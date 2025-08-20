સુરતના સિવાન ગામમાં વીજળી પડવાની ઘટના, વરસાદથી ખેડૂતોમાં ખુશી

સુરત: ઓલપાડ તાલુકાના સિવાન ગામમાં વીજળી પડવાની ઘટના સામે આવી છે, જેના કારણે સ્થાનિકોમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો છે. સંકલ્પ રેસિડેન્સીમાં એક મકાન પર વીજળી પડતાં ઘરની છત અને રૂમની દીવાલોમાં મોટી તિરાડો પડી ગઈ છે. સદ્ભાગ્યે, આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી, જેનાથી સૌએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે. વીજળીના કડાકાનો અવાજ એટલો તીવ્ર હતો કે આસપાસના લોકો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા.
હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, સુરત જિલ્લામાં છેલ્લા કેટલાક દિવસથી વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે વરસાદ વરસી રહ્યો છે. લાંબા સમયના વિરામ બાદ આવેલા વરસાદથી ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ છે, કારણ કે આ વરસાદે પાકને નવજીવન આપ્યું છે. આ ઉપરાંત, વરસાદના કારણે સુરત જિલ્લાના જળાશયોમાં નવા પાણીની આવક થઈ છે.આજે નોંધાયેલા વરસાદના આંકડા અનુસાર, માંગરોળમાં સૌથી વધુ 61 મિમી વરસાદ નોંધાયો છે, જ્યારે કામરેજમાં 53 મિમી, ઉમરપાડામાં 39 મિમી, સુરત શહેરમાં 33 મિમી, મહુવામાં 17 મિમી, ઓલપાડમાં 9 મિમી, માંડવીમાં 6 મિમી, પલસાણામાં 6 મિમી અને બારડોલીમાં 7 મિમી વરસાદ નોંધાયો છે. જિલ્લામાં કુલ સરેરાશ 26.3 મિમી વરસાદ નોંધાયો છે.
આ દરમિયાન, દક્ષિણ ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન ઉકાઈ ડેમમાંથી તાપી નદીમાં 1.25 લાખ ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે. આના કારણે તાપી નદી બે કાંઠે વહેતી થઈ છે. તંત્રએ નદી કિનારાના વિસ્તારોમાં લોકોને જવાનું ટાળવા અપીલ કરી છે.
