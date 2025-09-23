ETV Bharat / state

ચીખલીના રહેણાંક વિસ્તારમાં દીપડાના આંટાફેરા, વન વિભાગે પાંજરૂ ગોઠવ્યું

નવસારી જિલ્લાના ચીખલી તાલુકાના તલાવચોરા ગામે રહેણાક વિસ્તારમાં દીપડો જોવા મળ્યો, જે સમગ્ર બનાવ CCTV કેમેરામાં કેદ થયો.

ચીખલીમાં દીપડાના આંટાફેરા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 23, 2025 at 1:16 PM IST

Updated : September 23, 2025 at 1:41 PM IST

Choose ETV Bharat

નવસારી : દક્ષિણ ગુજરાતના નવસારી જિલ્લામાં આવેલા પૂર્વ પટ્ટી વિસ્તાર ચીખલી, વાંસદા અને ખેરગામ તાલુકો જંગલ વિસ્તારથી ભરપૂર છે. આ વિસ્તારમાં હિંસક પશુઓ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં કે જાહેર માર્ગો પર લટાર મારતા હોય એવા દ્રશ્યો સમયાંતરે કેમેરામાં કેદ થતા હોય છે. આવો જ એક બનાવ ગતરાત્રે ચીખલી તાલુકામાં નોંધાયો છે.

ચીખલીમાં દીપડાના આંટાફેરા : ચીખલી તાલુકાના તળાવચોરા ગામે ગત રાત્રી દરમિયાન રહેણાંક વિસ્તારના સંજય ફાર્મ ખાતે દીપડો આવી ચડ્યો હતો. આ ઘટના ઘરમાં લાગેલા CCTV કેમેરામાં કેદ થઈ હતી. આ દ્રશ્યોમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે કે દીપડો બિન્દાસ પણે ઘર પાસે આવી શિકારની શોધ કરી રહ્યો છે. મહત્વની વાત એ છે કે આ વિસ્તારમાં ઘર આંગણે ત્રીજી વખત દીપડો દેખાતા લોકોમાં ભય ફેલાયો છે.

ચીખલીના રહેણાંક વિસ્તારમાં દીપડાના આંટાફેરા (ETV Bharat Gujarat)

વન વિભાગે પાંજરું ગોઠવ્યું : આ સમગ્ર ઘટનાને લઈ ઘર માલિક દર્શન દેસાઈએ વન વિભાગને જાણ કરી હતી. વન વિભાગ દ્વારા પણ ગ્રામીણોની ફરિયાદના આધારે દીપડો પાંજરે પૂરવા માટે પાંજરું ગોઠવવામાં આવ્યું છે.

"ચીખલી વિસ્તારમાં વન્ય પ્રાણી દીપડો વારંવાર નજરે ચડે છે. અલગ અલગ ગામના લોકોની ફરિયાદના આધારે અમે ચીખલી તાલુકામાં અલગ અલગ પાંચ જગ્યાએ પાંજરા ગોઠવ્યા છે. દીપડાને પાંજરે પૂરવાની કવાયત વન વિભાગ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી છે." -- આર. સી. ગાવીત (RFO, ચીખલી રેન્જ)

દીપડા અને મનુષ્યનો આમનો-સામનો : નવસારીના પૂર્વ પટ્ટી વિસ્તારને મોટી સંખ્યામાં દીપડા આશ્રય સ્થાન બનાવી રહ્યા છે. તેવામાં ઘણીવાર દીપડા અને મનુષ્યનો આમનો-સામનો પણ થઈ જતો હોય છે. દીપડા રાત્રિ દરમિયાન માનવ વસ્તી તરફ પણ આવી ચડતા હોય છે. ઉપરાંત પાલતુ પશુનો શિકાર પણ કરતા હોય છે. વન વિભાગ પણ અવારનવાર ગ્રામીણોની ફરિયાદના આધારે પાંજરા ગોઠવી દીપડાઓને પકડી પોતાની કામગીરી દર્શાવતી હોય છે.

દીપડા માટે નવસારી માફક સ્થાન કેમ?

નવસારીના પૂર્વ પટ્ટીના વાંસદા, ચીખલી અને ખેરગામ જેવા વિસ્તારો જંગલી પશુ મુખ્યત્વે દીપડાને માફક આવી રહ્યા છે. કારણ કે અહીં ખેડૂતો મોટા પ્રમાણમાં શેરડીની ખેતી કરે છે, જે દીપડાના આશ્રય સ્થાન માટે માફક અને યોગ્ય જગ્યા છે. બીજી તરફ ખેતરમાં વસતા ભૂંડ અને શેરીમાં રખડતા શ્વાન તેમજ પાણી જેવી જરૂરિયાતો પણ અહીં ઉપલબ્ધ રહે છે.

હાલ તો જંગલોના નિકંદનને કારણે વન્યજીવો પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવવા અને ખોરાકની શોધમાં માનવ વસ્તી તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. નવસારી જિલ્લાને અડીને આવેલા ડાંગ જિલ્લામાં વિશાળ જંગલ વિસ્તાર હોય પરંતુ પાણી અને ખોરાકના અભાવે ત્યાંથી દીપડા જેવા હિંસક પ્રાણીઓ નવસારી જિલ્લાની હદમાં પ્રવેશતા હોય છે.

