ETV Bharat / state

વરસાદી પાણીમાં વનરાજાએ કર્યું "કેટવોક", વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ, જુઓ... - AMRELI NEWS

વરસાદના ભરાયેલા વરસાદી પાણીમાં એક સિંહ આંટાફેરા કરી રહ્યો હોય તેવો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો

રાજુલામાં જંગલના રાજાના આંટા ફેરા
રાજુલામાં જંગલના રાજાના આંટા ફેરા (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 21, 2025 at 1:29 PM IST

1 Min Read

જુનાગઢ : છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે રાજુલા નજીક આવેલ સિમેન્ટ કંપનીના પાછળના ભાગમાં વરસાદના ભરાયેલા વરસાદી પાણીમાં એક સિંહ આંટાફેરા કરી રહ્યો હોય તેવો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. વીડિયોમાં સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે કે સિંહ પાણીની બહાર નીકળવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે. સ્થાનિક લોકોએ આ વિડીયો બનાવીને વાયરલ કર્યો છે.

વરસાદી પાણીમાં ગિરનાર રાજાનું કેટવોક : એક અઠવાડિયાથી સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદી વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે. અમરેલી જિલ્લામાં પણ ત્રણ ચાર દિવસથી વરસાદ પડી રહ્યો છે. આવા સમયે રાજુલા નજીક આવેલ સિમેન્ટ ફેક્ટરીના પાછળના ભાગમાં ભરાયેલા વરસાદી પાણીમાં એક સિંહ આટા ફેરા મારી રહ્યો હોય તેવો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે.

બે દિવસ પૂર્વે રાજુલા અને જાફરાબાદ વિસ્તારમાં પણ ધોધમાર વરસાદ પડ્યો હતો. જેથી સિમેન્ટ કંપનીની પાછળના ભાગમાં વરસાદી પાણીનો જમાવડો થયો હતો, જેમાં આ સિંહ જોવા મળ્યો હતો.

રાજુલામાં જંગલના રાજાના આંટા ફેરા (Etv Bharat Gujarat)

સ્થાનિક લોકોએ વિડીયો બનાવ્યો : વરસાદી પાણીમાં આંટાફેરા મારી રહેલા સિંહનો વિડીયો અહીંના સ્થાનિક લોકોએ બનાવ્યું હોવાની પૂરી શક્યતા છે. સિંહ જે રીતે વરસાદી પાણીમાં ચાલી રહ્યો હતો રહ્યો હતો, ત્યારે આ સમયે અહીંથી પસાર થતા કેટલાક લોકોને સિંહને પાણીમાં હરતો ફરતો જોવાની અને તેને મોબાઈલ કેમેરામાં વિડીયો બનાવ્યો હતો. જે હાલ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે.

જેને લોકો પણ ખૂબ જ આવકારી રહ્યા છે. રાજુલા અને જાફરાબાદ વિસ્તારમાં પણ સિંહ એકદમ મુક્ત મને જોવા મળે છે. અગાઉ અનેક વખત પીપાવાવ પોર્ટ પર સિંહ પરિવારો સતત નજરે ચડતા હોય છે, ત્યારે વરસાદી પાણીમાં જોવા મળેલો સિંહ પણ પીપાવાવ પોર્ટ વિસ્તારના કોઈ સિંહ પરિવારનો હોવાનુ માનવામાં આવે છે.

આ પણ વાંચો :

  1. જય અને વીરુના ગ્રુપમાં રહેલી સિંહણ અને સિંહ બાળનો વિડીયો આવ્યો સામે, બંને સિંહના થયા છે મોત
  2. ગીરમાં રેલવે ટ્રેક પર સુતો હતો સિંહ પરિવાર, લોકો પાયલોટ અને ફોરેસ્ટ ગાર્ડે આ રીતે બચાવ્યો તેમનો જીવ

જુનાગઢ : છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે રાજુલા નજીક આવેલ સિમેન્ટ કંપનીના પાછળના ભાગમાં વરસાદના ભરાયેલા વરસાદી પાણીમાં એક સિંહ આંટાફેરા કરી રહ્યો હોય તેવો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. વીડિયોમાં સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે કે સિંહ પાણીની બહાર નીકળવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે. સ્થાનિક લોકોએ આ વિડીયો બનાવીને વાયરલ કર્યો છે.

વરસાદી પાણીમાં ગિરનાર રાજાનું કેટવોક : એક અઠવાડિયાથી સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદી વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે. અમરેલી જિલ્લામાં પણ ત્રણ ચાર દિવસથી વરસાદ પડી રહ્યો છે. આવા સમયે રાજુલા નજીક આવેલ સિમેન્ટ ફેક્ટરીના પાછળના ભાગમાં ભરાયેલા વરસાદી પાણીમાં એક સિંહ આટા ફેરા મારી રહ્યો હોય તેવો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે.

બે દિવસ પૂર્વે રાજુલા અને જાફરાબાદ વિસ્તારમાં પણ ધોધમાર વરસાદ પડ્યો હતો. જેથી સિમેન્ટ કંપનીની પાછળના ભાગમાં વરસાદી પાણીનો જમાવડો થયો હતો, જેમાં આ સિંહ જોવા મળ્યો હતો.

રાજુલામાં જંગલના રાજાના આંટા ફેરા (Etv Bharat Gujarat)

સ્થાનિક લોકોએ વિડીયો બનાવ્યો : વરસાદી પાણીમાં આંટાફેરા મારી રહેલા સિંહનો વિડીયો અહીંના સ્થાનિક લોકોએ બનાવ્યું હોવાની પૂરી શક્યતા છે. સિંહ જે રીતે વરસાદી પાણીમાં ચાલી રહ્યો હતો રહ્યો હતો, ત્યારે આ સમયે અહીંથી પસાર થતા કેટલાક લોકોને સિંહને પાણીમાં હરતો ફરતો જોવાની અને તેને મોબાઈલ કેમેરામાં વિડીયો બનાવ્યો હતો. જે હાલ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે.

જેને લોકો પણ ખૂબ જ આવકારી રહ્યા છે. રાજુલા અને જાફરાબાદ વિસ્તારમાં પણ સિંહ એકદમ મુક્ત મને જોવા મળે છે. અગાઉ અનેક વખત પીપાવાવ પોર્ટ પર સિંહ પરિવારો સતત નજરે ચડતા હોય છે, ત્યારે વરસાદી પાણીમાં જોવા મળેલો સિંહ પણ પીપાવાવ પોર્ટ વિસ્તારના કોઈ સિંહ પરિવારનો હોવાનુ માનવામાં આવે છે.

આ પણ વાંચો :

  1. જય અને વીરુના ગ્રુપમાં રહેલી સિંહણ અને સિંહ બાળનો વિડીયો આવ્યો સામે, બંને સિંહના થયા છે મોત
  2. ગીરમાં રેલવે ટ્રેક પર સુતો હતો સિંહ પરિવાર, લોકો પાયલોટ અને ફોરેસ્ટ ગાર્ડે આ રીતે બચાવ્યો તેમનો જીવ

For All Latest Updates

TAGGED:

LIONSVIRAL VIDEORAJULA LIONSOCIAL MEDIA VIRAL VIDEOAMRELI NEWS

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

વરૂની વધી વસ્તી: જુનાગઢ સક્કરબાગમાં છેલ્લાં 5 વર્ષમાં 183 વરુનો જન્મ, જાણો વરુ વિશેની કેટલીક રસપ્રદ માહિતી

વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ": સ્કંદપુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ, જાણો 2000 વર્ષનો ઇતિહાસ...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.