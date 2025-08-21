જુનાગઢ : છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે રાજુલા નજીક આવેલ સિમેન્ટ કંપનીના પાછળના ભાગમાં વરસાદના ભરાયેલા વરસાદી પાણીમાં એક સિંહ આંટાફેરા કરી રહ્યો હોય તેવો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. વીડિયોમાં સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે કે સિંહ પાણીની બહાર નીકળવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે. સ્થાનિક લોકોએ આ વિડીયો બનાવીને વાયરલ કર્યો છે.
વરસાદી પાણીમાં ગિરનાર રાજાનું કેટવોક : એક અઠવાડિયાથી સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદી વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે. અમરેલી જિલ્લામાં પણ ત્રણ ચાર દિવસથી વરસાદ પડી રહ્યો છે. આવા સમયે રાજુલા નજીક આવેલ સિમેન્ટ ફેક્ટરીના પાછળના ભાગમાં ભરાયેલા વરસાદી પાણીમાં એક સિંહ આટા ફેરા મારી રહ્યો હોય તેવો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે.
બે દિવસ પૂર્વે રાજુલા અને જાફરાબાદ વિસ્તારમાં પણ ધોધમાર વરસાદ પડ્યો હતો. જેથી સિમેન્ટ કંપનીની પાછળના ભાગમાં વરસાદી પાણીનો જમાવડો થયો હતો, જેમાં આ સિંહ જોવા મળ્યો હતો.
સ્થાનિક લોકોએ વિડીયો બનાવ્યો : વરસાદી પાણીમાં આંટાફેરા મારી રહેલા સિંહનો વિડીયો અહીંના સ્થાનિક લોકોએ બનાવ્યું હોવાની પૂરી શક્યતા છે. સિંહ જે રીતે વરસાદી પાણીમાં ચાલી રહ્યો હતો રહ્યો હતો, ત્યારે આ સમયે અહીંથી પસાર થતા કેટલાક લોકોને સિંહને પાણીમાં હરતો ફરતો જોવાની અને તેને મોબાઈલ કેમેરામાં વિડીયો બનાવ્યો હતો. જે હાલ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે.
જેને લોકો પણ ખૂબ જ આવકારી રહ્યા છે. રાજુલા અને જાફરાબાદ વિસ્તારમાં પણ સિંહ એકદમ મુક્ત મને જોવા મળે છે. અગાઉ અનેક વખત પીપાવાવ પોર્ટ પર સિંહ પરિવારો સતત નજરે ચડતા હોય છે, ત્યારે વરસાદી પાણીમાં જોવા મળેલો સિંહ પણ પીપાવાવ પોર્ટ વિસ્તારના કોઈ સિંહ પરિવારનો હોવાનુ માનવામાં આવે છે.
