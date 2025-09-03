ETV Bharat / state

સુરતમાં નકલી કિન્નરના વેશમાં દારૂની હેરાફેરીનો પર્દાફાશ, ઉધના પોલીસે ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરી

પોલીસની નજરથી બચવા બે આરોપીઓએ કિન્નરનો વેશ ધારણ કરીને દમણથી સુરત દારૂ લાવી રહ્યા હતા.

સુરતમાં નકલી કિન્નરના વેશમાં દારૂની હેરાફેરીનો પર્દાફાશ, ઉધના પોલીસે ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરી
સુરતમાં નકલી કિન્નરના વેશમાં દારૂની હેરાફેરીનો પર્દાફાશ, ઉધના પોલીસે ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરી (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 3, 2025 at 9:47 PM IST

સુરત: દારૂની હેરાફેરી માટે આરોપીઓએ અનોખી તરકીબ અપનાવી હતી, પરંતુ તેમની ચાલાકી નિષ્ફળ ગઈ. પોલીસની નજરથી બચવા બે આરોપીઓએ કિન્નરનો વેશ ધારણ કરીને દમણથી સુરત દારૂ લાવી રહ્યા હતા. જોકે, ઉધના પોલીસે બાતમીના આધારે દરોડો પાડી બે નકલી કિન્નર સહિત ચાર આરોપીઓને ઝડપી લઈ, ₹4 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે.

ઉધના પોલીસની સર્વેલન્સ ટીમને મળેલી બાતમીના આધારે ઉધના મઢીની ખમણી સામે આવેલા એક ખુલ્લા પ્લોટમાં દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો. આ દરમિયાન પોલીસે એક વેગનઆર કારમાંથી મોટી માત્રામાં દારૂ અને બિયરનો જથ્થો જપ્ત કર્યો હતો. આ ગુનામાં સંડોવાયેલા કુલ ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

સુરતમાં નકલી કિન્નરના વેશમાં દારૂની હેરાફેરીનો પર્દાફાશ, ઉધના પોલીસે ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરી
સુરતમાં નકલી કિન્નરના વેશમાં દારૂની હેરાફેરીનો પર્દાફાશ, ઉધના પોલીસે ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરી (Etv Bharat Gujarat)
સુરતમાં નકલી કિન્નરના વેશમાં દારૂની હેરાફેરીનો પર્દાફાશ, ઉધના પોલીસે ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરી (Etv Bharat Gujarat)

પકડાયેલા આરોપીઓની ઓળખ ચેતન ઉર્ફે ઈશિતાકુંવર સોમચંદ્ર દરજી (ઉં.વ. 42), ડેઝીકુંવર નિર્મલાકુંવર (ઉં.વ. 42), અજય ધીરૂભાઈ પટેલ (ઉં.વ. 28) અને કિશનભાઈ ગગજીભાઈ બાવળીયા (ઉં.વ. 24) તરીકે થઈ છે. ચેતન અને ડેઝીકુંવરે પોલીસથી બચવા કિન્નરનો વેશ ધારણ કરીને દારૂની હેરાફેરી કરી રહ્યા હતા. અજય કાર ચલાવતો હતો, જ્યારે કિશનભાઈ તેમનો સાથ આપી રહ્યો હતો. પોલીસે ચારેય આરોપીઓ વિરુદ્ધ પ્રોહિબિશન એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી કાયદેસર કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી કુલ 588 નાની-મોટી દારૂની બોટલો અને બિયરના ટીન જપ્ત કર્યા, જેની બજાર કિંમત ₹1,43,280 આંકવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, દારૂની હેરાફેરી માટે ઉપયોગમાં લેવાયેલી વેગનઆર કાર, જેની કિંમત ₹3,00,000 છે, પણ જપ્ત કરવામાં આવી. આમ, પોલીસે કુલ ₹4,43,280નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરીને એક મોટા પ્રોહિબિશન કેસનો પર્દાફાશ કર્યો છે. આ ઘટના સાબિત કરે છે કે પોલીસની સતર્કતા સામે આરોપીઓની કોઈ પણ ચાલાકી કામયાબ થતી નથી.

