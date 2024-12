ETV Bharat / state

કચ્છમાં સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે ચોખાના જથ્થાની આડમાં TAX ચોરી કરવાના મામલે બે આરોપી ઝડપ્યા

બે આરોપીને સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે ઝડપી પાડયા (Etv Bharat Gujarat)

ચોખ્ખાના જથ્થાની આડમાં 80 બોરા કપડાના ઝડપાયા: ટ્રેલરના રાજસ્થાનના 28 વર્ષીય ડ્રાઇવર સાવરલાલ કાનારામજી ગુર્જરને સાથે રાખી ટ્રેલરમાં તપાસ કરતા તેમાં ચોખાના કટ્ટા ભરેલા હતા. આ ચોખાના એક કટ્ટાનું વજન 40 કિલો જેટલું હતું અને કુલ ચોખાના 1000 કટ્ટા ભરેલા હતા. જેના બીલ ડ્રાઇવરે રજુ કર્યા હતા. પરતું વધુ તપાસ કરતા આ ચોખાના કટ્ટાની આડમાં બાતમી મુજબના કપડાના 80 બોરા જેનો કુલ વજન આશરે 2000 કિલો થાય છે તે મળી આવ્યું હતું. અહીં જાણવા જેવી બાબત એ છે કે, આ કપડાના બીલ ડ્રાઇવર પાસે હાજર ન હતા.

પોલીસે કુલ 22 લાખની કિંમતનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો: સાયબર પોલીસની ટીમને આ મુદ્દામાલ ચોરી કે છળકપટથી ભરાવેલા હોવાનું જણાઈ આવ્યું હતું. જેથી પોલીસે 2 લાખની કિંમતના કુલ 2000 કિલોના કપડાના 80 બોરા તથા 20 લાખનું ટ્રેલર મળીને કુલ 22 લાખની કિંમતનો મુદ્દામાલ બી.એન.એસ.એસ. કલમ-106 મુજબ કબ્જે કર્યો છે. તેમજ ટ્રેલર ચાલક સાવરલાલ કાનારામજી ગુર્જરની બી.એન.એસ.એસ. કલમ-35(2)(ઇ) મુજબ અટકાયત કરી છે.

બે આરોપીને સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે ઝડપી પાડયા (Etv Bharat Gujarat)

કપડાના ખોટા બિલ રજૂ કરવામાં આવ્યા: સાયબર પોલીસે વધુ તપાસ કરતા આ બાબતે તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું હતું કે, ટ્રેલર ચાલક સાવરલાલ કાનારામજી ગુર્જર પાસે old and Used Mixed Multilated Hosiry Rags (જુના અને વપરાયેલ મિશ્ર કપડાં) લખેલ જેના કિલોના 25 રૂપિયા ભાવ લેખે અને પાંચ ટકા GST ગણી કુલ 52,763 રૂપિયાનુ બીલ હતું, પરંતુ ગાડીમાં લોડ કરેલ માલ આખા રેડીમેડ કપડાં જેમા અલગ અલગ કંપનીના જીન્સ, સ્વેટર વગેરે હતા અને એ બંને સમાન ન હતા, એટલે કે બીલમાં જણાવ્યા મુજબનો માલ ગાડીમાં હતો નહીં.

ટેક્સ ચોરી કરી પોતાના આર્થીક ફાયદો: ટ્રેલર ચાલકે અટકાયત દરમિયાન old and Used Mixed Multilated Hosiry Rags (જુના અને વપરાયેલ મિશ્ર કપડાં) વાળું બીલ રજૂ કર્યું પરંતુ આ બિલ મુદ્દામાલ કરતા અલગ હતું. ટ્રેલર ચાલકે ટ્રેલરમાં હરીયાણા પાણીપત ઝોનમાંથી ચોરી કે છળકપટથી રેડીમેડ અલગ અલગ કંપીનીના જીન્સ, સ્વેટર જેવા કપડાંના 80 બોરા એટલે કે 2000 કિલો કપડાં જેની કિંમત 2 લાખ જેટલી છે તે માલ ભરી ગાંધીધામમાં આપવાનું ષડયંત્ર રચ્યું હતું. આમ, પોતાનો કપટી ઇરાદો પાર પાડવા માટે ગાંધીધામના સફા ટેક્સટાઇલ્સનું old and Used Mixed MultilatedHosiry Rags ( જુના અને વપરાયેલ મિશ્ર ચીંથરા)નું ઓછા ભાવનું ખૂટું બીલ બનાવી, ટેક્સ ચોરી કરી પોતાના આર્થીક ફાયદા માટે બીલનો ઉપયોગ કર્યો હતો.

બે આરોપીને સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે ઝડપી પાડયા (Etv Bharat Gujarat)

વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરાઇ: આ માલ ગાંધીધામના આરોપી સદામ હનીફભાઈ તાલુએ મંગાવી ગુનો કર્યા હોવાનું જણાઈ આવતા આ બાબતે સામખીયારી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે બી.એન.એસ. કલમ 61(2),336(3), 340(2), 3(5),305(C) મુજબનો ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. તેમજ આ ગુનાના કામના આરોપીઓની અટકાયત કરી છે. હાલમાં આ આરોપીઓ રિમાન્ડ પર છે જેની વધુ તપાસ GST અને કસ્ટમ વિભાગને સાથે રાખીને કરવામાં આવી રહી છે.

આ પણ વાંચો: