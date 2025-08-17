સુરેન્દ્રનગર : લખતર થી સુરેન્દ્રનગર તરફ જતી સ્વીફ્ટ ડિઝાયર અને હેરિયર વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો છે. અકસ્માતમાં શિફ્ટ ડિઝાયર કાર સળગી જતા કારમાં સવાર છ મહિલા અને એક બાળક અને સામેની હેરિયર કારના ડ્રાઇવર સહિત 8 નામ મોત થયા છે. મોતના પગલે વિરમગામ સુરેન્દ્રનગર હાઇવે પર ટ્રાફિક ગામ સર્જાયો. અકસ્માતના પગલે ફાયર 108 પોલીસ અને મામલતદાર સહિતની ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી છે.
ભયંકર અકસ્માત : મળતી માહિતી મુજબ, સુરેન્દ્રનગર-લખતર હાઇવે પર ઝમર ગામ નજીક બે કાર વચ્ચે જોરદાર અથડામણ થઈ. અકસ્માત એટલો ભીષણ રહ્યો કે એક કાર સીધી રોડની સાઇડમાં ખાબકી ગઈ અને થોડી જ વારમાં આગની જ્વાળાઓએ તેને ઘેરી લીધી. કારમાં બેઠેલા મુસાફરોને બહાર નીકળવાનો મોકો જ ન મળ્યો. આગની લપેટમાં સપડાતા મહિલાઓ અને બાળકો સહિત કુલ 8 લોકોએ ઘટનાસ્થળે જ જીવ ગુમાવ્યો છે.
અકસ્માતનો પ્રચંડ અવાજ સંભળાતા જ આસપાસના ગ્રામજનો તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા હતા. લોકોએ પોતાની રીતે આગ બુઝાવવાનો પ્રયાસ શરૂ કર્યો અને કારમાં ફસાયેલા લોકોને બહાર કાઢવામાં મદદ કરી. ત્યારબાદ ઈજાગ્રસ્તોને 108 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે ઝડપથી નજીકની ગાંધી હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા. હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ કેટલાક ઘાયલોની સ્થિતિ અત્યંત ગંભીર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
