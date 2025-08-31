ETV Bharat / state

ખેડાનો વણાકબોરી ડેમ ઓવરફ્લો થતાં પાણી છોડાતા મહીસાગર નદી બે કાંઠે, ગળતેશ્વર બ્રિજ બંધ કરાયો - MAHISAGAR RIVER

વણાકબોરી ડેમમાંથી મહીસાગર નદીમાં 1.35 લાખ ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવતા નદી બે કાંઠે વહેતી થઈ છે.

ખેડાનો વણાકબોરી ડેમ ઓવરફ્લો થતાં પાણી છોડાતા મહીસાગર નદી બે કાંઠે
ખેડાનો વણાકબોરી ડેમ ઓવરફ્લો થતાં પાણી છોડાતા મહીસાગર નદી બે કાંઠે (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 31, 2025 at 6:40 PM IST

ખેડા : ઉપરવાસમાં વરસી રહેલા વરસાદને કારણે પાણીની ભારે આવકને લઈ વણાકબોરી ડેમ ઓવરફ્લો થયો છે. જેને લઈ વણાકબોરી ડેમમાંથી મહીસાગર નદીમાં 1.35 લાખ ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવતા નદી બે કાંઠે વહેતી થઈ છે. ખેડા અને વડોદરા જીલ્લાને જોડતો મહીસાગર નદી પરનો ગળતેશ્વર બ્રિજ સાવચેતીના ભાગરૂપે બંધ કરાયો છે.

હાલ પાનમ અને કડાણા ડેમમાંથી પાણીની આવક સતત ચાલુ છે. જેને કારણે મહીસાગર નદીમાં હજી વધુ પ્રમાણમાં પાણી છોડવામાં આવી શકે છે.જેને લઈ તંત્ર દ્વારા મહી કાંઠાના ગામોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે. પાનમ ડેમમાંથી 1.20 લાખ ક્યુસેક અને કડાણા ડેમમાંથી 60,000 ક્યુસેક પાણી વણાકબોરી ડેમમાં છોડવામાં આવી રહ્યું છે. જે પાણી વણાકબોરી ડેમમાંથી મહીસાગર નદીમાં છોડવામાં આવ્યું છે.

ખેડાનો વણાકબોરી ડેમ ઓવરફ્લો થતાં પાણી છોડાતા મહીસાગર નદી બે કાંઠે (Etv Bharat Gujarat)

નદી પરનો ગળતેશ્વર પુલ બંધ કરાયો,ગામોને એલર્ટ કરાયા : નદીમાં પાણી છોડવામાં આવતા મહી નદીએ સાગરનું રૂપ ધારણ કર્યું છે. નદી બે કાંઠે વહી રહી છે. જેને કારણે ખેડા અને વડોદરા જીલ્લાને જોડતો ગળતેશ્વર પુલ સાવચેતીના ભાગરૂપે બંધ કરવામાં આવ્યો છે. તંત્ર દ્વારા પુલ પરની તમામ અવરજવર ઉપર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ ફરમાવવામાં આવ્યો છે, તેમજ ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે. ગળતેશ્વરના મહી કાંઠાના 21 ગામોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે. ગ્રામ્ય વિસ્તારના 8 રસ્તા બંધ કરવામાં આવ્યા છે.

ખેડાનો વણાકબોરી ડેમ ઓવરફ્લો થતાં પાણી છોડાતા મહીસાગર નદી બે કાંઠે
ખેડાનો વણાકબોરી ડેમ ઓવરફ્લો થતાં પાણી છોડાતા મહીસાગર નદી બે કાંઠે (Etv Bharat Gujarat)

પાણીની આવક ચાલુ રહેવાને કારણે વધારે પાણી છોડાશે : વણાકબોરી વિયર ઈન્ચાર્જ મણીભાઈ પરમારે જણાવ્યું હતું કે, ઉપરવાસમાંથી ભારે પાણીની આવક થતા વણાકબોરી વિયર ઓવરફ્લો થયો છે. પાનમ ડેમમાંથી 1.60 લાખ ક્યુસેક અને કડાણા ડેમમાંથી 60,000 ક્યુસેક પાણી આવી રહ્યું છે. પાણીની આવક સતત ચાલુ છે. હાલ 1.37 લાખ ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે. જેમાં વધારો કરાશે, પાણીની આવક ચાલુ રહેવાને કારણે વધારે પાણી છોડાશે.

ગળતેશ્વર બ્રિજ બંધ કરાયો
ગળતેશ્વર બ્રિજ બંધ કરાયો (Etv Bharat Gujarat)
ગળતેશ્વર બ્રિજ બંધ કરાયો
ગળતેશ્વર બ્રિજ બંધ કરાયો (Etv Bharat Gujarat)

