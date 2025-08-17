ETV Bharat / state

લખતરથી સુરેન્દ્રનગર તરફ જતી સ્વિફ્ટ ડિઝાયર અને હેરિયર વચ્ચે ભીષણ ટક્કર, બાળક સહિત 8ના મોત - SURENDRANAGAR ACCIDENT

અકસ્માતના પગલે ફાયર 108 પોલીસ અને મામલતદાર સહિતની ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી છે.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 17, 2025 at 6:49 PM IST

1 Min Read

સુરેન્દ્રનગર : લખતર થી સુરેન્દ્રનગર તરફ જતી સ્વીફ્ટ ડિઝાયર અને હેરિયર વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો છે. અકસ્માતમાં શિફ્ટ ડિઝાયર કાર સળગી જતા કારમાં સવાર છ મહિલા અને એક બાળક અને સામેની હેરિયર કારના ડ્રાઇવર સહિત 8 નામ મોત થયા છે. મોતના પગલે વિરમગામ સુરેન્દ્રનગર હાઇવે પર ટ્રાફિક ગામ સર્જાયો. અકસ્માતના પગલે ફાયર 108 પોલીસ અને મામલતદાર સહિતની ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી છે.

ભયંકર અકસ્માત : મળતી માહિતી મુજબ, સુરેન્દ્રનગર-લખતર હાઇવે પર ઝમર ગામ નજીક બે કાર વચ્ચે જોરદાર અથડામણ થઈ. અકસ્માત એટલો ભીષણ રહ્યો કે એક કાર સીધી રોડની સાઇડમાં ખાબકી ગઈ અને થોડી જ વારમાં આગની જ્વાળાઓએ તેને ઘેરી લીધી. કારમાં બેઠેલા મુસાફરોને બહાર નીકળવાનો મોકો જ ન મળ્યો. આગની લપેટમાં સપડાતા મહિલાઓ અને બાળકો સહિત કુલ 8 લોકોએ ઘટનાસ્થળે જ જીવ ગુમાવ્યો છે.

લખતર સુરેન્દ્રનગર હાઈવે પર ભયંકર અકસ્માત
લખતર સુરેન્દ્રનગર હાઈવે પર ભયંકર અકસ્માત (Etv Bharat Gujarat)

અકસ્માતનો પ્રચંડ અવાજ સંભળાતા જ આસપાસના ગ્રામજનો તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા હતા. લોકોએ પોતાની રીતે આગ બુઝાવવાનો પ્રયાસ શરૂ કર્યો અને કારમાં ફસાયેલા લોકોને બહાર કાઢવામાં મદદ કરી. ત્યારબાદ ઈજાગ્રસ્તોને 108 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે ઝડપથી નજીકની ગાંધી હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા. હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ કેટલાક ઘાયલોની સ્થિતિ અત્યંત ગંભીર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

લખતર સુરેન્દ્રનગર હાઈવે પર ભયંકર અકસ્માત
લખતર સુરેન્દ્રનગર હાઈવે પર ભયંકર અકસ્માત (Etv Bharat Gujarat)

અકસ્માતના પગલે ફાયર 108 પોલીસ અને મામલતદાર સહિતની ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી છે.

આ પણ વાંચો :

  1. કથાકાર લંકેશબાપુના ગ્રુપને મધ્યપ્રદેશમાં નડ્યો અકસ્માત, ગાયક હાર્દિક દવે સહિત 4નાં મોત
  2. તીર્થયાત્રા પર નીકળેલા બિહારના શ્રદ્ધાળુઓની બસને પશ્ચિમ બંગાળ નડ્યો અકસ્માત, 10ના મોત, 35ને ઈજા

સુરેન્દ્રનગર : લખતર થી સુરેન્દ્રનગર તરફ જતી સ્વીફ્ટ ડિઝાયર અને હેરિયર વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો છે. અકસ્માતમાં શિફ્ટ ડિઝાયર કાર સળગી જતા કારમાં સવાર છ મહિલા અને એક બાળક અને સામેની હેરિયર કારના ડ્રાઇવર સહિત 8 નામ મોત થયા છે. મોતના પગલે વિરમગામ સુરેન્દ્રનગર હાઇવે પર ટ્રાફિક ગામ સર્જાયો. અકસ્માતના પગલે ફાયર 108 પોલીસ અને મામલતદાર સહિતની ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી છે.

ભયંકર અકસ્માત : મળતી માહિતી મુજબ, સુરેન્દ્રનગર-લખતર હાઇવે પર ઝમર ગામ નજીક બે કાર વચ્ચે જોરદાર અથડામણ થઈ. અકસ્માત એટલો ભીષણ રહ્યો કે એક કાર સીધી રોડની સાઇડમાં ખાબકી ગઈ અને થોડી જ વારમાં આગની જ્વાળાઓએ તેને ઘેરી લીધી. કારમાં બેઠેલા મુસાફરોને બહાર નીકળવાનો મોકો જ ન મળ્યો. આગની લપેટમાં સપડાતા મહિલાઓ અને બાળકો સહિત કુલ 8 લોકોએ ઘટનાસ્થળે જ જીવ ગુમાવ્યો છે.

લખતર સુરેન્દ્રનગર હાઈવે પર ભયંકર અકસ્માત
લખતર સુરેન્દ્રનગર હાઈવે પર ભયંકર અકસ્માત (Etv Bharat Gujarat)

અકસ્માતનો પ્રચંડ અવાજ સંભળાતા જ આસપાસના ગ્રામજનો તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા હતા. લોકોએ પોતાની રીતે આગ બુઝાવવાનો પ્રયાસ શરૂ કર્યો અને કારમાં ફસાયેલા લોકોને બહાર કાઢવામાં મદદ કરી. ત્યારબાદ ઈજાગ્રસ્તોને 108 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે ઝડપથી નજીકની ગાંધી હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા. હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ કેટલાક ઘાયલોની સ્થિતિ અત્યંત ગંભીર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

લખતર સુરેન્દ્રનગર હાઈવે પર ભયંકર અકસ્માત
લખતર સુરેન્દ્રનગર હાઈવે પર ભયંકર અકસ્માત (Etv Bharat Gujarat)

અકસ્માતના પગલે ફાયર 108 પોલીસ અને મામલતદાર સહિતની ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી છે.

આ પણ વાંચો :

  1. કથાકાર લંકેશબાપુના ગ્રુપને મધ્યપ્રદેશમાં નડ્યો અકસ્માત, ગાયક હાર્દિક દવે સહિત 4નાં મોત
  2. તીર્થયાત્રા પર નીકળેલા બિહારના શ્રદ્ધાળુઓની બસને પશ્ચિમ બંગાળ નડ્યો અકસ્માત, 10ના મોત, 35ને ઈજા

For All Latest Updates

TAGGED:

ACCIDENTSURENDRANAGAR ACCIDENTSWIFT DZIRE AND HARRIER ACCIDENTLAKHTAR ACCIDENTSURENDRANAGAR ACCIDENT

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

વરૂની વધી વસ્તી: જુનાગઢ સક્કરબાગમાં છેલ્લાં 5 વર્ષમાં 183 વરુનો જન્મ, જાણો વરુ વિશેની કેટલીક રસપ્રદ માહિતી

વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ": સ્કંદપુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ, જાણો 2000 વર્ષનો ઇતિહાસ...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.