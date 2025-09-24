વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ, ખાલી પેનોને ફરી ઉપયોગી બનવવાનો પ્રોજેકટ આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ છવાયો

ETV Bharat / state

ભાવનગરના એક ડૉક્ટરે યુઝ એન્ડ થ્રો વાળી પેનોને એકઠી કરીને જરૂરિયાતમંદ વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચાડવાના અભિયાનનો પ્રારંભ કર્યો, આજે આ અભિયાન વિશ્વ ફલક પર છવાયું છે.

ભાવનગર: ભાવનગર શહેરના ડૉક્ટર તેજસ દોશીના પુત્રએ આજથી પાંચ વર્ષ પહેલા અધૂરી પેન્સિલ ફેંકી દીધી અને ત્યારે ડૉક્ટર તેજસ દોશીએ તે પેન્સિલનો ફરી ઉપયોગ કરવા પોતાના બાળકને જણાવ્યું, ત્યારથી શરૂ થયું The Joy Of Giving નામનું અભિયાન.

આ અભિયાનને આજે આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ સસ્ટેનેબલ બિઝનેસ જર્નલમાં સ્થાન મળ્યું છે. જો કે ત્યારબાદ આ અભિયાન અંતર્ગત યુઝ એન્ડ થ્રો વાળી પેનોને એકઠી કરીને જરૂરિયાત મંદ વિદ્યાર્થીઓ સુધી પેન પહોંચાડવાના અભિયાનનો પ્રારંભ થયો. આ અભિયાન આજે વિશ્વ ફલક પર મુકાયું છે.

2019માં કરવામાં આવ્યો અભિયાનનો પ્રારંભ

ભાવનગર શહેરના ડોક્ટર તેજસ દોશીએ જણાવ્યું હતું કે, ''અમારા દ્વારા એક પ્રોજેક્ટ ચાલે છે, જે ઉપયોગ થયેલી પેન છે, તે એક પેન બનાવવા માટે પણ 6.50 લીટર પાણી ઉપયોગ થાય છે. યુઝ એન્ડ થ્રોવાળી પેન હોવાથી આપણે ઘા કરી દઈએ છીએ. અમે એક કેમ્પઈન એવું ચલાવ્યું કે પેન ફેંકો નહીં અમને આપો. અમે તેમાં રિફિલ નાખી વિદ્યાર્થીઓને આપીએ છીએ. આ પ્રોજેક્ટ 2019થી અમે શરૂ કર્યો છે, આજ દિન સુધી અમે 13 લાખથી વધુ પેન વિદ્યાર્થીઓને આપી છે''.

આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ અભિયાનની પ્રશંસા

ડૉક્ટર તેજસ દોશીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, 'આ પ્રોજેક્ટને લઈને એક સસ્ટેનેબલ બિઝનેસ મેગેઝીન છે, જે 130 દેશોમાં પ્રકાશિત થાય છે, જે પેપર રિસર્ચ થાય તેમાં પ્રકાશિત થાય છે. ગાંધીનગરના પ્રોફેસર ઉર્વી અમિન અને રાજકોટના પ્રોફેસર ધર્મેન્દ્રજીએ આ કામ કર્યું છે, અને આ પ્રોજેક્ટને સસ્ટેનેબલ કઈ રીતે બનાવવા તેના પર કામ કર્યું અને આજે તેને સસ્ટેનેબલ બિઝનેસ જર્નલમાં સ્થાન મળ્યું છે. આ અભિયાન પર આધારીત કેસ સ્ટડી sustainability : Transformative Journey Towards Harmony - Sustainable Business માં પ્રકાશિત થયું છે'.

ગરીબ બાળકો સુધી પેન પહોંચાડવી

આજના સમયમાં ઉપયોગ કરો અને પછી તેને ફેંકી દો તેવી ચાલતી પદ્ધતિને બદલવા માટે ડૉક્ટર તેજસ દોસીએ પર્યાવરણલક્ષી નહિં પણ ભાવનાત્મક તેમજ સામાજિક સમજીને 2019માં 'ધ જોઈ ઓફ ગિવિંગ' પ્રોજેક્ટનો પ્રારંભ કર્યો હતો. જે અંતર્ગત પેન્સિલ, રબ્બર, પેન વગેરે જેવી ચીજો એકત્રિત કરવામાં આવે છે, અને તેને પુનઃ ઉપયોગી બનાવીને ગરીબ બાળકો કે જરૂરિયાત બાળકો સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન થાય છે. ત્યારે આ પ્રોજેક્ટને આજે આંતરરાષ્ટ્રીય ફલક ઉપર મૂકવામાં આવ્યો છે, જે ભાવનગર અને ભારત માટેનું ગૌરવ જરૂર માની શકાય.

