વાંસદા સ્ટેટ હાઇવે પર દિવસના અજવાળામાં દીપડો રસ્તો ઓળંગતો CCTVમાં કેદ, વીડિયો વાયરલ
3 ઓક્ટોબરના રોજ લાખાવાડી ગામ નજીક આ ઘટના CCTVમાં કેદ થઈ, જેનો 20 સેકન્ડનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે.
Published : October 5, 2025 at 9:23 PM IST
નવસારી: નવસારી જિલ્લાના વાંસદા તાલુકામાં સ્ટેટ હાઇવે પર દિવસના અજવાળામાં એક દીપડો ટ્રાફિક વચ્ચે બિન્દાસ રસ્તો ઓળંગતો જોવા મળ્યો. 3 ઓક્ટોબરના રોજ લાખાવાડી ગામ નજીક આ ઘટના CCTVમાં કેદ થઈ, જેનો 20 સેકન્ડનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. વીડિયોમાં દીપડો સાવચેતીપૂર્વક હાઇવે પરથી પસાર થઈ, એક બાજુના જંગલમાંથી બીજી બાજુના જંગલ તરફ જતો જોવા મળે છે, જ્યારે આસપાસ વાહનો પણ પસાર થઈ રહ્યા હતા.
વાંસદા તાલુકામાં વન્યપ્રાણીઓ, ખાસ કરીને દીપડાઓ, માનવ વસાહતોની નજીક વારંવાર જોવા મળી રહ્યા છે. આનું મુખ્ય કારણ જંગલોનો ઘટતો વિસ્તાર અને વન્યપ્રાણીઓ માટે ખોરાકની અછત છે. ખોરાકની શોધમાં દીપડાઓ ગામો તરફ આવી રહ્યા છે, જેના કારણે માનવ-વન્યપ્રાણી સંઘર્ષની ઘટનાઓ વધી છે. ગત કેટલાક સમયમાં વાંસદામાં દીપડાઓ અને મનુષ્યો વચ્ચેનો સંપર્ક વધ્યો છે, અને કેટલાક કિસ્સાઓમાં દીપડાઓએ માનવો પર હુમલા પણ કર્યા છે. આવી ઘટનાઓથી સ્થાનિક લોકોમાં ભયનો માહોલ છવાયેલો છે.
આ વાયરલ વીડિયોને લઈને વાંસદા પૂર્વ રેન્જના રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસર જે.ડી. રાઠોડે જણાવ્યું કે, "આ વીડિયો લાખાવાડી ગામનો છે. અમને હજુ સુધી આ અંગે કોઈ ફરિયાદ મળી નથી, પરંતુ અમે તમામ તકેદારીના પગલાં લઈને તપાસ શરૂ કરી છે."
આ ઘટનાએ સ્ટેટ હાઇવે પરથી પસાર થતા વાહનચાલકોમાં ભયનું વાતાવરણ ઊભું કર્યું છે. વન વિભાગ અને સ્થાનિક વહીવટને આવી ઘટનાઓ રોકવા અને લોકોની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે ઝડપી પગલાં લેવાની જરૂર છે.
