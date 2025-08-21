ETV Bharat / state

ખેડાના યુવાનોની "કળામય" શિવ આરાધના, ફૂલહારથી મહાદેવને સજાવ્યા - DECORATE MAHADEV WITH FLOWERS

ખેડાના યુવાનો રોજ મંદિરમાં સુંદર કલાત્મક સજાવટ કરી ભક્તિની કળાત્મક અભિવ્યક્તિ કરી રહ્યા છે.

ખેડામાં યુવાનોની અનોખી કળામય શિવ આરાધના
ખેડામાં યુવાનોની અનોખી કળામય શિવ આરાધના (Etv Bharat Gujarat)
Published : August 21, 2025 at 1:52 PM IST

ખેડા: હાલ દેવાધિદેવ મહાદેવની આરાધનાનો પવિત્ર શ્રાવણ માસ ચાલી રહ્યો છે, જે હવે પુર્ણતાના આરે છે. ઠેર-ઠેર મંદિરમાં ભગવાન ભોળાનાથના આશીર્વાદ મેળવવા મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો ઉમટી રહ્યા છે. ત્યારે ખેડા જિલ્લાના મહુધા તાલુકાના ચુણેલ ગામના શ્રી નીલકંઠ મહાદેવ મંદિરમાં યુવાનો દ્વારા અનોખી રીતે ભગવાન શિવની કળામય આરાધના કરવામાં આવી રહી છે. આ યુવાનો રોજ મંદિરમાં સુંદર કલાત્મક સજાવટ કરી ભક્તિની કળાત્મક અભિવ્યક્તિ કરી રહ્યા છે.

કલાત્મક શિવ આરાધના : ચુણેલના શ્રી નીલકંઠ મહાદેવ મંદિરમાં કળાપ્રેમી યુવાનો દ્વારા રોજેરોજ ફળ, ફૂલ, પાન, ચોકલેટ સહિતની વિવિધ વસ્તુઓ દ્વારા સુંદર અને આકર્ષક શણગાર કરવામાં આવે છે. તેમજ મંદિરની ફૂલહારથી કલાત્મક સજાવટ કરવામાં આવે છે. ભગવાન શિવ કળાના પણ દેવ છે, ત્યારે મહાદેવમાં અપાર શ્રદ્ધા ધરાવતા આ યુવાનો પોતાની કળાથી ભોળાનાથની ભક્તિ કરી રહ્યા હોવાનું જણાવી રહ્યા છે.

ખેડામાં યુવાનોની અનોખી કળામય શિવ આરાધના (Etv Bharat Gujarat)

ત્રણથી ચાર કલાકનો સમય લાગે છે:

રોજ સાંજે મંદિરે અલગ અલગ શણગાર કરવામાં આવે છે. જે માટે ત્રણથી ચાર કલાક જેટલો સમય લાગે છે. આ માટેની તૈયારીઓ સવારથી જ શરૂ કરી દેવામાં આવે છે. બપોર બાદ શણગારનું કામ શરૂ કરવામાં આવે છે. શ્રાવણ માસમાં ભગવાનના દર્શન કરવા મોટી સંખ્યામાં આવતા ભાવિકો ભગવાનના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવે છે. સાથે જ મંદિરમાં જુદા જુદા પ્રકારની સુંદર અવનવી કળાને નીરખી ભાવિકો ભાવવિભોર બને છે.

ખેડામાં યુવાનોની અનોખી કળામય શિવ આરાધના
ખેડામાં યુવાનોની અનોખી કળામય શિવ આરાધના (Etv Bharat Gujarat)

મહાદેવને ફૂલોનો અનોખો શણગાર : ભાવિક યુવાન કિશને જણાવ્યું હતું કે, 'શ્રાવણ મહિનામાં અમે એક જાતની મહાદેવની ભક્તિ જ કરીએ છીએ. મહાદેવને ફૂલોથી શણગારીએ છીએ. અમે ફૂલોથી, રંગોળીથી, બિલીથી એમ અલગ અલગ વસ્તુઓથી મહાદેવજીના મંદિરે શણગાર કરીએ છીએ.

ખેડામાં યુવાનોની અનોખી કળામય શિવ આરાધના
ખેડામાં યુવાનોની અનોખી કળામય શિવ આરાધના (Etv Bharat Gujarat)
મહાદેવને ફૂલોથી શણગાર
મહાદેવને ફૂલોથી શણગાર (Etv Bharat Gujarat)

રામકિશોર મહારાજે જણાવ્યું હતું કે, ચુણેલ ગામમાં પ્રાચીન કાળનું સ્વયંભૂ નીલકંઠ મહાદેવ મંદિર છે. આ મહાદેવની વિશિષ્ટ રૂપથી પૂજા કરવામાં આવે છે. અહીં રોજ વાર મુજબ ફૂલો, ફળો, મીઠાઈઓ, ચોકલેટનો અનેક પ્રકારના શણગાર કરવામાં આવે છે. બધા પ્રકારના અભિષેક થાય છે. અમાસના દિવસે અન્નકૂટ યોજાય છે. જેમાં આખું ગામ આવે છે. શ્રદ્ધા ભાવથી પૂજા થાય છે. અહીં રોજનો શણગાર નીલકંઠ મહાદેવનો બહુ વિશિષ્ટ રૂપે કરવામાં આવે છે. અત્તર, શેરડીનો રસ, અનાજના અભિષેક કરાય છે.

ખેડામાં યુવાનોની અનોખી કળામય શિવ આરાધના
ખેડામાં યુવાનોની અનોખી કળામય શિવ આરાધના (Etv Bharat Gujarat)
મહાદેવને ફૂલોથી શણગાર
મહાદેવને ફૂલોથી શણગાર (Etv Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો:

  1. "માએ ગરબો કોરાવ્યો..." નવરાત્રી પૂર્વે રંગબેરંગી ગરબા બનાવવામાં વ્યસ્ત જૂનાગઢના કુંભારો
  2. ભીમનાથ મેળા માટે એક દિવસ માટે ત્રણ ટ્રેનોને સ્ટોપેજ, ભાવનગર-બાંદ્રા સાપ્તાહિક ટ્રેનની અવધિ વધી, બુકિંગ શરૂ

