સિંહ ગણતરી પૂર્વે ગીરના સિંહોનું અસ્તિત્વ અને તેના સંવર્ધન પર એક નજર

ગીરના સિંહનો ઈતિહાસ અને આજ ( Etv Bharat Gujarat/ Etv Bharat Graphics team )

મનીષ ડોડીયા, જુનાગઢ: એક સમય હતો કે આજે ગીરમાં જોવા મળતા સિંહ ભારત સિવાય અરેબિયા, પર્શિયા જેવા દેશોમાં પણ જોવા મળતા હતા, પરંતુ કાળક્રમે સિંહોના શિકાર અને તેના કુદરતી નિવાસસ્થાનો નષ્ટ થવાને કારણે આજે એક માત્ર ગુજરાત અને ગીરમાં સિંહો જોવા મળી રહ્યા છે. ગીરમાં નવાબી કાળથી જ સિંહના સંવર્ધન અને સિંહોના શિકાર પર પ્રતિબંધ સહિત આકરી સજા ફટકારવાની શરૂઆત થતા આજે એશિયામાં એક માત્ર ગીરમાં સિંહનું આફ્રિકા બાદ અંતિમ નિવાસ્થાન માનવામાં આવી રહ્યું છે. ગીરમાં કુદરતી રીતે સિંહોને અનુકુળ એવા જંગલો અને તેમાં શિકારની શક્યતાઓને કારણે આજે ગીરમાં સિંહ જોવા મળી રહ્યા છે. સિંહ ગણતરી પૂર્વે ગીરના સિંહનું અસ્તિત્વ અને તેના સંવર્ધન પર વિશેષ માહિતી (Etv Bharat Gujarat) એશિયાઈ સિંહ એક માત્ર ગીરમાં જંગલના રાજા સિંહનું અસ્તિત્વ એક સમયે ગિરના જંગલ વિસ્તારમાં પણ સંકટમાં જોવા મળતું હતું. એક સમય હતો કે 1910 અને 1911ના વર્ષમાં ગીર વિસ્તારમાં બે આંકડામાં કહી શકાય તેટલા જ સિંહો જોવા મળતા હતા તેને ધ્યાને રાખીને જૂનાગઢના નવાબે સિંહોના શિકાર પર પ્રતિબંધ ફરમાવીને શિકાર જેવી ગતિવિધિઓમાં સામેલ થનાર પ્રત્યેક વ્યક્તિને મરણ તુલ્ય સજા આપવાની જોગવાઈ કરી. વર્ષ 1911માં સિંહોને સુરક્ષિત કરવાના પ્રોજેક્ટની સૌપ્રથમ વખત શરૂઆત કરનાર જૂનાગઢના નવાબ હતા (Etv Bharat Gujarat) ત્યારથી સિંહોની સુરક્ષા ગીરમાં વધતી જોવા મળી અને એક દૃષ્ટિએ કહીએ તો વર્ષ 1911માં સિંહોને સુરક્ષિત કરવાના પ્રોજેક્ટની સૌપ્રથમ વખત શરૂઆત કરનાર જૂનાગઢના નવાબ હતા. ત્યારબાદ સિંહોની સંતતિને સતત વધારવા માટે રાજ્યનો વનવિભાગ સતર્ક બન્યો અને દિવસેને દિવસે સિંહોની સુરક્ષા અને જંગલ વિસ્તારને નુકસાન જેવી ઘટનાઓ ખુબ જ ઓછી બનતા આજે ગીરમાં સિંહોની સંખ્યા અત્યાર સુધીની સૌથી સર્વોચ્ચ જોવા મળી રહી છે ગીરમાં નવાબી કાળથી જ સિંહના સંવર્ધન અને સિંહોના શિકાર પર પ્રતિબંધ સહિત આકરી સજા ફટકારવાની શરૂઆત થઈ (Etv Bharat Gujarat) વર્ષ 1911થી સિંહ સંવર્ધન બાદ સંખ્યામાં વધારો વર્ષ 1911માં ગીરમાં સિંહોની સંખ્યા સતત વધી રહી છે, અને આજે ઉત્સાહજનક કહી શકાય તે પ્રકારે 674 જેટલા સિંહો ગીરના જંગલમાંઆ વસવાટ કરી રહ્યા છે. સિંહોની સંતતિ સતત વધવા પાછળ જંગલ વિસ્તારના કન્વર્ઝેશનને પણ ખુબ જ મહત્વનું માનવામાં આવે છે. વર્ષ ૧૯૯૦થી ગણતરી કરીએ તો તે વર્ષે 300 ચોરસ કિલોમીટરના જંગલમાં 284 જેટલા સિંહો જોવા મળતા હતા, જેમાં દર પાંચ વર્ષે સિંહોની સંખ્યામાં વધારાની સાથે જંગલ વિસ્તારમાં પણ ખૂબ મોટો વધારો થઈ રહ્યો છે.

વર્ષ 1990માં 300 ચોરસ કિલોમીટર વિસ્તારના જંગલમાં 284 જેટલા સિંહો જોવા મળતા હતા. જ્યારે વર્ષ 2020માં 30,000 હજાર ચોરસ કિલોમીટરના વિસ્તારમાં 674 જેટલા સિંહ વસવાટ કરી રહ્યા છે. આ સફર વર્ષ 1911માં શરૂ થઈ હતી અને આજે 2025 સુધીમાં ખૂબ સારા પરિણામો સાથે વધુ આગળ વધી રહી છે વર્ષ 1911માં માત્ર ગીર અને જૂનાગઢમાં જોવા મળતાં સિંહો આજે સૌરાષ્ટ્રના 9 જીલ્લાના 53 તાલુકાઓમાં જોવા મળી રહ્યા છે (Etv Bharat Gujarat) આજે સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં સિંહનું સામ્રાજ્ય એક સમયે માત્ર ગીર વિસ્તારમાં જોવા મળતા જંગલના રાજા આજે ખૂબ વિસ્તાર પામ્યા છે, અને વર્ષ 1911માં માત્ર ગીર અને જૂનાગઢમાં જોવા મળતાં સિંહો આજે સૌરાષ્ટ્રના 9 જીલ્લાના 53 તાલુકાઓમાં જોવા મળી રહ્યા છે. આટલી મોટી સફળતા ગીરમાં વસતા માલધારીઓને પણ જાય છે, વન વિભાગ દ્વારા સિંહોના ખોરાક-પાણી અને સુરક્ષાને લઈને કેટલીક સચોટ કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે, જેને કારણે આજે એક માત્ર ગીર અને જે તે સમયે જૂનાગઢમાં જોવા મળતા જંગલના રાજા જૂનાગઢ સહીત અમરેલી, ભાવનગર, પોરબંદર, ગીર સોમનાથ સહીત સૌરાષ્ટ્રના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં આજે જોવા મળી રહ્યા છે. ગીરમાં સિંહોનું સતત સંવર્ધન અને સિંહોની કાળજી તેમજ ગેરકાયદેસર થતું જંગલ વિસ્તારનું નિકંદન સરકાર અને વન વિભાગના પ્રયાસોથી અટકાવવામાં સફળતા મળી છે,જેને કારણે આજે ગીર સહીત રેવન્યુ વિસ્તારમાં જંગલના રાજા ખૂબ જ મુક્ત રીતે જોવા મળી રહ્યા છે. સાસણ સહિત સિંહ હવે દેવળીયા, આંબરડી અને ગિરનાર નેચર સફારીમાં પણ જોવા મળી રહ્યા છે (Etv Bharat Gujarat) 1965થી સિંહ દર્શન અને પર્યટન વર્ષ ૧૯૬૫માં સાસણ સિંહ સદનથી પ્રવાસીઓને આકર્ષવા માટે સિંહ દર્શનની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. એશિયામાં જોવા મળતા સિંહોને જંગલમાં મુક્ત મને જોવા માટે પ્રવાસીઓનો ધસારો આજે પ્રતિવર્ષ 8 થી 10 લાખની આસપાસ જોવા મળે છે. સિંહ દર્શનને લઈને પ્રવાસીઓનો હકારાત્મક પ્રતિભાવ અને લોકોને સિંહ પ્રત્યેની ઉત્સુકતા અને સિંહને નજીકથી જોવાની અને જાણવાની તાલાવેલીને કારણે આજે સાસણ સિવાય દેવડીયા આંબરડી અને ગીરનાર નેચર સફારીની પણ રાજ્ય સરકારના પ્રયાસોથી વનવિભાગે શરૂઆત કરી છે. ૧૯૬૫માં માત્ર સાસણમાં જ જોવા મળતા સિંહ હવે દેવળીયા, આંબરડી અને ગિરનાર નેચર સફારીમાં પણ જોવા મળી રહ્યા છે, અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે બેજ વર્ષ પૂર્વે આંબરડી અને ગિરનાર નેચર સફારી શરૂ થઇ છે જેને પણ પ્રવાસીઓનો ખૂબ સારો સહકાર મળી રહ્યો છે. જૂનાગઢ સહીત અમરેલી, ભાવનગર, પોરબંદર, ગીર સોમનાથ સહીત સૌરાષ્ટ્રના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં આજે જોવા મળતા સિંહ (Etv Bharat Gujarat) સિંહ બ્રીડીંગ સેન્ટર નવી આશાનું કિરણ એક માત્ર ગીરના જંગલમાં જોવા મળતા સિંહોના સંવર્ધનની સાથે પ્રતિવર્ષ સિંહોના મોતની સંખ્યા 120 જેટલી થવા જાય છે. આ પૈકીના કેટલાક મોત સિંહોની વય થઈ જવાને કારણે થતા હોય છે. કેટલાક સિંહો બીમારીને કારણે પણ મોતને ભેટતા હોય છે, તો કેટલાક હતભાગી સિંહો અકસ્માતમાં પણ મોતને ભેટયા છે. પ્રતિવર્ષ ગીરમાં ૧૨૦ જેટલા સિંહોના મોત થઈ રહ્યા છે, તેમ છતાં દર પાંચ વર્ષે સિંહોની સંખ્યામાં 20 થી લઈને ૩૦ ટકા સુધીનો વધારો પણ જોવા મળી રહ્યો છે. સિંહોની સંખ્યામાં સતત થઈ રહેલા વધારા પાછળ પ્રતિ પાંચ વર્ષમાં જંગલ વિસ્તારમાં પણ સિંહોના રહેઠાણને અનુલક્ષીને 20% કરતા વધુનો વધારો થઈ રહ્યો છે. આજે જંગલનો રાજા બૃહદ ગીરથી લઈને પોરબંદર અને ચોટીલા સુધીની સફર માણી ચૂક્યો છે, પરંતુ એકલ દોકલ બનાવોને બાદ કરતાં જંગલનો રાજા ગીર વિસ્તારમાં ખુબ જ સફળતાપૂર્વક પોતાની સંતતિને આગળ ધપાવી રહ્યું છે. વર્ષ 1911થી સિંહ સંવર્ધન બાદ સંખ્યામાં વધારો (Etv Bharat Gujarat) પર્યટન સાથે સિંહ સંવર્ધન સાસણ સહિત દેવળીયા આંબરડી અને ગિરનાર નેચર સફારીમાં પ્રવાસી આકર્ષિત થઇ રહ્યા છે, સિંહ દર્શન માટે સૌથી જૂનું અને પ્રવાસીઓને આકર્ષિત કરતા સાસણ સિંહ દર્શન ખાતે અંદાજિત એક વર્ષમાં અંદાજીત 6 થી લઇને 8 લાખ પ્રવાસીઓ સિંહોને જોવા માટે આવતા હોય છે. જેના થકી વન વિભાગને પ્રતિવર્ષ 11 કરોડ કરતાં વધુની આવક થતી જોવા મળે છે. વન વિભાગને થયેલી આવક ગીર વિસ્તારના સિંહોના સંવર્ધન અને સિંહોની સુરક્ષા પાછળ કરવામાં આવી રહી છે. સિંહોની સુરક્ષા આજે આધુનિક ઢબે પણ થઈ રહી છે જેમાં રેડિયો કોલર જીપીએસ અને સીસીટીવીના માધ્યમથી પણ સિંહોની અવર-જવર અને તેની સતામણી પર ચોક્કસ નજર રાખવામાં આવી રહી છે.

