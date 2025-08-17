અરવલ્લી : મેશ્વો નદીના કિનારે આવેલ પવિત્ર યાત્રાધામ શામળાજી કૃષ્ણભક્તિથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું. સાંજના સમયે ભગવાન કાળિયા ઠાકરની વિશેષ સંધ્યા આરતીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં હજારોની સંખ્યામાં ભક્તો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આરતી દરમિયાન મંદિર પરિસરમાં ઘંટ અને શંખનાદથી ભક્તિભાવનો અદભૂત માહોલ સર્જાયો હતો.
રાજસ્થાન, સાબરકાંઠા તેમજ અરવલ્લી જિલ્લાના ખૂણેખૂણેથી ભક્તો શામળાજી ધામ ખાતે પહોંચ્યા હતા. સંધ્યા આરતી પછી મંદિરમાં કૃષ્ણ ભજન અને ભક્તિગીતોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેના મધુર સ્વરોમાં ભક્તો ઝૂમી ઉઠ્યા હતા.
શામળાજીમાં જનમોત્સવ : જન્મોત્સવના અવસરે શામળાજીમાં ભવ્ય કાર્યક્રમો યોજાયા હતા. સંધ્યા આરતી પૂર્ણ થયા બાદ મંદિર પરિસર આકર્ષક આતશબાજીથી ઝગમગી ઉઠ્યું હતું. રંગબેરંગી ફટાકડાંના અજવાસે આખું ધામ દીપાવલી જેવું ઉજ્જવળ બની અને હજારો ભક્તોએ આ નઝારો નિહાળીને પોતાની ખુશી વ્યક્ત કરી.
કૃષ્ણ જન્મોત્સવના પાવન પ્રસંગે શામળાજી ધામમાં ઉમટી પડેલા ભક્તોએ ભક્તિ, આનંદ અને ઉત્સાહથી ભરપૂર માહોલ સર્જ્યો હતો. આ તહેવારી ઉજવણીમાં સ્થાનિકો સાથે દૂર દૂરથી આવેલા યાત્રાળુઓએ પણ અનોખો આનંદ માણ્યો અને શામળાજી મંદિરના આ આધ્યાત્મિક દ્રશ્યોને જીવનભર યાદગાર બનાવી લીધા.
