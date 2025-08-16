અમદાવાદ : ભાડજના હરેકૃષ્ણ મંદિરમાં આજે શ્રી કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી મહોત્સવ ભક્તિભાવ અને ભવ્યતા સાથે ઉજવાઈ રહ્યો છે. 5000 વર્ષ પહેલાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મથુરામાં દિવ્ય પ્રાગટ્યની આ ઉજવણી લાખો ભક્તો માટે અલૌકિક અનુભવ બની રહી છે. હરેકૃષ્ણ મુવમેન્ટના અધ્યક્ષે જણાવ્યું, “જન્માષ્ટમી એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના અવતારનો આનંદમય પ્રસંગ છે, જે વિશ્વભરમાં ઉત્સાહથી ઉજવાય છે.”
હરેકૃષ્ણ મંદિરમાં જન્માષ્ટમી મહોત્સવ
આ મહોત્સવમાં મહાભિષેક, હિંડોળા ઉત્સવ, સ્વર્ણરથ યાત્રા અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોનું આયોજન થયું છે. ભગવાનનો 108 કળશથી દૂધ, ઘી, મધ અને પવિત્ર નદીઓના જળથી અભિષેક કરવામાં આવ્યો. જે બાદમાં બપોરે 12:30, 4:00 અને સાંજે 8:30 વાગે થશે. સાંજે 7:00 વાગે શ્રી રાધા માધવની સ્વર્ણરથમાં સવારી નીકળશે. જેમાં વૈદિક મંત્રો અને મહાઆરતી યોજાશે.
મધ્યરાત્રે 12:00 વાગે સંકીર્તન સાથે ભવ્ય આરતી થશે. ભાડજના હરેકૃષ્ણમંદિરને રેશમી વસ્ત્રો, વૃંદાવનના અલંકારો અને રંગબેરંગી પુષ્પોથી સજાવાયું છે. 1008 વાનગીઓ અને ફરાળી પ્રસાદનું વિતરણ થશે.
આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન : સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમમાં રાત્રે 10:00 વાગે “અચિંત્ય - અકલ્પ્ય ભગવાન” નૃત્ય અને સવારે 9:00 થી મધ્યરાત્રિ 12:30 સુધી ભજન સંગીત યોજાશે. આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં લિટલ કૃષ્ણ એનિમેશન, હરિનામ જપયજ્ઞ, કૃષ્ણ થીમ એક્ઝિબિશન, બાળકો માટે ફન ઝોન, પ્રશ્નોત્તરી અને “ડ્રેસ યોર ચાઇલ્ડ એઝ કૃષ્ણા” સ્પર્ધા યોજાશે.
આ પણ વાંચો...