ETV Bharat / state

ધોરણ 12 બાદ કોલેજ એડમિશન માટે GCAS પોર્ટલ પર ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું? જાણો અહીં સંપૂર્ણ માહિતી... - HOW TO FILL FORM ON GCAS PORTAL

કોલેજ એડમિશન માટે GCAS પોર્ટલ પર ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું? જાણો ( Etv Bharat Gujarat )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : May 14, 2025 at 5:43 PM IST 3 Min Read

કચ્છ: ગુજરાત સરકાર દ્વારા ધોરણ 12 બાદ કોલેજમાં તેમજ યુનિવર્સિટીમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે GCAS પોર્ટલ પર ઓનલાઇન પદ્ધતિ શરૂ કરવામાં આવી છે. GCAS એટલે કે ગુજરાત કોમન એડમિશન સર્વિસ, જેમાં અલગ અલગ કોલેજોમાં ફોર્મ ભરવાને બદલે એક જ ઓનલાઇન વ્યવસ્થામાં ફોર્મ ભરીને મેરીટ અને ચોઈસ મુજબ કોલેજ પસંદ કરીને પ્રવેશ મેળવવામાં આવે છે. આ પોર્ટલ પર વિદ્યાર્થીઓ કે રીતે ફોર્મ ભરી શકે છે જાણો આ અહેવાલમાં. 15 યુનિવર્સિટીઓ અને 2600થી વધુ કોલેજોમાં પ્રવેશ મેળવવા માટેનું પોર્ટલ: 5મી મેના રોજ ધોરણ 12નું પરિણામ જાહેર થયું અને સરકાર દ્વારા સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમોમાં એટલે કે કોલેજોમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે ગત વર્ષથી ઓનલાઇન પદ્ધતિ GCAS (જિકાસ) - ગુજરાત કોમન એડમિશન સર્વિસ પોર્ટલ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. આ પોર્ટલ પર વિધાર્થીઓને રાજ્યની જુદી જુદી 15 યુનિવર્સિટીઓ અને 2600થી વધુ કોલેજમાં ફોર્મ ભરવાને બદલે સરકારી યુનિવર્સિટીઓ અને કોલેજો તથા ગ્રાન્ટેજ કોલેજોમાં પ્રવેશ મેળવવા એક જ ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાનું રહે છે. GCAS એડમિશન પ્રોસેસ (Etv Bharat Gujarat) વિધાર્થીઓને રાજ્યની કોઈ પણ કોલેજ કે યુનિવર્સિટીમાં ફોર્મ ભરવાની વ્યવસ્થા: વિધાર્થીઓને ગુજરાતની કોઈ પણ કોલેજ કે યુનિવર્સિટીમાં ફોર્મ ભરવાના વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે ઉભા કરાયેલા સરકારના આ GCAS પોર્ટલમાં અત્યાર સુધીમાં ગુજરાતભરની યુનિવર્સિટી અને કોલેજો માટે 51,000 કરતા પણ વધારે ફોર્મ ભરવામાં આવ્યા છે. જેમાં કચ્છ યુનિવર્સિટી અને તેના હેઠળની કોલેજો માટે 1000થી પણ વધારે ફોર્મ ભરવામાં આવ્યા છે. કચ્છ યુનિવર્સિટીમાં 48થી પણ વધુ પ્રકારના કોર્સ ઉપલબ્ધ હોવા પર ભાર મૂકીને વિલંબ વિના 18મી તારીખ સુધીમાં જ પ્રવેશ ફોર્મ ભરી લેવા માટે કચ્છ યુનિવર્સિટી દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે. ફોર્મ ફિલિંગ પ્રક્રિયા (Etv Bharat Gujarat) સોફ્ટવેર આધારિત ઓટોમેટિક કોલેજ ઓફર સાથે પસંદગી પ્રક્રિયા: