સુરતના સેજવાડ ગામમાં દીપડીનું વીજ કરંટ લાગવાથી મોત

બારડોલી તાલુકાના સેજવાડ ગામમાં એક દીપડી વીજ ટ્રાન્સફોર્મર પર ચઢી જતાં વીજ કરંટ લાગવાથી તેનું મોત નીપજ્યું હતું.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 21, 2025 at 8:08 PM IST

સુરત: બારડોલી તાલુકાના સેજવાડ ગામમાં એક દીપડી વીજ ટ્રાન્સફોર્મર પર ચઢી જતાં વીજ કરંટ લાગવાથી તેનું મોત નીપજ્યું હતું. વન વિભાગે દીપડીના મૃતદેહનો કબજો લઈ વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

મળેલી માહિતી મુજબ, સેજવાડ ગામના કલાપથ્થર વિસ્તારમાં વીજ ટ્રાન્સફોર્મર પર એક દીપડી મૃત હાલતમાં મળી આવી હતી. સ્થાનિક લોકોએ આ ઘટનાની જાણ વન વિભાગને કરી હતી, જેના પગલે વન વિભાગની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે દીપડીનું મોત વીજ કરંટ લાગવાથી થયું હતું.

આશરે ત્રણ વર્ષની ઉંમર ધરાવતી આ માદા દીપડી હોવાનું વન વિભાગે જણાવ્યું છે. દીપડી શિકારની શોધમાં વીજ ટ્રાન્સફોર્મર પર ચઢી હશે અને તે સમયે ખુલ્લા વાયરનો સ્પર્શ થતાં કરંટ લાગ્યો હોવાનું અનુમાન છે. વન વિભાગે મૃત દીપડીનો કબજો લઈ તેનું પોસ્ટમોર્ટમ કરાવ્યું અને કાયદેસરની પ્રક્રિયા અનુસાર તેના અંતિમ સંસ્કારની કાર્યવાહી હાથ ધરી. આ ઘટનાથી સમગ્ર વિસ્તારમાં ચિંતાનો માહોલ છવાયો છે.

