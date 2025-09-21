જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીની હોસ્ટેલમાં ઘૂસ્યો દીપડો, CCTVમાં કેદ થઈ ગતિવિધિ
જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીની હોસ્ટેલમાં બે દિવસ પૂર્વે આવી ચડેલા એક દીપડાની ગતિવિધી સીસીટીવીમાં કેદ થઈ છે.
Published : September 21, 2025 at 7:15 AM IST
જુનાગઢ: જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીમાં એક વર્ષ બાદ ફરી એક વખત દીપડાના થયા દર્શન થયાં હતાં. એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓની હોસ્ટેલમાં બે દિવસ પૂર્વે સીડી ચડતા દીપડાની ગતિવિધી સીસીટીવી માં કેદ થઈ હતી. આજથી એકાદ વર્ષ પૂર્વે એગ્રી એન્જિનિયરિંગ કોલેજની પ્રયોગશાળામાં પણ દીપડો ઘૂસી આવ્યો હતો. પરંતુ અત્યાર સુધી દીપડા દ્વારા કોઈ પણ વ્યક્તિને નુકસાન પહોંચાડવાનો કે કોઈ વ્યક્તિ પર હુમલો કરવાનો બનાવ સામે આવ્યો નથી.
એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીની હોસ્ટેલમાં દીપડો
જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓની હોસ્ટેલમાં ઘુસી આવેલા દીપડાની સીસીટીવી કેમેરા કેદ થયો છે. જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીમાં અવાર નવાર દીપડાની હાજરીના બનાવો બનતા રહ્યા છે, પરંતુ હજુ સુધી દીપડાએ કોઈ પણ વિદ્યાર્થી કે યુનિવર્સિટીના કોઈપણ કર્મચારી કે ખેતરમાં કામ કરતા મજૂરો પર ક્યારેય હુમલો કર્યો નથી.
ગત 18 સપ્ટેમ્બરની વહેલી સવારે 4.19 કલાકની આસપાસ દીપડો વિદ્યાર્થીઓની હોસ્ટેલમાં ચડી આવ્યો હતો, હોસ્ટેલમાં સીડીઓ ચડતો દીપડો સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થયો. ઘટનાની જાણ થતા વન વિભાગના કર્મચારી અને અધિકારીઓ પણ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીની હોસ્ટેલમાં પહોંચ્યા હતા. પરંતુ દીપડો ફરીથી તેના નિર્ધારિત સ્થળે જતો રહેતા વન વિભાગે પણ હાશકારો મેળવ્યો હતો.
એકાદ વર્ષ પૂર્વે દીપડો આવ્યો હતો કોલેજમાં
આજથી એકાદ વર્ષ પૂર્વે દીપડાની હાજરી એગ્રીકલ્ચર એન્જિનિયરિંગ કોલેજની પ્રયોગશાળામાં જોવા મળી હતી. સવારના સમયે દીપડો એન્જિનિયરિંગ કોલેજની પ્રયોગશાળામાં જાણે કે કોઈ પ્રયોગ કરવા માટે આવ્યો હોય તે રીતે સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થયો હતો. એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીમાં આવેલું પરી તળાવ કે જ્યાં વર્ષોથી દીપડાની હાજરી સતત જોવા મળે છે. આ પરી તળાવ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં જ હોવાથી દીપડા અચાનક યુનિવર્સિટીના પ્રાંગણમાં પહોંચી જાય છે.
જોકે, આજ દિન સુધી દીપડા દ્વારા કોઈ પણ વિદ્યાર્થી, યુનિવર્સિટીના અધિકારી, કર્મચારી કે ખેતરમાં કામ કરતાં કોઈ પણ ખેત મજૂર પર હુમલો કર્યો નથી. એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીના ઈવનગર વિસ્તારનો પાછળનો ભાગ રેવન્યુ જંગલ તરીકે પણ ઓળખાય છે. જ્યાં સિંહ અને દીપડાની હાજરી સતત જોવા મળતી હોય છે, જેથી દીપડા અચાનક યુનિવર્સિટીના કેમ્પસ સુધી પહોંચી જતા હોય છે.