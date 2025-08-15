કોડિયાવાડા: દેશસેવાનું ગૌરવ ધરાવતું સાબરકાંઠાનું અનોખું ગામ

સાબરકાંઠા: વિજયનગર તાલુકામાં આવેલું કોડિયાવાડા ગામ દેશભક્તિનું જીવંત પ્રતીક છે. આ ગામના 300થી વધુ સૈનિકો ભારતની વિવિધ સરહદો અને બટાલિયનોમાં દેશની રક્ષા માટે ફરજ બજાવી રહ્યા છે. આઝાદીના પર્વની ઉજવણીમાં આ ગામે ગુજરાત અને ભારતમાં એક વિશિષ્ટ ઓળખ ઉભી કરી છે. સામાન્ય રીતે, કોઈ એક ગામના આટલા મોટા પ્રમાણમાં સૈનિકો બટાલિયનોમાં જોવા મળે તે દુર્લભ છે, પરંતુ કોડિયાવાડાએ આ ગૌરવ હાંસલ કર્યું છે.
આ ગામ અને તેની આસપાસનાં પાલ, ડઢવાલ, ચિતારિયા જેવાં ગામોના યુવાનો બાળપણથી જ દેશસેવાનું સ્વપ્ન સેવે છે. અહીં દેશ માટે જીવન અર્પણ કરવું ગૌરવની બાબત ગણાય છે. હાલમાં પણ અનેક યુવાનો સૈન્યમાં ફરજ બજાવી રહ્યા છે, જ્યારે રિટાયર્ડ સૈનિકો ગામનું ગૌરવ વધારે છે. આજે માત્ર દીકરાઓ જ નહીં, પરંતુ દીકરીઓ પણ દેશસેવા માટે આગળ આવી રહી છે.
પંદરમી ઓગસ્ટ એટલે ભારતનો ગૌરવ દિવસ, જે દેશભક્તિનો જુસ્સો જગાડે છે અને દેશ માટે કંઈક કરવાની પ્રેરણા આપે છે. જ્યાં શહેરો અને ગામડાંઓ રાષ્ટ્રીય તહેવારની ઉજવણીમાં ઝળહળે છે, ત્યાં કોડિયાવાડા જેવી ધરતી દેશભક્તિને શ્વાસની જેમ જીવે છે. અહીંના યુવાનો બાળપણથી જ દેશસેવાનું સ્વપ્ન લઈને મોટા થાય છે. ગામની એકમાત્ર હાઈસ્કૂલમાંથી ભણેલા અનેક વિદ્યાર્થીઓ દેશની સરહદો પર પહોંચ્યા છે. આજ સુધી ગામના અને આસપાસના વિસ્તારના 1000થી વધુ યુવાનોએ ભારતીય સેનામાં સેવા આપી છે.
આ ગામની ચાર પેઢીઓએ સેનામાં ફરજ બજાવી છે, જે ગામની ઓળખને વધુ ઉજ્જવળ બનાવે છે. અહીંના માતા-પિતા પોતાના સંતાનોને દેશસેવા માટે પ્રેરે છે અને તેને ગૌરવની બાબત ગણે છે. આ ગામના એક પિતા, જેઓ પોતે નિવૃત્ત સૈનિક છે, તેમણે પોતાના દીકરા જીગ્નેશકુમારને સેનામાં જોડાવાનું ગૌરવ અનુભવ્યું. પરંતુ, દુઃખની વાત એ કે જીગ્નેશકુમાર દેશ માટે શહીદ થયા. આજે સમગ્ર ગામ તેમને નમન કરે છે.
કોડિયાવાડા માત્ર એક ગામ નથી, પરંતુ દેશપ્રેમની જીવંત પાઠશાળા છે, જ્યાં દરેક સંતાનનું હૃદય તિરંગાના રંગોથી રંગાયેલું છે. આ ગામ ભવિષ્યમાં પણ દેશ માટે શૂરવીર સૈનિકો તૈયાર કરવાનું હબ બની રહેશે.
આ પણ વાંચો: