ETV Bharat / state

કોડીનાર પોલીસ ટીમે સેવા, સુરક્ષા અને શાંતિ- સૂત્ર સાર્થક કર્યું, 45 વર્ષીય મહિલાને આપ્યું નવજીવન - GIR SOMNATH NEWS

કોડીનારની શિંગોડા નદીમાં એક મહિલા તણાઈ હતી, જેની જાણ થતા ફરજ પરના પોલીસકર્મીઓએ ઉંડા પાણીમાં કૂદી અને મહિલાનો જીવ બચાવ્યો હતો.

કોડીનાર પોલીસ ટીમે મહિલાને આપ્યું નવજીવન
કોડીનાર પોલીસ ટીમે મહિલાને આપ્યું નવજીવન (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 26, 2025 at 10:53 AM IST

1 Min Read

ગીર સોમનાથ : હાલના સમયમાં નાગરિકો પોલીસ શબ્દ સાંભળે ત્યારે કાયદો અને વ્યવસ્થા જેવી બાબતો યાદ આવતી હોય છે. પોલીસનું સૂત્ર પણ સેવા, સુરક્ષા અને શાંતિ છે. આ સૂત્રને આજે કોડીનાર પોલીસે સાર્થક કરી બતાવ્યું છે.

શિંગોડા નદીમાં તણાઈ મહિલા : સિંદૂર સ્વાભિમાન યાત્રા રેલી વિવિધ વિસ્તારમાંથી પસાર થઈ રહી છે. કોડીનાર પોલીસ સ્ટેશનના ASI પ્રફુલ વાઢેર, હિંમત ચાવડા, ભીખુશા બચુશા જુનેજા, રાહુલ વાઢેર, વજુભાઈ સહિતનો સ્ટાફ નદી કાંઠા પાસે બંદોબસ્તમાં હતો. ત્યારે શિંગોડા નદીના કાંઠા પાસેની ધાર્મિક જગ્યાના ભાગે એક 45 વર્ષીય મહિલા ડૂબતા ઊંડા પાણીના પ્રવાહમાં તણાઈ હતી.

કોડીનાર પોલીસ ટીમે બચાવ્યો જીવ : આ બનાવની જાણ પોલીસને થતા પોલીસકર્મીઓએ પાણીમાં છલાંગ લગાવી હતી અને ડૂબતી મહિલાને પાણીમાંથી બહાર કાઢી હતી. મહિલાની શ્વાસોશ્વાસની પ્રક્રિયા બંધ થઈ ગયેલ હોય અને બેભાન અવસ્થામાં જોવા મળતા પોલીસે મહિલાને CPR આપ્યું હતું. આ સાથે જ મહિલાની શ્વાસોશ્વાસની પ્રક્રિયા ચાલુ થઈ ગઈ હતી.

45 વર્ષીય મહિલાને મળ્યું નવજીવન : આ મહિલાને સારવાર અર્થે 108 દ્વારા કોડીનાર સિવિલ હોસ્પિટલ અને વધુ સારવાર અર્થે ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી હતી. મહિલાનો જીવ બચાવનાર પોલીસના જણાવ્યા મુજબ આ મહિલા કોડીનાર તાલુકાના માઢવડ ગામના મંજુબેન જેન્તીભાઈ આગિયા છે. તેઓ અસ્થિર મગજના હોય અને પરિવારથી અલગ રહી પોતાના ભાઈને ત્યાં એકલવાયું જીવન જીવતા હતા.

સેવા, સુરક્ષા અને શાંતિ- સૂત્ર સાર્થક કર્યું

હાલ આ મહિલાનું પાણીમાં ડૂબવાનું કારણ અકસ્માત કે આત્મહત્યા કરવાનો પ્રયાસ હતો, તેને લઈ પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે. આ પોલીસકર્મીઓએ મહિલાને નદીમાંથી ડૂબતી બચાવી સારવારની જવાબદારી ઉપાડી છે. સાથે જ એક મહિલાને નવજીવન આપી ખાખીની અંદર રહેલા માનવીય અભિગમને સાર્થક કર્યું છે.

આ પણ વાંચો...

ગીર સોમનાથ : હાલના સમયમાં નાગરિકો પોલીસ શબ્દ સાંભળે ત્યારે કાયદો અને વ્યવસ્થા જેવી બાબતો યાદ આવતી હોય છે. પોલીસનું સૂત્ર પણ સેવા, સુરક્ષા અને શાંતિ છે. આ સૂત્રને આજે કોડીનાર પોલીસે સાર્થક કરી બતાવ્યું છે.

શિંગોડા નદીમાં તણાઈ મહિલા : સિંદૂર સ્વાભિમાન યાત્રા રેલી વિવિધ વિસ્તારમાંથી પસાર થઈ રહી છે. કોડીનાર પોલીસ સ્ટેશનના ASI પ્રફુલ વાઢેર, હિંમત ચાવડા, ભીખુશા બચુશા જુનેજા, રાહુલ વાઢેર, વજુભાઈ સહિતનો સ્ટાફ નદી કાંઠા પાસે બંદોબસ્તમાં હતો. ત્યારે શિંગોડા નદીના કાંઠા પાસેની ધાર્મિક જગ્યાના ભાગે એક 45 વર્ષીય મહિલા ડૂબતા ઊંડા પાણીના પ્રવાહમાં તણાઈ હતી.

કોડીનાર પોલીસ ટીમે બચાવ્યો જીવ : આ બનાવની જાણ પોલીસને થતા પોલીસકર્મીઓએ પાણીમાં છલાંગ લગાવી હતી અને ડૂબતી મહિલાને પાણીમાંથી બહાર કાઢી હતી. મહિલાની શ્વાસોશ્વાસની પ્રક્રિયા બંધ થઈ ગયેલ હોય અને બેભાન અવસ્થામાં જોવા મળતા પોલીસે મહિલાને CPR આપ્યું હતું. આ સાથે જ મહિલાની શ્વાસોશ્વાસની પ્રક્રિયા ચાલુ થઈ ગઈ હતી.

45 વર્ષીય મહિલાને મળ્યું નવજીવન : આ મહિલાને સારવાર અર્થે 108 દ્વારા કોડીનાર સિવિલ હોસ્પિટલ અને વધુ સારવાર અર્થે ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી હતી. મહિલાનો જીવ બચાવનાર પોલીસના જણાવ્યા મુજબ આ મહિલા કોડીનાર તાલુકાના માઢવડ ગામના મંજુબેન જેન્તીભાઈ આગિયા છે. તેઓ અસ્થિર મગજના હોય અને પરિવારથી અલગ રહી પોતાના ભાઈને ત્યાં એકલવાયું જીવન જીવતા હતા.

સેવા, સુરક્ષા અને શાંતિ- સૂત્ર સાર્થક કર્યું

હાલ આ મહિલાનું પાણીમાં ડૂબવાનું કારણ અકસ્માત કે આત્મહત્યા કરવાનો પ્રયાસ હતો, તેને લઈ પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે. આ પોલીસકર્મીઓએ મહિલાને નદીમાંથી ડૂબતી બચાવી સારવારની જવાબદારી ઉપાડી છે. સાથે જ એક મહિલાને નવજીવન આપી ખાખીની અંદર રહેલા માનવીય અભિગમને સાર્થક કર્યું છે.

આ પણ વાંચો...

For All Latest Updates

TAGGED:

KODINAR POLICE TEAMSHINGODA RIVER GIR SOMNATHPOLICE TEAM SAVES WOMAN LIFEકોડીનાર પોલીસGIR SOMNATH NEWS

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

દંપતીએ સરકારી નોકરી છોડીને શરૂ કર્યુ કૃષિ-પશુપાલન સ્ટાર્ટઅપ, જાણો પ્રકૃતિને સંરક્ષિત કરતા દંપતીના સફળ વ્યવસાયની કહાણી

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ધસમસતી નદી અને સમુદ્રનું મિલન જોયું છે? જો, જવાબ ના હોય તો જુઓ આ અદ્ભુત વીડિયો...

'સાબર, બનાસ અને દુધસાગર' ઉત્તર ગુજરાતની ડેરી ક્રાંતિ: સહકારી શક્તિથી ગામડાથી વૈશ્વિક બજાર સુધી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.