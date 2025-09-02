ETV Bharat / state

'આદ્યશક્તિના આંગણે અનેરો અવસર' પુસ્તકનું વિમોચન, અંબાજીમાં ભાદરવી પૂનમ મહામેળાની ભવ્ય શરૂઆત - BHADARVI POONAM MAHAMELA

કલેક્ટર મિહિર પટેલના હસ્તે "આદ્યશક્તિના આંગણે અનેરો અવસર" પુસ્તકનું વિમોચન કરવામાં આવ્યું છે.

'આદ્યશક્તિના આંગણે અનેરો અવસર' પુસ્તકનું વિમોચન
'આદ્યશક્તિના આંગણે અનેરો અવસર' પુસ્તકનું વિમોચન (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 2, 2025 at 3:17 PM IST

2 Min Read

બનાસકાંઠા: જિલ્લા કલેક્ટર મિહિર પટેલના હસ્તે "આદ્યશક્તિના આંગણે અનેરો અવસર" પુસ્તકનું વિમોચન કરવામાં આવ્યું છે. પુસ્તકમાં લેખક લાભુ દેસાઈએ "ભાદરવી પૂનમ મહામેળા"ની ભાવનાત્મક અભિવ્યક્તિ આલેખી છે.

ગુજરાત પવિત્ર યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડના સભ્ય સચિવ રમેશ મેરજાની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં બનાસકાંઠા જિલ્લા કલેક્ટર મિહિર પટેલના હસ્તે ભાદરવી પૂનમ મહા મેળાના પ્રથમ દિવસે "આદ્યશક્તિના આંગણે... અનેરો અવસર" પુસ્તકનું વિમોચન કરવામાં આવ્યું છે.

'આદ્યશક્તિના આંગણે અનેરો અવસર' પુસ્તકનું વિમોચન
'આદ્યશક્તિના આંગણે અનેરો અવસર' પુસ્તકનું વિમોચન (Etv Bharat Gujarat)

ભાદરવી પૂનમના મહામેળાનો પાવન પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે, અરવલ્લીની ગિરિમાળાઓ "બોલ માડી અંબે,‌જય જય અંબે"ના જયઘોષથી ગૂંજી ઉઠી છે. મહામેળાના પ્રથમ દિવસે આરાસુરના આંગણે મા અંબાના સાંનિધ્યમાં "અક્ષતમ્ પબ્લિકેશન" દ્વારા "ભાદરવી પૂનમ મહામેળા"ની ભાવનાત્મક અભિવ્યક્તિ ધરાવતું અનોખું પુસ્તક "આદ્યશક્તિના આંગણે... અનેરો અવસર" તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. ભાદરવી પૂનમ મહામેળા ઉપર પ્રકાશિત પુસ્તક બાબતે ઉપસ્થિત સર્વેએ લેખક લાભુ દેસાઈને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા.

"આદ્યશક્તિના આંગણે... અનેરો અવસર" પુસ્તકમાં મા અંબાની આરાધના, શક્તિપીઠની શ્રદ્ધા, શ્રીયંત્ર, ભાદરવી પૂનમ થીમ સોંગ, સરકાર દ્વારા થતી વ્યવસ્થાઓ, સંઘો, સેવા-કૅમ્પો જેવા રસપ્રદ વિષયો આવરી લેવામાં આવ્યા છે. પુસ્તક પ્રકાશનના પ્રસંગે લેખક દ્વારા દિપમ્ ફાઉન્ડેશન, ભાવનગરના દિપ જોશી તથા સર્જકનો સંવાદ પ્રોડક્શન હાઉસના પરેશ લિમ્બાચીયાનો આભાર વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. તેમજ આ પુસ્તક ભાદરવી પૂનમના મહામેળામાં પગપાળા આવતા માઈભક્તોની શ્રદ્ધામાં વધારો કરશે તેવી આશા વ્યક્ત કરી હતી. આ પ્રસંગે જિલ્લા વિકાસ અધિકારી એમ.જે.દવે, જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક પ્રશાંત શુંબે, શ્રી આરાસુરી અંબાજી માતા દેવસ્થાન ટ્રસ્ટના વહીવટદાર કૌશિક મોદી સહિતના અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

સેવામાં વહીવટી તંત્ર ખડેપગે:

બનાસકાંઠા જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા ભાદરવી પૂનમમાં આવનારા લાખોમાં ધક્કો માટે વિશેષ વ્યવસ્થાઓ સાથે સુરક્ષા ઉભી કરવામાં આવી છે. વિશ્વપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામમાં આવવાના ધામમાં ભાદરવી પૂનમના મેળા દરમિયાન લાખોમાં ભક્તો માં અંબાના શરણોમાં પહોંચીને ઝુકાવી પોતાની મનોકામનાઓ પૂર્ણ કરવા માતાજી સમક્ષ પ્રાર્થના કરતા હોય છે, ત્યારે વહીવટી તંત્ર પણ આ તમામ ભક્તોની સુખ સુવિધા માટે વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવે છે. સતત સાત દિવસ સુધી સુરક્ષા અને સલામતી માટે વહીવટી તંત્ર તેમજ પોલીસ જવાનો ખર્ચે પગે રહે છે. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં માઁ અંબાનો ભાદરવી પૂનમનો મેળો એક એવો અવસર છે કે આ અવસરમાં વહીવટી તંત્ર પણ સેવામાં કોઈ જ કચાશ નથી રાખતું.

આ પણ વાંચો:

બનાસકાંઠા: જિલ્લા કલેક્ટર મિહિર પટેલના હસ્તે "આદ્યશક્તિના આંગણે અનેરો અવસર" પુસ્તકનું વિમોચન કરવામાં આવ્યું છે. પુસ્તકમાં લેખક લાભુ દેસાઈએ "ભાદરવી પૂનમ મહામેળા"ની ભાવનાત્મક અભિવ્યક્તિ આલેખી છે.

ગુજરાત પવિત્ર યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડના સભ્ય સચિવ રમેશ મેરજાની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં બનાસકાંઠા જિલ્લા કલેક્ટર મિહિર પટેલના હસ્તે ભાદરવી પૂનમ મહા મેળાના પ્રથમ દિવસે "આદ્યશક્તિના આંગણે... અનેરો અવસર" પુસ્તકનું વિમોચન કરવામાં આવ્યું છે.

'આદ્યશક્તિના આંગણે અનેરો અવસર' પુસ્તકનું વિમોચન
'આદ્યશક્તિના આંગણે અનેરો અવસર' પુસ્તકનું વિમોચન (Etv Bharat Gujarat)

ભાદરવી પૂનમના મહામેળાનો પાવન પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે, અરવલ્લીની ગિરિમાળાઓ "બોલ માડી અંબે,‌જય જય અંબે"ના જયઘોષથી ગૂંજી ઉઠી છે. મહામેળાના પ્રથમ દિવસે આરાસુરના આંગણે મા અંબાના સાંનિધ્યમાં "અક્ષતમ્ પબ્લિકેશન" દ્વારા "ભાદરવી પૂનમ મહામેળા"ની ભાવનાત્મક અભિવ્યક્તિ ધરાવતું અનોખું પુસ્તક "આદ્યશક્તિના આંગણે... અનેરો અવસર" તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. ભાદરવી પૂનમ મહામેળા ઉપર પ્રકાશિત પુસ્તક બાબતે ઉપસ્થિત સર્વેએ લેખક લાભુ દેસાઈને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા.

"આદ્યશક્તિના આંગણે... અનેરો અવસર" પુસ્તકમાં મા અંબાની આરાધના, શક્તિપીઠની શ્રદ્ધા, શ્રીયંત્ર, ભાદરવી પૂનમ થીમ સોંગ, સરકાર દ્વારા થતી વ્યવસ્થાઓ, સંઘો, સેવા-કૅમ્પો જેવા રસપ્રદ વિષયો આવરી લેવામાં આવ્યા છે. પુસ્તક પ્રકાશનના પ્રસંગે લેખક દ્વારા દિપમ્ ફાઉન્ડેશન, ભાવનગરના દિપ જોશી તથા સર્જકનો સંવાદ પ્રોડક્શન હાઉસના પરેશ લિમ્બાચીયાનો આભાર વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. તેમજ આ પુસ્તક ભાદરવી પૂનમના મહામેળામાં પગપાળા આવતા માઈભક્તોની શ્રદ્ધામાં વધારો કરશે તેવી આશા વ્યક્ત કરી હતી. આ પ્રસંગે જિલ્લા વિકાસ અધિકારી એમ.જે.દવે, જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક પ્રશાંત શુંબે, શ્રી આરાસુરી અંબાજી માતા દેવસ્થાન ટ્રસ્ટના વહીવટદાર કૌશિક મોદી સહિતના અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

સેવામાં વહીવટી તંત્ર ખડેપગે:

બનાસકાંઠા જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા ભાદરવી પૂનમમાં આવનારા લાખોમાં ધક્કો માટે વિશેષ વ્યવસ્થાઓ સાથે સુરક્ષા ઉભી કરવામાં આવી છે. વિશ્વપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામમાં આવવાના ધામમાં ભાદરવી પૂનમના મેળા દરમિયાન લાખોમાં ભક્તો માં અંબાના શરણોમાં પહોંચીને ઝુકાવી પોતાની મનોકામનાઓ પૂર્ણ કરવા માતાજી સમક્ષ પ્રાર્થના કરતા હોય છે, ત્યારે વહીવટી તંત્ર પણ આ તમામ ભક્તોની સુખ સુવિધા માટે વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવે છે. સતત સાત દિવસ સુધી સુરક્ષા અને સલામતી માટે વહીવટી તંત્ર તેમજ પોલીસ જવાનો ખર્ચે પગે રહે છે. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં માઁ અંબાનો ભાદરવી પૂનમનો મેળો એક એવો અવસર છે કે આ અવસરમાં વહીવટી તંત્ર પણ સેવામાં કોઈ જ કચાશ નથી રાખતું.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

LAUNCH OF BOOKBHADARVI POONAM MAHAMELAAMBAJIOCCASION IN COURTYARD OF ADYASHAKTIBHADARVI POONAM MAHAMELA

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.