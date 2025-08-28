ETV Bharat / state

દમણમાં થયેલા હત્યા કેસમાં આજીવન કેદની સજા ભોગવી રહેલો અને છેલ્લાં ત્રણ વર્ષથી પેરોલ જમ્પ કરીને ફરાર થયેલો કેદી ભિક્ષુકના વેશમાં છુપાયેલો હતો.

સુરતમાં ત્રણ વર્ષથી ફરાર આજીવન કેદના કેદીને ભિક્ષુકના વેશમાં વાપીથી ઝડપાયો
સુરતમાં ત્રણ વર્ષથી ફરાર આજીવન કેદના કેદીને ભિક્ષુકના વેશમાં વાપીથી ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 28, 2025 at 10:05 PM IST

સુરત: દમણમાં થયેલા હત્યા કેસમાં આજીવન કેદની સજા ભોગવી રહેલો અને છેલ્લાં ત્રણ વર્ષથી પેરોલ જમ્પ કરીને ફરાર થયેલો કેદી ભિક્ષુકના વેશમાં છુપાયેલો હતો. સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચે તેને વાપી રેલવે સ્ટેશન નજીકથી ભારે જહેમત બાદ ઝડપી પાડ્યો છે.

ગુનો અને સજા

આરોપી કમલેશ રામેશ્વર જાદવ (ઉંમર 59 વર્ષ) વર્ષ 2004માં દમણમાં એક હત્યાના ગુનામાં સંડોવાયેલો હતો. તેણે પોતાના મિત્ર સાથે પૈસાની લેતી-દેતીના મુદ્દે થયેલા ઝઘડામાં જાહેરમાં ચાકુ મારીને હત્યા કરી હતી. આ ગુના બદલ 21 નવેમ્બર, 2007ના રોજ દમણ કોર્ટે તેને આજીવન કેદની સજા ફટકારી હતી. ત્યારથી તે સુરતની લાજપોર મધ્યસ્થ જેલમાં પાકા કેદી તરીકે હતો.

પેરોલ જમ્પ અને વેશપલટો

30 જાન્યુઆરી, 2023ના રોજ કમલેશને 45 દિવસની પેરોલ રજા મંજૂર થઈ હતી, પરંતુ રજા પૂરી થયા બાદ તે જેલમાં પાછો ફર્યો ન હતો અને ફરાર થઈ ગયો હતો. પોલીસથી બચવા માટે તેણે અનોખી તરકીબ અપનાવી. તેણે પોતાનો વેશપલટો કરીને ભિક્ષુકનું રૂપ ધારણ કર્યું હતું. તે ગંદા કપડાં પહેરી, દાઢી અને વાળ વધારી, માનસિક રીતે અસ્થિર હોવાનો ઢોંગ કરીને ગુજરાતનાં વિવિધ મંદિરો, રેલવે સ્ટેશનો, બસ સ્ટેન્ડ અને ફૂટપાથ પર ભીખ માંગતો હતો. તે કોઈ એક જગ્યાએ સ્થિર રહેતો ન હતો અને સતત પોતાનું ઠેકાણું બદલતો રહેતો હતો.

ક્રાઈમ બ્રાન્ચની સફળતા

સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમે આ ફરાર કેદીને પકડવા માટે છેલ્લા આઠ મહિનાથી સઘન તપાસ ચલાવી હતી. આરોપીનું સતત સ્થળ બદલવું પોલીસ માટે પડકારજનક હતું. બાતમીદારો પાસેથી મળેલી માહિતી અને જૂની ઓળખની નિશાનીઓના આધારે પોલીસને જાણ થઈ કે આરોપી વાપી રેલવે સ્ટેશન નજીક છે. આ માહિતીના આધારે ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમે તાત્કાલિક વાપી પહોંચીને તેને ઝડપી લીધો.

પોલીસની આ મહેનતના પરિણામે ત્રણ વર્ષથી ફરાર આજીવન કેદના આરોપીને ફરીથી કાયદાના સકંજામાં લાવવામાં સફળતા મળી છે.

TAGGED:

LIFER PRISONER CAUGHTABSCONDINGVAPIDISGUISED AS A BEGGARLIFER PRISONER CAUGHT

