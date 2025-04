ETV Bharat / state

ચૈત્ર નવરાત્રીનું સાતમું નોરતું: આશાપુરા માતાના મઢમાં હોમ હવનની ધાર્મિક વિધિ સાથે બીડું હોમાયું - CHAITRA NAVRATRI 2025

ચૈત્ર નવરાત્રીનું સાતમું નોરતું ( Etv Bharat Gujarat )

કચ્છ: જિલ્લાની કુળદેવી મા આશાપુરા માતાના મઢ ખાતે ચૈત્રી નવરાત્રિ નિમિત્તે વિવિધ કાર્યક્રમો અને પૂજા વિધિ સાથે ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે, જેના ભાગરૂપે માતાના મઢમાં સાતમા નોરતે હોમ હવનની ધાર્મિક વિધિ સાથે બીડું હોમાયું હતું. અહીં મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત માઈ ભક્તોએ જયજયકાર કર્યો હતો. ચૈત્રી નવરાત્રી પર્વના સાતમા નોરતે હોમ હવનની ધાર્મિક વિધિ યોજાઈ: કચ્છના પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ દેશ દેવી મા આશાપુરા માતાજીના સ્થાનક માતાના મઢ ખાતે ચૈત્રી નવરાત્રી પર્વના શુક્રવારે સાતમા નોરતે રાત્રે 10 કલાકે જગદંબા પૂજન સાથે હોમ હવનની ધાર્મિક વિધિ યોજાઈ હતી જેમાં મોટી સંખ્યામાં માઈ ભક્તો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આશાપુરા માતાજીના જય જયકાર સાથે વાતાવરણ ધર્મમય બનાવ્યું (Etv Bharat Gujarat)

