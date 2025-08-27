ETV Bharat / state

નવસારીના ચમત્કારિક ગણેશ મંદિરમાં તૂટ્યું હતું મુઘલ સેનાનું અભિમાન, ઔરંગઝેબે દાન કરી હતી 20 વિઘા જમીન - GANESH CHATURTHI CELEBRATION

નવસારી શહેરને અડીને આવેલા સિસોદ્રા ગામમાં વડના ઘટાદાર વૃક્ષમાં ગણપતિની પ્રતિકૃતિ દેખાતા તે વડને પવિત્ર માની આજુબાજુના પંથકના ગ્રામજનોએ પૂજવાનું શરૂ કર્યું.

વડમાં ગણપતિ દાદાનું પૌરાણિક મંદિર
વડમાં ગણપતિ દાદાનું પૌરાણિક મંદિર (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 27, 2025 at 4:29 PM IST

4 Min Read

નવસારી: નવસારી શહેરથી હાઇવે તરફ જતા સિસોદ્રા ગામમાં આવેલા પૌરાણિક અને ચમત્કાર કરી મુઘલ શાસકને હિન્દુ સંસ્કૃતિનું ભાન કરનાર વડમાં વસેલા શ્રી ગણેશ હજી પણ હાજરાહજૂર સ્વરૂપે બિરાજમાન છે. અહીં દૂર દૂરથી આવતા ભક્તો પોતાની બાધા માની તે પૂર્ણ થતા બાપાના અચૂક દર્શન કરે છે. ગણેશ ઉત્સવમાં ગણેશ વડમાં ભક્તોની સંખ્યામાં વધારો નોંધાય છે. આ વર્ષે પણ મોટી સંખ્યામાં ગણેશ ભક્તો દર્શન કરશે.

સાક્ષાત વડમાં બિરાજમાન ગણેશ
નવસારી શહેરને અડીને આવેલા સિસોદ્રા ગામમાં વડના ઘટાદાર વૃક્ષમાં ગણપતિની પ્રતિકૃતિ દેખાતા તે વડને પવિત્ર માની આજુબાજુના પંથકના ગ્રામજનોએ પૂજવાનું શરૂ કર્યું. સાથે જ મંદિરને અડીને ભગવાન શિવનું મંદિર પણ બનાવવામાં આવ્યું છે. સમય જતા આ વડના દર્શનથી મનોકામના પૂર્ણ થતા તે ધીરે ધીરે પ્રચલિત બનતું ગયું અને દૂર દૂરથી ભક્તો દર્શન માટે આવતા થયા.

વડમાં ગણપતિ દાદાનું પૌરાણિક મંદિર (ETV Bharat Gujarat)

ઔરંગઝેબની સેનાએ પાછા પગ વાળ્યા
એવું કહેવાય છે કે નવસારી પંથકમાં પણ મુઘલ સમ્રાટ ઔરંગઝેબનું શાસન હતું. હિન્દુ સંસ્કૃતિના પાયારૂપ પવિત્ર મંદિરોને નષ્ટ કરવાના ઇરાદે ક્રૂર શાસક ઔરંગઝેબે તેના શાસનમાં અનેક મંદિરો જમીનદોસ્ત કર્યાના પુરાવા મળે છે. આશરે ઇ.સ.1662 પૂર્વે નવસારીમાં આવેલા ગણેશમંદિર ઉપર પણ તેની વક્ર દર્ષ્ટી પડી હતી. જેથી તેની સેના મંદિર તોડવા નીકળી હતી. પણ સેના જ્યારે ગામમાં પ્રવેશીને મંદિર તોડવાના ઇરાદે આગળ વધી રહી હતી, તે વેળા વડમાંથી નીકળી ઝેરી ભમરાઓએ સેના પર હુમલો કર્યો હતો. જેથી લાંબા સમય સુધી સેના હેરાન થતા મંદિરને નુકસાન કર્યા વગર વિલા મોઢે પાછી વળી હતી.

મંદિરનો મહિમા મુગલોને પણ સમજાયો
મંદિર તોડ્યા વગર પાછા ફરેલા ઔરંગઝેબના સૈનિકોએ આ સમાચાર તેને આપતા તે પણ ચોંકી ગયો હતો અને તેને મંદિરનો પરચો મળતા તેણે ખુશ થઈ મંદિરના નિભાવ પેટે 20 વિઘા જમીન પણ બક્ષિસમાં આપી હોવાનો ઇતિહાસ છે. સાથે જ તે વખતે આપેલા દસ્તાવેજી પુરાવા પણ હાલમાં પૂજારી પરિવાર પાસે સચવાયેલા છે. અરબી ભાષામાં લખાયેલા દસ્તાવેજ આજે પણ ઔરંગઝેબના શાસનનો પુરાવો આપે છે.

વડમાં ગણપતિ દાદાનું પૌરાણિક મંદિર
વડમાં ગણપતિ દાદાનું પૌરાણિક મંદિર (ETV Bharat Gujarat)

ચમત્કારની વાત ગામેગામ ફેલાઈ
સિસોદ્રાના ગણેશ મંદિરમાંથી નીકળેલા ઝેરી ભમરાઓને કારણે ઉભી પૂંછડીએ ભાગેલી ઔરંગઝેબની સેના અંગેના ચમત્કારની વાત નવસારી જિલ્લા પંથકના તમામ ગામડાઓ સહિત સમગ્ર ગુજરાતમાં પ્રસરી હતી. જેથી દૂર દૂરથી આ મંદિરના દર્શનાર્થે ગણેશ ભક્તો નિયમિત આવે છે. સાથે જ બધા બાધા માની તે પૂર્ણ થતા બાપાના અચૂક દર્શન કરે છે. ત્યારથી સિસોદ્રા ગામની પાછળ સિસોદ્રા ગણેશ બોલવાની પ્રથા પ્રચલિત થઈ હતી. તે સમયે પૂજારી પરિવારની 8મી પેઢીના મોહનગીરી ગોસ્વામી પૂજારી હતા. ઔરંગઝેબ સાથે ગણેશજીએ ચમત્કાર કરી પરચો આપવાની વાત સમગ્ર પથકમાં પ્રસરી હતી, અને મંદિર પ્રત્યે દ.ગુજરાતમાં આસ્થા વધી હતી. અહીં ઉલ્લેખનીય છે કે, સિસોદ્રા ગામ પણ સિસોદ્રા ગણેશ થયું. નવસારી પંથકમાં સિસોદ્રા નામના બે ગામો આવેલા છે. અન્ય જિલ્લામાં પણ સિસોદ્રા નામ ગામના હોવાનું જાણવા મળે છે. અહીં નવસારીમાં એક સિસોદ્રા આરક ગામ છે. જ્યારે બીજું સિસોદ્રા ગામ સાથે અહીં ઐતિહાસિક ગણેશમંદિર હોય ગણેશ પણ જોડાયું અને ગણેશ સિસોદ્રા થયું છે.

ઔરંગઝેબે આપેલી જમીનના કાગળ
ઔરંગઝેબે આપેલી જમીનના કાગળ (ETV Bharat Gujarat)

અહીં તમામ બાધા પૂર્ણ થાય છે
આ મંદિરમાં બાધા લેનાર તમામની મનોકામના બાપ્પા પૂર્ણ કરે છે. મુંબઈ સહિત સમગ્ર ગુજરાતમાંથી ભક્તો અહીં દર્શનાર્થે આવે છે. ઔરંગઝેબે આખા ભારતમાં 6 જગ્યાએ હિન્દૂ ધર્મસ્થાનો માટે જમીન બક્ષિસ આપી હોવાનો ઇતિહાસ અને દસ્તાવેજ છે, જેમાંનું એક નવસારી જિલ્લામાં આવેલું સિસોદ્રાનું ગણેશવડ મંદિર પણ છે. ઔરંગઝેબ માટે ભૌગલિક રીતે પણ સિસોદ્રા ગણેશ મહત્વનું હતું. જેથી ચમત્કાર થતાં જમીન બક્ષિસમાં આપી હતી. હાલમાં ગણેશોત્સવ ચાલી રહ્યો છે ત્યારે ગણેશ મંદિરો પણ ભકતોથી ઉભરાય રહ્યા છે. અનેક મંદિરોમાં વિધ્નહર્તા ગણેશજી હાજરાહજૂર છે તે પૈકી ગણેશ સીસોદ્રા ખાતેના ગણેશ વડમાં ભગવાને ભક્તો જીવંત સ્વરૂપે બિરાજે છે.

વડમાં ગણપતિ દાદાનું પૌરાણિક મંદિર
વડમાં ગણપતિ દાદાનું પૌરાણિક મંદિર (ETV Bharat Gujarat)

550 વર્ષથી પૂજારીનો પરિવાર મંદિરમાં પૂજા-અર્ચના કરે છે
મંદિરના પૂજારી મહેશ ભારતી જણાવે છે કે, આ એક ઐતિહાસિક અને પૌરાણિક મંદિર છે. 550 વર્ષથી વધુથી અમારા પરિવારના સભ્યો આ મંદિરમાં પૂજા અર્ચના કરે છે, જે સમયે મુઘલોનું શાસન દેશમાં હતું તે સમયે ઓરંગઝેબ દ્વારા આ મંદિરને તોડવા માટે પોતાની સેના મોકલી હતી, તે સમયે આ વડમાંથી ઝેરી ભમરાઓ નીકળ્યા અને ઔરંગઝેબની સેનાને ભગાડી હતી, આ સમાચાર મળતા તે પણ આ મંદિરના દર્શને આવ્યો અને મંદિરની પવિત્રતાને તેણે જાતે જ અનુભૂતિ કરી હતી, ચમત્કારનો પરચો મળતા ઔરંગઝેબે આ વિસ્તારની 20 વીઘા જમીન બક્ષિસ રૂપે અમારા પરિવારને આપી હતી. અહીંથી લોકો દૂર દૂરથી આવે છે. આ ગણેશને બાધાના ગણેશ કહેવામાં આવે છે, વિદેશ જવું, લગ્ન ન થવા, બાળકો ન થવા જેવા પ્રશ્નોની બાધા અહીં લેવામાં આવે તો તેનું નિરાકરણ ચોક્કસ પણે આવે છે.

પૂજારી ભરત ગોસ્વામી જણાવે છે કે, અહીં વડમાંથી સ્વયંભૂ રીતે ગણેશ ભગવાન પ્રગટ થયા છે. એટલે આ ગામને ગણેશ સિસોદ્રા નામ આપવામાં આવ્યું છે, આ મંદિરનું ઐતિહાસિક અને પૌરાણિક મહત્વ છે, આ મંદિરને તોડવા માટે ઔરંગઝેબના સૈનિકો અહીં આવ્યા હતા પરંતુ ઝેરી ભમરાઓ એ તેમને હેરાન કરતા ભગાડી મૂક્યા હતા. ઔરંગઝેબ દ્વારા આપવામાં આવેલા દસ્તાવેજો આજે પણ અમારા પરિવાર દ્વારા સાચવી રાખવામાં આવ્યા છે ફારસી ભાષામાં તેમણે ભૂમિદાન આપ્યાનો દસ્તાવેજ અમારી પાસે સચવાયા છે. મંગળાચોથ કે ગણેશ ચતુર્થી નિમિત્તે અહીં મોટી સંખ્યામાં દૂર દૂરથી ભક્તો દર્શનાર્થે આવે છે.

ઔરંગઝેબે આપેલી જમીનના કાગળ
ઔરંગઝેબે આપેલી જમીનના કાગળ (ETV Bharat Gujarat)

બાપ્પા ભક્તોની મનોકામના પૂર્ણ કરે છે
દર્શને આવતા રિદ્ધિ ગોસ્વામી પોતાના અનુભવ વર્ણવતા જણાવે છે કે, મેં જે કંઈ પણ બાપ્પા પાસે માંગ્યું છે તે તમામ બાધા પૂર્ણ થઈ છે. મને જ્યારે પણ ઈચ્છા થાય છે ત્યારે હું દર્શન કરવા માટે આવી જાઉં છું. આ મંદિર ચમત્કારિક છે દૂર દૂરથી અહીં ભક્તો દર્શન કરવા માટે આવે છે. હું જે કંઈ પણ આજે છું તે બાપ્પાના આશીર્વાદથી છું.

ગણેશ ચતુર્થીએ મંદિરમાં દર્શન કરવા આવેલા ઉર્વી પારેખ જણાવે છે કે, હું અહીં ઘણા વર્ષથી દર્શન માટે આવું છું, અહીં દરેક ભક્તોની મનોકામના પૂર્ણ થાય છે. આ જગ્યા ઘણી પાવન છે અહીં આવતાની સાથે જ મનને ઘણી શાંતિ મળે છે અહીં લોકો ઘણી માનતા માને છે. જેમાં લગ્ન ન થતા હોય વિદેશ જવું હોય કે બાળકો ન થતા હોય નોકરી ન મળતી હોય જેવા અનેક પ્રશ્નો નિરાકરણ આ મંદિરમાં શીશ ઝુકવવાથી મળે છે.

