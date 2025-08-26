કિન્નરોના અનુદાનથી ભાવનગરમાં ચાલતો ખીચડી રથ અને પશુ રથ: દાતાઓનો અતૂટ સાથ

ભાવનગર: સંતભૂમિ કહેવાતી કાઠિયાવાડની ધરતી પર ધર્મદાન અને પુણ્યની ભાવના સાથે ખીચડી રથ અને પશુ રથ કાર્યરત છે. ગરીબોને શુદ્ધ અને મફત ભોજન પૂરું પાડવા માટે શરૂ કરાયેલો ખીચડી રથ અનેક લોકોના જીવનમાં આશીર્વાદરૂપ બન્યો છે. આ સાથે, શ્વાન, ગાય, કબૂતર અને કીડી-મકોડા જેવા મૂંગા જીવોની ચિંતા કરીને પશુ રથની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. આ બંને પહેલની શરૂઆતની પાછળની વાર્તા અને દાતાઓના સમર્થનની વિગતો જાણીએ.
ગરીબો અને પશુઓ માટે શરૂઆત:
આશરે દસ વર્ષ પહેલાં, કેટલાક મિત્રોએ ગરીબો અને પશુઓને ભોજન પૂરું પાડવાનો સંકલ્પ લીધો હતો. આ પહેલ આજે ગરીબો માટે આશીર્વાદરૂપ બની છે. ભાવનગર શહેરમાં એક ઘટનાએ ખીચડી રથનો પાયો નાખ્યો, અને ત્યારબાદ પાંચ વર્ષ પહેલાં મૂંગા પશુઓ માટે પશુ રથની શરૂઆત કરવામાં આવી.
દસ વર્ષ પહેલાંની ઘટનાએ દિલ દ્રવી દીધું:
પ્રયત્ન ફાઉન્ડેશનના ટ્રસ્ટી જયભાઈ રાજ્યગુરુએ જણાવ્યું કે, "દસ વર્ષ પહેલાં હું અને મારા મિત્રો કૌશિકભાઈ વાઘેલા સહિત ઘોઘા સર્કલ ખાતે ખીચું ખાવા ગયા હતા. ત્યાં એક ગરીબ દંપતી આવ્યું અને તેમણે દસ રૂપિયાનું ખીચું ખરીદીને પોતાના બે બાળકોને આપ્યું. એક બાળકે વધુ ખીચું માગ્યું, પરંતુ ગરીબીને કારણે માતા-પિતા તેને ખીજાયા. આ ઘટનાએ અમારું હૃદય દ્રવી દીધું અને અમે નક્કી કર્યું કે આવા લોકો માટે કંઈક કરવું જોઈએ."
કિન્નરોના અનુદાનથી ખીચડી રથનો પ્રારંભ:
જયભાઈ રાજ્યગુરુએ વધુમાં જણાવ્યું, "લગ્ન પ્રસંગમાં અમે કિન્નરોને મળ્યા અને અમારી યોજના વિશે ચર્ચા કરી. તેઓ અમારા વિચારથી સહમત થયા અને વડવાના તેમના મઢમાં અમને આમંત્રણ આપ્યું. ત્યાં જઈને અમે ખીચડી રથની યોજના રજૂ કરી. કિન્નર સમુદાયે પહેલું અનુદાન આપ્યું અને આખા મહિનાનો ખર્ચ ઉપાડવાનું વચન આપ્યું. આમ, ભાવનગરમાં ખીચડી રથની શરૂઆત કિન્નરોના સહયોગથી થઈ. પછી અન્ય દાતાઓ જોડાતા ગયા અને જૂના ટ્રસ્ટીઓના સ્થાને નવા લોકો પણ સામેલ થતા ગયા."
એનઆરઆઈ અને સ્થાનિક દાતાઓનો સાથ:
જયભાઈએ જણાવ્યું, "અમેરિકામાં રહેતા જ્યોતિન્દ્રભાઈ ત્રિવેદી નિયમિત ફંડિંગ આપે છે. ભાવનગરમાં પણ ઘણા લોકો 100, 200 કે 500 રૂપિયાનું યોગદાન આપે છે. શરૂઆતમાં અમે ખીચડી આપતા હતા, પરંતુ હવે અમે શાક, રોટલી, ખીચડી અને ક્યારેક પાઉંભાજી સહિતનું પૂર્ણ ભોજન આપીએ છીએ."
સંસ્થાના અન્ય ટ્રસ્ટી અલ્પેશ કાપડીએ જણાવ્યું, "છેલ્લા દસ વર્ષથી હું ખીચડી રથ સાથે જોડાયેલો છું. અમે રોજ ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેતા 400થી વધુ બાળકોને શાક-રોટલીનું ભોજન આપીએ છીએ. રૂપાણીમાં અમારું રસોડું છે, જ્યાંથી ગરમાગરમ ભોજન ગધેડીયા, રક્તપિત્ત કોલોની અને કુંભારવાડા સુધી પહોંચાડીએ છીએ."
પશુ રથનો પ્રારંભ:
જયભાઈએ વધુમાં જણાવ્યું, "પાંચ વર્ષ પહેલાં અમે પશુ રથની શરૂઆત કરી. ખીચડી રથ દ્વારા માનવોને ભોજન આપવાનું ચાલુ હતું, પરંતુ અમને લાગ્યું કે રસ્તા પરના શ્વાન, ગાયો અને ઇજાગ્રસ્ત પશુઓના ભોજનની વ્યવસ્થા પણ થવી જોઈએ. શ્રેણિકભાઈ નામના દાતાએ રિક્ષા આપી, અને અમે પશુ રથ શરૂ કર્યો. રોજ લગભગ 80 ગાયોને રોટલા, શ્વાનોને ગરમાગરમ ભાખરી, કબૂતરોને શીંગ અને કીડીઓ માટે કીડીયાળની વ્યવસ્થા કરીએ છીએ."
