સ્વાતંત્ર્ય વીરોને સાચી શ્રદ્ધાંજલિ આપીએ.

8:19 AM, 15 Aug 2025 (IST)

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે કીર્તિ મંદિરની મુલાકાત લીધી

79 મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસની રાજ્યકક્ષાની ઉજવણીમાં સહભાગી થવા પોરબંદર પધારેલા રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત તથા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે અન્ય મહાનુભાવો સાથે કીર્તિ મંદિરની મુલાકાત લીધી હતી. સાથે જ દેશને સ્વતંત્રતા અપાવવામાં અનન્ય ભૂમિકા ભજવનાર રાષ્ટ્રપિતા ગાંધીજીને શ્રદ્ધાસુમન અર્પણ કરી કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરી હતી. આ અવસરે ‘હર ઘર તિરંગા’ સેલ્ફી પોઇન્ટ પર ફોટો પડાવી આ અભિયાનને જનઆંદોલન બનાવવાની પ્રેરણા પૂરી પાડી હતી.

8:08 AM, 15 Aug 2025 (IST)

CM ભૂપેન્દ્ર પટેલનો પ્રજાજોગ સંદેશ, જુઓ

આજે ભારત દેશના 79 મા સ્વતંત્રતા પર્વની ઉજવણી સમગ્ર દેશમાં થઈ રહી છે. સ્વતંત્રતા પર્વની પૂર્વસંધ્યાએ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે વીડિયોના માધ્યમથી પ્રજાજોગ સંદેશ આપ્યો હતો. આ સાથે CM પટેલે સૌ નાગરિકોને 79મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસની શુભેચ્છા પાઠવી હતી.

8:04 AM, 15 Aug 2025 (IST)

ગુજરાતભરમાં સવારે 9:00 કલાકે એકસાથે ધ્વજવંદન થશે

આજે સમગ્ર રાજ્યમાં સવારે 9:00 કલાકે જિલ્લા કક્ષાના ધ્વજવંદન કાર્યક્રમ એકસાથે શરૂ થશે. રાજ્યના તમામ જિલ્લાના મુખ્યમથક ખાતે ધ્વજવંદન કાર્યક્રમ યોજવામાં આવશે. જેમાં મંત્રીમંડળના સભ્યો, વિધાનસભાના અધ્યક્ષ, ઉપાધ્યક્ષ અને જિલ્લા કલેકટરના હસ્તે ધ્વજવંદન કરવામાં આવશે. આ આયોજન અંગે તમામ સંબંધિત અધિકારીઓને સૂચના આપી દેવામાં આવી છે.

7:57 AM, 15 Aug 2025 (IST)

સ્વાતંત્ર્ય પર્વની પૂર્વ સંધ્યાએ ભવ્ય સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ

ગુજરાતના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતના અધ્યક્ષસ્થાને તેમજ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની ઉપસ્થિતિમાં 79 મા સ્વાતંત્ર્ય પર્વની પૂર્વ સંધ્યાએ રાજ્યકક્ષાની ઉજવણીના ભાગરૂપે પોરબંદર ખાતે ભવ્ય સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ તકે પોરબંદર જિલ્લામાં કુલ અંદાજે રૂ. 175 કરોડના વિવિધ વિકાસલક્ષી કાર્યોના લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત સંપન્ન કરવામાં આવ્યા હતા.

7:56 AM, 15 Aug 2025 (IST)

પોરબંદરમાં 79 મા સ્વાતંત્ર્ય પર્વની રાજ્યકક્ષાની ઉજવણી

આજે દેશના 79 મા સ્વતંત્રતા પર્વની રાજ્યકક્ષાની ઉજવણી મહાત્મા ગાંધીની જન્મભૂમિ પોરબંદરના માધવાણી કોલેજ ગ્રાઉન્ડ ખાતે થઈ રહી છે. અહીં મુખ્ય સમારોહમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે ધ્વજવંદન થશે. સાથે જ આ પ્રસંગે બાપુના પગલે ત્રિરંગા ભારત થીમ પર આધારિત સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ યોજાશે, જેમાં 150 કલાકાર દેશભક્તિ અને ભારતીય સંસ્કૃતિનું પ્રદર્શન કરશે.

આજે ભારત દેશના 79 મા સ્વતંત્રતા પર્વની ઉજવણી સમગ્ર દેશમાં થઈ રહી છે. ગુજરાતના પોરબંદરમાં 79 મા સ્વતંત્રતા પર્વની રાજ્યકક્ષાની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. આ સાથે જ તમામ જિલ્લાના મુખ્યમથકમાં પણ જિલ્લા કક્ષાની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. ગુજરાત સાથે દેશભરના વાતાવરણમાં આજે દેશભક્તિ અને દેશદાઝ સાથે નાગરિકો ઉજવણી કરી રહ્યા છે.

LIVE FEED

8:38 AM, 15 Aug 2025 (IST)

મુખ્યમંત્રી પટેલે સ્વાતંત્ર્ય દિવસની શુભકામના પાઠવી

સ્વાતંત્ર્ય દિવસની શુભકામના પાઠવતા મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે એક પોસ્ટ કરી, જેમાં લખ્યું કે, 79માં સ્વાતંત્ર્ય પર્વની સૌ નાગરિકોને હાર્દિક શુભકામના. અનેક સ્વાતંત્ર્ય સેનાની-ક્રાંતિકારીઓના સમર્પણ તથા અસંખ્ય દેશવાસીઓના અવિરત સંઘર્ષથી આપણને આઝાદ ભારત મળ્યું છે. ભારતમાતાની આઝાદી માટે જીવન ખપાવનાર એ સૌ વીરોને કૃતજ્ઞતા સહ વંદન કરું છું. આપણી સામે 'વિકસિત ભારત'ના નિર્માણનું મહાન લક્ષ્ય છે. આવો, આપણે સૌ આ લક્ષ્યને સાકાર કરવા, અને ભારતમાતાને પરમ વૈભવના શિખરે બિરાજમાન કરાવવા કૃત સંકલ્પ થઈએ.

ભારતને સિદ્ધિના શિખરે લઈ જઈ સૌ સ્વાતંત્ર્ય વીરોને સાચી શ્રદ્ધાંજલિ આપીએ.

8:19 AM, 15 Aug 2025 (IST)

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે કીર્તિ મંદિરની મુલાકાત લીધી

79 મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસની રાજ્યકક્ષાની ઉજવણીમાં સહભાગી થવા પોરબંદર પધારેલા રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત તથા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે અન્ય મહાનુભાવો સાથે કીર્તિ મંદિરની મુલાકાત લીધી હતી. સાથે જ દેશને સ્વતંત્રતા અપાવવામાં અનન્ય ભૂમિકા ભજવનાર રાષ્ટ્રપિતા ગાંધીજીને શ્રદ્ધાસુમન અર્પણ કરી કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરી હતી. આ અવસરે ‘હર ઘર તિરંગા’ સેલ્ફી પોઇન્ટ પર ફોટો પડાવી આ અભિયાનને જનઆંદોલન બનાવવાની પ્રેરણા પૂરી પાડી હતી.

8:08 AM, 15 Aug 2025 (IST)

CM ભૂપેન્દ્ર પટેલનો પ્રજાજોગ સંદેશ, જુઓ

આજે ભારત દેશના 79 મા સ્વતંત્રતા પર્વની ઉજવણી સમગ્ર દેશમાં થઈ રહી છે. સ્વતંત્રતા પર્વની પૂર્વસંધ્યાએ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે વીડિયોના માધ્યમથી પ્રજાજોગ સંદેશ આપ્યો હતો. આ સાથે CM પટેલે સૌ નાગરિકોને 79મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસની શુભેચ્છા પાઠવી હતી.

8:04 AM, 15 Aug 2025 (IST)

ગુજરાતભરમાં સવારે 9:00 કલાકે એકસાથે ધ્વજવંદન થશે

આજે સમગ્ર રાજ્યમાં સવારે 9:00 કલાકે જિલ્લા કક્ષાના ધ્વજવંદન કાર્યક્રમ એકસાથે શરૂ થશે. રાજ્યના તમામ જિલ્લાના મુખ્યમથક ખાતે ધ્વજવંદન કાર્યક્રમ યોજવામાં આવશે. જેમાં મંત્રીમંડળના સભ્યો, વિધાનસભાના અધ્યક્ષ, ઉપાધ્યક્ષ અને જિલ્લા કલેકટરના હસ્તે ધ્વજવંદન કરવામાં આવશે. આ આયોજન અંગે તમામ સંબંધિત અધિકારીઓને સૂચના આપી દેવામાં આવી છે.

7:57 AM, 15 Aug 2025 (IST)

સ્વાતંત્ર્ય પર્વની પૂર્વ સંધ્યાએ ભવ્ય સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ

ગુજરાતના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતના અધ્યક્ષસ્થાને તેમજ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની ઉપસ્થિતિમાં 79 મા સ્વાતંત્ર્ય પર્વની પૂર્વ સંધ્યાએ રાજ્યકક્ષાની ઉજવણીના ભાગરૂપે પોરબંદર ખાતે ભવ્ય સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ તકે પોરબંદર જિલ્લામાં કુલ અંદાજે રૂ. 175 કરોડના વિવિધ વિકાસલક્ષી કાર્યોના લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત સંપન્ન કરવામાં આવ્યા હતા.

7:56 AM, 15 Aug 2025 (IST)

પોરબંદરમાં 79 મા સ્વાતંત્ર્ય પર્વની રાજ્યકક્ષાની ઉજવણી

આજે દેશના 79 મા સ્વતંત્રતા પર્વની રાજ્યકક્ષાની ઉજવણી મહાત્મા ગાંધીની જન્મભૂમિ પોરબંદરના માધવાણી કોલેજ ગ્રાઉન્ડ ખાતે થઈ રહી છે. અહીં મુખ્ય સમારોહમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે ધ્વજવંદન થશે. સાથે જ આ પ્રસંગે બાપુના પગલે ત્રિરંગા ભારત થીમ પર આધારિત સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ યોજાશે, જેમાં 150 કલાકાર દેશભક્તિ અને ભારતીય સંસ્કૃતિનું પ્રદર્શન કરશે.

Last Updated : August 15, 2025 at 8:40 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

79TH INDEPENDENCE DAYINDEPENDENCE DAY CELEBRATION15 AUGUST NATIONAL FLAG79 મા સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણીINDEPENDENCE DAY 2025

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

વરૂની વધી વસ્તી: જુનાગઢ સક્કરબાગમાં છેલ્લાં 5 વર્ષમાં 183 વરુનો જન્મ, જાણો વરુ વિશેની કેટલીક રસપ્રદ માહિતી

વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ": સ્કંદપુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ, જાણો 2000 વર્ષનો ઇતિહાસ...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.