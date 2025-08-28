ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

અમદાવાદ: સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમે એક બેઠક યોજી હતી, જેમાં વિવિધ હાઇકોર્ટના 14 જજોની બદલીની ભલામણ કરવામાં આવી હતી. આ ભલામણમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટના બે જજ, જસ્ટિસ સંદીપ ભટ્ટ અને જસ્ટિસ સી.એમ. રોયનો પણ સમાવેશ થાય છે. જસ્ટિસ સંદીપ ભટ્ટની મધ્યપ્રદેશ હાઇકોર્ટ અને જસ્ટિસ સી.એમ. રોયની આંધ્રપ્રદેશ હાઇકોર્ટમાં બદલીની ભલામણ કરવામાં આવી છે. આ બદલીના વિરોધમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટ એડવોકેટ એસોસિએશને ચોક્કસ મુદતની હડતાળનું એલાન કર્યું છે.
આ મુદ્દે ગુજરાત હાઇકોર્ટની બહાર મોટી સંખ્યામાં વકીલો એકઠા થયા હતા અને વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. આ દરમિયાન વકીલોએ ‘વકીલ એકતા જિંદાબાદ’ના નારા લગાવ્યા હતા. ગુજરાત હાઇકોર્ટ એડવોકેટ એસોસિએશનના ઉપપ્રમુખ વિરાટ પોપટે જણાવ્યું કે, ગુજરાત હાઇકોર્ટમાંથી જજોની બદલીનો આદેશ આવ્યો તેનાથી એડવોકેટ બાર એસોસિએશન નારાજ છે. આ કારણે જનરલ બોડીની બેઠકમાં વકીલોએ કામથી અલગ રહેવાનો નિર્ણય લીધો હતો.
આ નિર્ણય બાદ સુપ્રીમ કોર્ટના ચીફ જસ્ટિસે ગુજરાત હાઇકોર્ટના ડેલિગેશનને મળવા માટે સમય આપ્યો હતો અને આ મુદ્દે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. આજની જનરલ બોડીની બેઠકમાં પણ નિર્ણય લેવાયો કે અગાઉનો હડતાળનો નિર્ણય ચાલુ રહેશે, જ્યારે આગળની ચર્ચા અને વિચારણા આવતીકાલે કરવામાં આવશે. આજના દિવસે વકીલો કામથી અલગ રહેશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે ગુજરાત હાઇકોર્ટ એડવોકેટ એસોસિએશનના પ્રમુખ બ્રિજેશ ત્રિવેદી, સેક્રેટરી હાર્દિક બ્રહ્મભટ્ટ સહિત કમિટીના સભ્યો ચીફ જસ્ટિસ ઓફ ઈન્ડિયા અને કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત કરવા જશે. આ રજૂઆત બદલી પર રોક લગાવવા માટે કરવામાં આવશે. આ માટે ચીફ જસ્ટિસ ઓફ ઈન્ડિયાએ ગુજરાત હાઇકોર્ટ એડવોકેટ એસોસિએશનની કમિટીને બપોરે 1:50 વાગ્યે મળવા માટે સમય આપ્યો છે.
આ પણ વાંચો: