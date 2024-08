ETV Bharat / state

ડોકટરોએ લાયસન્સ કરતા રીવોલ્વરનું લાયસન્સ પહેલાં લેવું પડશે: IMA પૂર્વ પ્રમુખ - kolkata doctor rape murder case

ભાવનગરમાં ડોક્ટરો પણ કોલકાત્તાની ઘટનાને લઈને વિરોધમાં જોડાયા (Etv Bharat Gujarat)

રેલીમાં ખાનગી ડોકટરો પણ જોડાયા

પશ્ચિમ બંગાળની ઘટનાએ સમગ્ર દેશમાં ઘેર પડઘા પાડ્યા છે ત્યારે ભાવનગર શહેરમાં યોજાયેલી રેલીમાં HERE TO SERVE NOT TO SUFFER જેવા બેનરો જોવા મળ્યા હતા. જો કે રેલીમાં IMA ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશન, JDA એટલે જુનિયર ડોકટર એસોસિએશન અને DSA એટલે ડોકટર સિનિયર એસોસિએશનના તમામ ડોકટરો જોડાયા હતા. તમામ રેલી સ્વરૂપે કલેક્ટરને મળીને આવેદન આપ્યું હતું. જો કે IMAના પ્રમુખ ડોકટર કાનાણીએ પણ હાજરી આપી હતી.

IMA પૂર્વ પ્રમુખનું આક્રમક વલણ (Etv Bharat Gujarat)

કાયદાની 5 વર્ષથી સરકાર પાસે માંગ

ભાવનગર ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશન પૂર્વ પ્રમુખ ડો કાનાણીએ જણાવ્યું હતું કે, અમે 5 વર્ષ પહેલાં કેન્દ્ર સરકાર પાસે પ્રિવેંશન ઓફ ડોકટરના કાયદાની માંગ કરેલી છે, પણ હજુ સુધી કાયદો બન્યો નથી. ડોક્ટરને ડોક્ટરનું લાયસન્સ લેતા પહેલા રિવોલ્વરનું લાયસન્સ લેવું પડશે. આ ગામમાં 350ને લાયસન્સ છે, તેમાં જરૂર ન હોઈ તેવા સવા ત્રણસો છે. અમે DSPને પણ કહેવાના છીએ કે ડોકટર લાયસન્સ માંગે તો તરત રીન્યુ કરી દેવું. ગુજરાતમાં જૂનાગઢમાં,બરોડા,સુરત અને ભાવનગરમાં બનાવ બનેલા એટલા માટે પ્રોટેક્શન જરૂરી છે.