ETV Bharat / state

પ્રધાનમંત્રી કિસાન સમ્માન નિધિ યોજનાનો 21મો હપ્તો મેળવવા આટલું કરો - KISAN SAMMAN NIDHI YOJANA

બાકી રહેલા ખેડૂતોએ યોજનાનો લાભ મેળવવા સત્વરે ફાર્મર રજીસ્ટ્રીમાં નોંધણી કરાવવા ખેતી નિયામક કચેરી અનુરોધ કર્યો છે.

પ્રધાનમંત્રી કિસાન સમ્માન નિધિ યોજના
પ્રધાનમંત્રી કિસાન સમ્માન નિધિ યોજના (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 2, 2025 at 2:36 PM IST

3 Min Read

ગાંધીનગર: પ્રધાનમંત્રી કિસાન સમ્માન નિધિ યોજનાના આગામી એટલે કે, 21માં હપ્તાનો લાભ મેળવવા માટે ભારત સરકાર દ્વારા ખેડૂત આઇડી (ફાર્મર રજીસ્ટ્રી)ની નોંધણી ફરજિયાત કરવામાં આવી છે. રાજ્યના જે ખેડૂતોએ હજુ સુધી ફાર્મર રજીસ્ટ્રીમાં નોંધણી કરાવવાની બાકી હોય તેવા ખેડૂતોએ સત્વરે ખેડૂત આઇડીની નોંધણી કરાવવા ખેતી નિયામકની કચેરી દ્વારા અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે.

રાજ્યમાં બાકી રહી ગયેલા ખેડૂતો સત્વરે ફાર્મર રજીસ્ટ્રીમાં નોંધણી કરાવી શકે તે માટે અત્યારે ગ્રામ્ય કક્ષાએ ઝુંબેશ સ્વરુપે નોંધણી કરવામાં આવી રહી છે. ખેડૂત લાભાર્થીઓએ સત્વરે નોંધણી કરાવવા માટે ગામના તલાટી કમ મંત્રીશ અથવા ગ્રામસેવકનો સંપર્ક કરવાનો રહેશે.

આ ઉપરાંત ખેડૂતો જાતે ઘરેથી મોબાઈલ એપ્લિકેશનના માધ્યમથી પણ નોંધણી કરી શકે છે. એટલું જ નહીં, કોમન સર્વિસ સેન્ટર (CSC) અથવા ગ્રામ પંચાયતમાં કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર મારફતે પણ ખેડૂત નોંધણી કરાવી શકાશે.

શું પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના ?

મહત્વપૂર્ણ છે કે, પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ (પીએમ-કિસાન) એ દેશના તમામ જમીન ધરાવતા ખેડૂત પરિવારોને કૃષિ અને સંલગ્ન પ્રવૃત્તિઓ તેમજ ઘરેલુ જરૂરિયાતો સંબંધિત વિવિધ સામગ્રીઓ ખરીદવા માટે તેમની આર્થિક જરૂરિયાતો પૂરી પાડવા માટે આવક સહાય પૂરી પાડવા માટેની નવી કેન્દ્રીય ક્ષેત્રની યોજના છે.

પાત્રતા

  1. જમીન ધરાવતા તમામ ખેડૂત પરિવારો (હાલના બાકાત માપદંડને આધિન) આ યોજના હેઠળ લાભ મેળવવા પાત્ર છે.
  2. ઉચ્ચ આર્થિક દરજ્જાના લાભાર્થીઓની નીચેની આ યોજના હેઠળ લાભ માટે પાત્ર રહેશે નહીં.
  3. તમામ સંસ્થાકીય જમીન ધારકો.
  4. ખેડૂત પરિવારો જેમાં તેના એક અથવા વધુ સભ્યો નીચેની કેટેગરીમાં આવતા હોય.
  5. બંધારણીય પદના ભૂતપૂર્વ અને વર્તમાન ધારકો
  6. પૂર્વ અને હાલના મંત્રીઓ, રાજ્યના પ્રધાનો અને લોકસભા-રાજ્યસભા, રાજ્ય વિધાનસભાઓ, રાજ્ય વિધાનસભાઓના પૂર્વ, વર્તમાન સભ્યો, મહાનગર પાલિકાના ભૂતપૂર્વ અને વર્તમાન મેયર, જિલ્લા પંચાયતના પૂર્વ અને વર્તમાન અધ્યક્ષો.
  7. કેન્દ્ર-રાજ્ય સરકારના મંત્રાલયો, કચેરીઓ, વિભાગો અને તેમના ક્ષેત્રના એકમો, કેન્દ્ર અથવા રાજ્ય પી.એસ.ઇ. અને સરકારની હેઠળ જોડાયેલી કચેરીઓ, સ્વાતંત્ર સંસ્થાઓ અને સ્થાનિક સંસ્થાઓના નિયમિત કર્મચારી (મલ્ટિ ટાસ્કિંગ સ્ટાફ,વર્ગ IV, ગ્રુપ ડી કર્મચારીઓને બાદ કરતાં) અથવા નિવૃત્ત અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ.
  8. ઉપરોક્ત વર્ગના રિટાયર્ડ અધિકારીઓ જેમનું માસિક પેન્શન રૂ. 10000 /- અથવા વધુ હોય. (મલ્ટિ ટાસ્કિંગ સ્ટાફ / વર્ગ IV / ગ્રુપ ડી કર્મચારીઓને બાદ કરતાં)
  9. બધા વ્યક્તિઓ કે જેમણે છેલ્લા આકારણી વર્ષમાં આવકવેરો ભર્યો હોય.
  10. ડોકટરો, એન્જિનિયર્સ, વકીલો, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ, અને આર્કિટેક્ટ્સ જેવા વ્યવસાયિકો જે વ્યવસાયિક સંસ્થાઓ સાથે નોંધાયેલા છે અને પોતાનો વ્યવસાય ચલાવતા હોય.

લાભો

પીએમ-કિસાન યોજના અંતર્ગત, તમામ જમીનધારક ખેડુતોના પરિવારોને પરિવાર દીઠ દર ચાર માસે રૂ. 2000ના ત્રણ સમાન હપ્તામાં કુલ રૂ .6000 વાર્ષિક ચૂકવવાપાત્ર.

અરજી કઈ રીતે કરશો ?

પાત્રતા ધરાવતા ખેડૂતો ગામના તલાટી,મહેસૂલ અધિકારી,અથવા અન્ય નિયુક્ત અધિકારીઓ-એજન્સીઓ સમક્ષ અરજી કરી શકે છે અને તેમની જરૂરી વિગતો તેમને સુપરત કરી શકે છે.

ફીની ચુકવણી કર્યા પછી ખેડૂતો યોજનામાં નોંધણી માટે તેમના નજીકના સામાન્ય સેવા કેન્દ્રો (સીએસસી)ની મુલાકાત પણ લઈ શકે છે.

ખેડૂત પીએમ કિસાન પોર્ટલ પર ખેડૂત કોર્નર દ્વારા તેમની સ્વ-નોંધણી પણ કરી શકે છે.

નોંધણી માટે જરૂરી દસ્તાવેજ

નોંધણી માટે જરૂરી વિગતોમાં નામ, ઉંમર, લિંગ, કેટેગરી (SC/ST), આધાર નંબર (જો આધાર નંબર ઉપલબ્ધ કરવામાં ન આવ્યો હોય તો, ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ, મતદાર આઈડી કાર્ડ, નરેગા જોબ કાર્ડ અથવા કેન્દ્ર , રાજ્ય, સંયુક્ત રાજ્ય સરકાર અથવા તેમના અધિકારીઓ દ્વારા જારી કરાયેલ અન્ય ઓળખ દસ્તાવેજો, વગેરે જેવા ઓળખના હેતુ માટે અન્ય નિયત દસ્તાવેજો સાથે આધાર નોંધણી નંબર), બેંક એકાઉન્ટ નંબર અને લાભકર્તાઓનો મોબાઇલ નંબરનો સમાવેશ થાય છે.

ગાંધીનગર: પ્રધાનમંત્રી કિસાન સમ્માન નિધિ યોજનાના આગામી એટલે કે, 21માં હપ્તાનો લાભ મેળવવા માટે ભારત સરકાર દ્વારા ખેડૂત આઇડી (ફાર્મર રજીસ્ટ્રી)ની નોંધણી ફરજિયાત કરવામાં આવી છે. રાજ્યના જે ખેડૂતોએ હજુ સુધી ફાર્મર રજીસ્ટ્રીમાં નોંધણી કરાવવાની બાકી હોય તેવા ખેડૂતોએ સત્વરે ખેડૂત આઇડીની નોંધણી કરાવવા ખેતી નિયામકની કચેરી દ્વારા અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે.

રાજ્યમાં બાકી રહી ગયેલા ખેડૂતો સત્વરે ફાર્મર રજીસ્ટ્રીમાં નોંધણી કરાવી શકે તે માટે અત્યારે ગ્રામ્ય કક્ષાએ ઝુંબેશ સ્વરુપે નોંધણી કરવામાં આવી રહી છે. ખેડૂત લાભાર્થીઓએ સત્વરે નોંધણી કરાવવા માટે ગામના તલાટી કમ મંત્રીશ અથવા ગ્રામસેવકનો સંપર્ક કરવાનો રહેશે.

આ ઉપરાંત ખેડૂતો જાતે ઘરેથી મોબાઈલ એપ્લિકેશનના માધ્યમથી પણ નોંધણી કરી શકે છે. એટલું જ નહીં, કોમન સર્વિસ સેન્ટર (CSC) અથવા ગ્રામ પંચાયતમાં કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર મારફતે પણ ખેડૂત નોંધણી કરાવી શકાશે.

શું પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના ?

મહત્વપૂર્ણ છે કે, પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ (પીએમ-કિસાન) એ દેશના તમામ જમીન ધરાવતા ખેડૂત પરિવારોને કૃષિ અને સંલગ્ન પ્રવૃત્તિઓ તેમજ ઘરેલુ જરૂરિયાતો સંબંધિત વિવિધ સામગ્રીઓ ખરીદવા માટે તેમની આર્થિક જરૂરિયાતો પૂરી પાડવા માટે આવક સહાય પૂરી પાડવા માટેની નવી કેન્દ્રીય ક્ષેત્રની યોજના છે.

પાત્રતા

  1. જમીન ધરાવતા તમામ ખેડૂત પરિવારો (હાલના બાકાત માપદંડને આધિન) આ યોજના હેઠળ લાભ મેળવવા પાત્ર છે.
  2. ઉચ્ચ આર્થિક દરજ્જાના લાભાર્થીઓની નીચેની આ યોજના હેઠળ લાભ માટે પાત્ર રહેશે નહીં.
  3. તમામ સંસ્થાકીય જમીન ધારકો.
  4. ખેડૂત પરિવારો જેમાં તેના એક અથવા વધુ સભ્યો નીચેની કેટેગરીમાં આવતા હોય.
  5. બંધારણીય પદના ભૂતપૂર્વ અને વર્તમાન ધારકો
  6. પૂર્વ અને હાલના મંત્રીઓ, રાજ્યના પ્રધાનો અને લોકસભા-રાજ્યસભા, રાજ્ય વિધાનસભાઓ, રાજ્ય વિધાનસભાઓના પૂર્વ, વર્તમાન સભ્યો, મહાનગર પાલિકાના ભૂતપૂર્વ અને વર્તમાન મેયર, જિલ્લા પંચાયતના પૂર્વ અને વર્તમાન અધ્યક્ષો.
  7. કેન્દ્ર-રાજ્ય સરકારના મંત્રાલયો, કચેરીઓ, વિભાગો અને તેમના ક્ષેત્રના એકમો, કેન્દ્ર અથવા રાજ્ય પી.એસ.ઇ. અને સરકારની હેઠળ જોડાયેલી કચેરીઓ, સ્વાતંત્ર સંસ્થાઓ અને સ્થાનિક સંસ્થાઓના નિયમિત કર્મચારી (મલ્ટિ ટાસ્કિંગ સ્ટાફ,વર્ગ IV, ગ્રુપ ડી કર્મચારીઓને બાદ કરતાં) અથવા નિવૃત્ત અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ.
  8. ઉપરોક્ત વર્ગના રિટાયર્ડ અધિકારીઓ જેમનું માસિક પેન્શન રૂ. 10000 /- અથવા વધુ હોય. (મલ્ટિ ટાસ્કિંગ સ્ટાફ / વર્ગ IV / ગ્રુપ ડી કર્મચારીઓને બાદ કરતાં)
  9. બધા વ્યક્તિઓ કે જેમણે છેલ્લા આકારણી વર્ષમાં આવકવેરો ભર્યો હોય.
  10. ડોકટરો, એન્જિનિયર્સ, વકીલો, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ, અને આર્કિટેક્ટ્સ જેવા વ્યવસાયિકો જે વ્યવસાયિક સંસ્થાઓ સાથે નોંધાયેલા છે અને પોતાનો વ્યવસાય ચલાવતા હોય.

લાભો

પીએમ-કિસાન યોજના અંતર્ગત, તમામ જમીનધારક ખેડુતોના પરિવારોને પરિવાર દીઠ દર ચાર માસે રૂ. 2000ના ત્રણ સમાન હપ્તામાં કુલ રૂ .6000 વાર્ષિક ચૂકવવાપાત્ર.

અરજી કઈ રીતે કરશો ?

પાત્રતા ધરાવતા ખેડૂતો ગામના તલાટી,મહેસૂલ અધિકારી,અથવા અન્ય નિયુક્ત અધિકારીઓ-એજન્સીઓ સમક્ષ અરજી કરી શકે છે અને તેમની જરૂરી વિગતો તેમને સુપરત કરી શકે છે.

ફીની ચુકવણી કર્યા પછી ખેડૂતો યોજનામાં નોંધણી માટે તેમના નજીકના સામાન્ય સેવા કેન્દ્રો (સીએસસી)ની મુલાકાત પણ લઈ શકે છે.

ખેડૂત પીએમ કિસાન પોર્ટલ પર ખેડૂત કોર્નર દ્વારા તેમની સ્વ-નોંધણી પણ કરી શકે છે.

નોંધણી માટે જરૂરી દસ્તાવેજ

નોંધણી માટે જરૂરી વિગતોમાં નામ, ઉંમર, લિંગ, કેટેગરી (SC/ST), આધાર નંબર (જો આધાર નંબર ઉપલબ્ધ કરવામાં ન આવ્યો હોય તો, ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ, મતદાર આઈડી કાર્ડ, નરેગા જોબ કાર્ડ અથવા કેન્દ્ર , રાજ્ય, સંયુક્ત રાજ્ય સરકાર અથવા તેમના અધિકારીઓ દ્વારા જારી કરાયેલ અન્ય ઓળખ દસ્તાવેજો, વગેરે જેવા ઓળખના હેતુ માટે અન્ય નિયત દસ્તાવેજો સાથે આધાર નોંધણી નંબર), બેંક એકાઉન્ટ નંબર અને લાભકર્તાઓનો મોબાઇલ નંબરનો સમાવેશ થાય છે.

For All Latest Updates

TAGGED:

KISAN SAMMAN NIDHI YOJANAINSTALLMENT OF KISAN SAMMAN NIDHIGUJARAT FARMERSKISAN SAMMAN NIDHI YOJANA 2025KISAN SAMMAN NIDHI YOJANA

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.