ખ્યાતિ હોસ્પિટલ કાંડ: ગુજરાત હાઇકોર્ટે મુખ્ય આરોપી કાર્તિક પટેલની જામીન અરજી ફગાવી

અમદાવાદની ખ્યાતિ હોસ્પિટલ કાંડે સમગ્ર ગુજરાતમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો હતો, જેમાં અનેક ચોંકાવનારા ખુલાસાઓ સામે આવ્યા હતા.

ખ્યાતિ હોસ્પિટલ કાંડ: ગુજરાત હાઇકોર્ટે મુખ્ય આરોપી કાર્તિક પટેલની જામીન અરજી ફગાવી
ખ્યાતિ હોસ્પિટલ કાંડ: ગુજરાત હાઇકોર્ટે મુખ્ય આરોપી કાર્તિક પટેલની જામીન અરજી ફગાવી (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 3, 2025 at 8:21 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદની ખ્યાતિ હોસ્પિટલ કાંડે સમગ્ર ગુજરાતમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો હતો, જેમાં અનેક ચોંકાવનારા ખુલાસાઓ સામે આવ્યા હતા. આ કાંડના મુખ્ય આરોપી કાર્તિક પટેલે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં રેગ્યુલર જામીન અરજી દાખલ કરી હતી, પરંતુ હાઇકોર્ટે તેમની અરજી ફગાવી દીધી છે.

સુનાવણી દરમિયાન આરોપી તરફથી કોર્ટને જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, કાર્તિક પટેલનો ખ્યાતિ હોસ્પિટલમાં 51% હિસ્સો છે, જ્યારે સંજય પટોલિયાનો 37% હિસ્સો છે, જેમને હાઇકોર્ટે જામીન મંજૂર કર્યા છે. આથી, કાર્તિક પટેલને પણ પેરિટીનો લાભ મળવો જોઈએ. ઓડિટ અનુસાર, હોસ્પિટલની આવકનો 91% નહીં, પરંતુ 26% હિસ્સો PMJAY યોજનામાંથી આવે છે. કાર્તિક પટેલને હોસ્પિટલના ચેરમેન હોવાના કારણે મુખ્ય આરોપી ગણવામાં આવ્યા છે.

બીજી તરફ, સરકારી વકીલે દલીલ કરી હતી કે, કાર્તિક પટેલ મુખ્ય આરોપી છે. સર્જરી કરનાર ડૉક્ટરને પણ જામીન મળ્યા નથી. હોસ્પિટલમાં દર્દીઓની સંખ્યા વધવાથી ડૉક્ટરોને નાણાકીય લાભ થતો નથી, કારણ કે તેમનો પગાર નિશ્ચિત હોય છે. જોકે, હોસ્પિટલની આવકમાં વધારો થાય છે. આરોપ છે કે, દર્દીઓને જરૂર ન હોવા છતાં એન્જિયોપ્લાસ્ટી કરવામાં આવી હતી, અને આરોપીઓ દ્વારા ડૉક્ટરો પર દર્દીઓ લાવવા માટે દબાણ કરવામાં આવતું હતું.

ઉલ્લેખનીય છે કે, સરકારે ગરીબો માટે પ્રધાનમંત્રી આયુષ્માન ભારત યોજના જેવી સ્કીમો શરૂ કરી છે, જેના લાભાર્થીઓની ગંભીર બીમારીઓની સારવારનો ખર્ચ સરકાર ઉઠાવે છે. આવા જ એક કેમ્પનું આયોજન કડીના બોરીસદ ગામે કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ, અમદાવાદના એસ.જી. હાઇવે પર આવેલી ખ્યાતિ હોસ્પિટલમાં દર્દીઓના પરિવારજનોની જાણ બહાર એન્જિયોગ્રાફી કરવામાં આવી હતી. આમાંથી સાત દર્દીઓની એન્જિયોપ્લાસ્ટી કરવામાં આવી, જેમાંથી બે દર્દીઓ, મહેશભાઈ બારોટ અને નાગજીભાઈ સેગમાનું મૃત્યુ થયું હતું. આ તમામ ઓપરેશન ડૉ. પ્રશાંત વજીરાણીએ કર્યા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં પરિવારજનોએ હોસ્પિટલમાં હોબાળો મચાવ્યો હતો. આ ઘટના બાદ પાંચ દર્દીઓને અન્ય હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા.

ખ્યાતિ હોસ્પિટલના ફાઉન્ડર અને સીઈઓ કાર્તિક પટેલ છે. આ કાંડે હોસ્પિટલની કામગીરી અને PMJAY યોજનાના દુરુપયોગના ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે.

