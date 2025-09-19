નવસારીમાં તમામ મિલકતના સર્વે માટેનો NAKSHA પ્રોજેક્ટ શું છે? કયા-કયા વિસ્તારમાં થશે આ સર્વે?
શહેરોની તમામ મિલકતોની યોગ્ય નોંધણી થાય અને શહેરનો ચોક્કસ નક્શો અસ્તિત્વમાં આવે એવા ઉદ્દેશ્ય સાથે ભારત સરકાર દ્વારા NAKSHA પાયલોટ પ્રોજેક્ટ જાહેર કર્યો છે.
Published : September 19, 2025 at 8:44 PM IST
નવસારી: આજના યૂગમાં, ડિજિટલ ભારત તરફ દેશ આગળ વધી રહ્યો છે. શહેરોની સુંદર અને સુવ્યવસ્થિત રચના માટે મજબૂત પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. આવા પ્રયાસોમાં એક મહત્વપૂર્ણ પહેલ છે ભારત સરકારનો “NAKSHA” પાયલોટ પ્રોજેક્ટ. NAKSHA એટલે કે "Urban Geo-Spatial Mapping Project" નો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે – શહેરોમાં તમામ મિલકતની યોગ્ય નોંધણી થવી, અને દરેક શેરી, દરેક પ્લોટ અને દરેક ઇમારતનો ચોક્કસ નકશો તૈયાર થવો. જેના થકી શહેર વિકાસના માર્ગે યોગ્ય દિશામાં આગળ વધી શકે.
ભારતના 27 રાજ્યો અને 3 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં આ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત ડિજીટલ સર્વે શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. ગુજરાતની 5 મહાનગર પાલિકાઓમાંથી નવસારી મહાનગર પાલિકા નો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે
નવસારી પર ફોકસ: 13.38 ચોરસ કિલોમીટર વિસ્તૃત નવસારી શહેરમાં, જૂના શહેર ઉપરાંત વિજલપોર, જલાલપોર, દાંતેજ, હાંસાપોર અને બીજા 11 ગામડાઓને પણ નક્શા પ્રોજેક્ટ હેઠળ આવરી લેવામાં આવ્યા છે.
આ સર્વેમાં ઉપયોગ કરવામાં આવશે –
- ડ્રોન કેમેરા દ્વારા એરિયલ સર્વે
- GIS (Geographic Information System) આધારિત મેપિંગ
- DGPS અને ETS જેવી આધુનિક ટેકનોલોજી
- તથા ખાસ ડિઝાઇન કરેલી “NAKSHA” મોબાઈલ એપ્લિકેશન
ગ્રાઉન્ડ રિયાલિટી ચકાસણી: નવસારી મહાનગર પાલિકા અને સીટી સર્વે કચેરીની 10 સર્વે ટીમો, દરેક વસાહતમાં જઈને જમીનની હકીકત ચકાસશે. આ પ્રક્રિયાથી વધુ સ્પષ્ટ રીતે સમજાઈ શકે કે ક્યાં ક્યાં વિસંગતતાઓ છે.
વિવિધ સમસ્યાઓનું નિરાકરણ: આજના સમયમાં અનેક મિલકતો આવી છે જેમાં: પ્લોટ છે પણ માન્ય નકશો નથી. ગામડાઓના એપાર્ટમેન્ટમાં માત્ર સોસાયટીનું નામ છે, ફ્લેટ ધારકોના નામ નોંધાયેલા નથી. FSI અને BU Permission જેવી વિગતો અસ્પષ્ટ છે. NAKSHA ડિજીટલ સીટી સર્વે એ તમામ મુદ્દાઓનું એક જ ઠેકાણે સમાધાન આપે છે.
પ્રક્રિયા -
- હક્ક ચોક્સીથી લઈને પ્રોપર્ટી કાર્ડ સુધી
- સર્વે બાદ નમૂના-2 નોટીસ આપવામાં આવશે.
- માલિક હક્કોની પુષ્ટિ કરાશે
- વાંધા / દાવાઓની સુનાવણી થશે
- અંતે ફાઈનલ પ્રોપર્ટી કાર્ડ બહાર પાડવામાં આવશે
ફાયદા નાગરિકોને:
- મિલકત વેચવા / ખરીદવા સરળ થશે
- લોન લેવાઈ શકશે વધુ સરળતાથી
- મિલકતના હક્ક-હકિકત પર કાયદાકીય સ્પષ્ટતા મળશે
- ડિજીટલ મૅપથી શહેર વ્યવસ્થિત રીતે વિકસે
સરકારી ગ્રાન્ટ અને સહાય: સરકાર ડિજીટલ નકશાના આધારે મહાનગરોને ફંડ ફાળવે છે, જેનાથી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ્સ માટે સહાય મળે છે.
નવસારીમાં ઘણી એવી મિલ્કતો છે, જે સ્થળ પર જુદી છે અને નકશામાં જુદી. આવા સંજોગોમાં NAKSHA પ્રોજેક્ટનો ડિજિટલ નકશો વિકાસના નવા દરવાજા ખોલી શકે છે. NAKSHA પ્રોજેક્ટ દ્વારા નવસારીના નાગરિકો માટે વધુ પારદર્શક અને કાયદેસર મિલકત વ્યવસ્થા અસ્તિત્વમાં આવશે.
