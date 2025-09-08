ઘર કે દારૂનો સ્ટોર રૂમ ? ભાવનગર LCB પોલીસે એક મકાનમાંથી લાખોનો દારૂ પકડ્યો

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 8, 2025 at 2:24 PM IST

ભાવનગર: ભાવનગર શહેરમાં રહેણાકી સોસાયટીમાં દારૂ ભરેલો હોય તેવા મકાનમાંથી LCB પોલીસે એક શખ્સ સાથે લાખો રૂપિયાનો દારૂ ઝડપીને ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. જો કે એક શખ્સ ઝડપવાનો બાકી છે. રહેણાંકીવિસ્તારમાંથી મસ મોટો પકડાયેલો દારૂ ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.

LCB પોલીસની કાર્યવાહી

ભાવનગર શહેરમા સમયાંતરે દારૂ પકડાતો રહ્યો છે ત્યારે ભાવનગર LCB પોલીસને બાતમી મળી હતી કે ભાવનગર શહેરના ટોપ 3 સર્કલ થી લઈને તરસમિયા રોડ ઉપર આવેલી શિવસાગર સોસાયટી 2માં પ્લોટ નંબર 28 માં દારૂ રાખવામાં આવ્યો છે. જેને પગલે LCB પોલીસ સ્થળ ઉપર જઈને તપાસ કરતા પોલીસના હાથમાં લાખો રૂપિયાનો દારૂ હાથ લાગ્યો હતો. પોલીસે સ્થળ ઉપર કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.

ઘરમાં છુપાવ્યો હતો દારૂનો મસમોટો જથ્થો

ભાવનગરની LCB પોલીસ શિવસાગર સોસાયટી 2ના પ્લોટ નંબર 28 માં તપાસ કરી, ત્યારે એક બે નહીં પરંતુ 3,667 જેટલી દારૂની બોટલો અને 120 બીયર ટીન મળી આવ્યા હતા. સમગ્ર દારૂની કિંમત પોલીસે 8,94,460 રૂપિયા આંકી છે. જ્યારે કુલ મુદ્દામાલ 8,99,460નો કબ્જે લીધો છે. પોલીસે એક મોબાઇલ પણ 5000 રૂપિયા નો જપ્ત કરી લીધો છે. આમ LCBએ ધોરણસર કાર્યવાહી કરી છે.

ભાવનગર LCB પોલીસે શિવસાગર સોસાયટી-2માં નિલેશ ઉર્ફે ભૂરો કિશોરભાઈ બારોટને 3667 દારૂની બોટલ અને 120 બીયર ટીન સાથે ઝડપી લીધા બાદ તેની પણ ધરપકડ કરી છે. જ્યારે આ દારૂ આપનાર સુરેશ બિશનોઈ મૂળ રાજસ્થાન વાળા વિરુદ્ધ પણ ભરતનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ કર્યો છે.

પોલીસે બંને વિરુદ્ધ ધોરણસર ગુનો દાખલ કર્યો છે ત્યારે સુરેશ બિશનોઈ રાજસ્થાનવાળા ફરાર છે. LCBએ ભરતનગરમાં ગુન્હો દાખલ કરી આગળની કાર્યવાહી સોંપી હતી.

