ગીર સોમનાથ : હાલના સમયમાં નાગરિકો પોલીસ શબ્દ સાંભળે ત્યારે કાયદો અને વ્યવસ્થા જેવી બાબતો યાદ આવતી હોય છે. પોલીસનું સૂત્ર પણ સેવા, સુરક્ષા અને શાંતિ છે. આ સૂત્રને આજે કોડીનાર પોલીસે સાર્થક કરી બતાવ્યું છે.
શિંગોડા નદીમાં તણાઈ મહિલા : સિંદૂર સ્વાભિમાન યાત્રા રેલી વિવિધ વિસ્તારમાંથી પસાર થઈ રહી છે. કોડીનાર પોલીસ સ્ટેશનના ASI પ્રફુલ વાઢેર, હિંમત ચાવડા, ભીખુશા બચુશા જુનેજા, રાહુલ વાઢેર, વજુભાઈ સહિતનો સ્ટાફ નદી કાંઠા પાસે બંદોબસ્તમાં હતો. ત્યારે શિંગોડા નદીના કાંઠા પાસેની ધાર્મિક જગ્યાના ભાગે એક 45 વર્ષીય મહિલા ડૂબતા ઊંડા પાણીના પ્રવાહમાં તણાઈ હતી.
કોડીનાર પોલીસ ટીમે બચાવ્યો જીવ : આ બનાવની જાણ પોલીસને થતા પોલીસકર્મીઓએ પાણીમાં છલાંગ લગાવી હતી અને ડૂબતી મહિલાને પાણીમાંથી બહાર કાઢી હતી. મહિલાની શ્વાસોશ્વાસની પ્રક્રિયા બંધ થઈ ગયેલ હોય અને બેભાન અવસ્થામાં જોવા મળતા પોલીસે મહિલાને CPR આપ્યું હતું. આ સાથે જ મહિલાની શ્વાસોશ્વાસની પ્રક્રિયા ચાલુ થઈ ગઈ હતી.
45 વર્ષીય મહિલાને મળ્યું નવજીવન : આ મહિલાને સારવાર અર્થે 108 દ્વારા કોડીનાર સિવિલ હોસ્પિટલ અને વધુ સારવાર અર્થે ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી હતી. મહિલાનો જીવ બચાવનાર પોલીસના જણાવ્યા મુજબ આ મહિલા કોડીનાર તાલુકાના માઢવડ ગામના મંજુબેન જેન્તીભાઈ આગિયા છે. તેઓ અસ્થિર મગજના હોય અને પરિવારથી અલગ રહી પોતાના ભાઈને ત્યાં એકલવાયું જીવન જીવતા હતા.
સેવા, સુરક્ષા અને શાંતિ- સૂત્ર સાર્થક કર્યું
હાલ આ મહિલાનું પાણીમાં ડૂબવાનું કારણ અકસ્માત કે આત્મહત્યા કરવાનો પ્રયાસ હતો, તેને લઈ પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે. આ પોલીસકર્મીઓએ મહિલાને નદીમાંથી ડૂબતી બચાવી સારવારની જવાબદારી ઉપાડી છે. સાથે જ એક મહિલાને નવજીવન આપી ખાખીની અંદર રહેલા માનવીય અભિગમને સાર્થક કર્યું છે.
