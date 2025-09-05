ETV Bharat / state

ક્ષત્રિય સમાજનું મહાસંમેલન: અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાની સજા માફીની માંગ, રીબડા પોલીસ છાવણીમાં ફેરવાયું

રીબડા ગામે ક્ષત્રિય સમાજ દ્વારા અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાના સમર્થનમાં વિશાળ સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

અનિરુદ્ધસિંહની સજા માફી માટે ક્ષત્રિયોનું સંમેલન (ETV Bharat Gujarat)
Published : September 5, 2025 at 7:57 PM IST

રાજકોટ: ગોંડલ તાલુકાના રીબડા ગામે ક્ષત્રિય સમાજ દ્વારા અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાના સમર્થનમાં વિશાળ સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ સંમેલનનો મુખ્ય હેતુ અનિરુદ્ધસિંહની સજા માફી માટે સરકાર સમક્ષ અપીલ કરવાનો છે. આ કાર્યક્રમમાં પી.ટી. જાડેજા સહિતના ક્ષત્રિય સમાજ અને અન્ય સમાજના હજારો આગેવાનો આ મહાસંમેલનમાં જોડાયા હતા.

અનિરુદ્ધસિંહના પુત્ર સત્યજીતસિંહે એક વીડિયો સંદેશ દ્વારા સમર્થકોને શાંતિ જાળવવાની અપીલ કરી હતી. તેમણે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે, તેમનો પરિવાર કોર્ટના નિર્ણયને માન આપે છે. સંમેલનમાં ઉપસ્થિત સૌ સમર્થકોનું સ્વાગત કરતાં સત્યજીતસિંહે ભાવુક થઈને કહ્યું, તમે અમારા દુઃખના સમયમાં અમારા આંગણે આવ્યા એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર.

રીબડા ખાતે યોજાયેલા અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાના સમર્થન સંમેલનને લઈને અમદાવાદના કરણસિંહે એક મહત્ત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે, આ કોઈ રાજકીય શક્તિ પ્રદર્શન કે મહાસંમેલન નહોતું, પરંતુ અનિરુદ્ધસિંહ પ્રત્યે લોકોની લાગણીઓ દર્શાવતું એક લાગણી સંમેલન હતું. આ સંમેલનમાં એકઠા થયેલા લોકો માત્ર રાજકીય હેતુથી નહિ, પરંતુ અનિરુદ્ધસિંહ સાથેના તેમના અંગત અને ભાવનાત્મક સંબંધોને કારણે જોડાયા હતા.

જયેશભાઈ ખૂંટે જમીન વિવાદ અંગે પ્રતિક્રિયા આપતા કહ્યું, જો જમીનનો વિવાદ હોત તો રીબડામાં 650 યુનિટના હોત. આ સાથે જ, વીરપુરથી આવેલા એક મહિલા સમર્થકે જયરાજસિંહનો વિરોધ કરતાં કહ્યું, તેણે આખું ગોંડલ માથે લીધું છે. બીજી તરફ, નયનાબા જાડેજાએ અનિરુદ્ધસિંહની સજા માફીની માંગ કરતાં જણાવ્યું કે, અનિરુદ્ધસિંહે 14 વર્ષની સજા ભોગવી લીધી છે અને હવે તેઓ સમાજ માટે સારું કામ કરી રહ્યા છે. હું ઈચ્છું છું કે, તેમની સામે રહેમદ્રષ્ટિ રાખવામાં આવે. જો આ કોઈ રાજકીય કાવતરું હોય તો તેની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવામાં આવે.

આ સંમેલનને ધ્યાનમાં રાખીને, રીબડા ગામને રીતસર પોલીસ છાવણીમાં ફેરવી દેવામાં આવ્યું હતું. કોઈ પણ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓની દેખરેખ હેઠળ ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. જેમાં 1 એસપી, 3 ડીવાયએસપી, 6 પીઆઈ, 17 પીએસઆઈ સહિત કુલ 135 પોલીસકર્મચારી તહેનાત કરવામાં આવ્યા હતા. પોલીસ દ્વારા વાહનોનું સઘન ચેકિંગ અને પેટ્રોલિંગ પણ વધારી દેવામાં આવ્યું છે, જેથી કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે.

