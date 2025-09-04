ETV Bharat / state

નાનકડા ગામની પ્રાથમિક શાળાને ડીજીટલ સ્માર્ટ સ્કૂલ બનાવનાર ખેડાના શિક્ષકને રાષ્ટ્રીય શિક્ષક પુરસ્કાર - NATIONAL BEST TEACHER HIREN SHARMA

શિક્ષકે ખેડાના નાનકડા વાવડી ગામની પ્રાથમિક શાળાને ડીજીટલ સ્માર્ટ સ્કૂલ બનાવી છે. તેમજ ત્યાં ભણતા બાળકોને સ્માર્ટ એન્ડ ઈન્ટેલિજન્ટ બનાવ્યા છે.

ખેડાની પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકને રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર
ખેડાની પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકને રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 4, 2025 at 8:32 PM IST

ખેડા: ખેડા જીલ્લાના એક નાનકડા ગામડાની પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષકે ડીજીટલ શિક્ષણની જ્યોત જગાવી છે. આ શિક્ષકે ખેડાના નાનકડા વાવડી ગામની પ્રાથમિક શાળાને ડીજીટલ સ્માર્ટ સ્કૂલ બનાવી છે. તેમજ ત્યાં ભણતા બાળકોને સ્માર્ટ એન્ડ ઈન્ટેલિજન્ટ બનાવ્યા છે. તેમના દ્વારા તૈયાર થયેલા બાળકો તાલુકા, જીલ્લા અને રાજ્ય કક્ષાએ વિવિધ સ્પર્ધાઓ અને વિજ્ઞાન મેળામાં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. શાળાને તાલુકા, જીલ્લા અને રાજ્ય કક્ષાના વિવિધ સન્માન મળી ચુક્યા છે. શાળાની આ પ્રગતિ પાછળ જેની મહેનત અને લગન છે તેવા શિક્ષક હિરેનકુમાર શર્માને શિક્ષક દિને રાષ્ટ્રપતિ રાષ્ટ્રીય શિક્ષક પુરસ્કારથી સન્માનિત કરશે. ત્યારે જાણીએ એ શાળા અને શિક્ષક વિશે…

ખેડાની પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકને રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર (ETV Bharat Gujarat)

ખેડાના વાવડી ગામે આવેલી પ્રાથમિક શાળામાં ધોરણ 1 થી 8 સુધીનાં વર્ગો છે. જ્યાં 234 જેટલાં બાળકો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. શાળાના ઉત્સાહી અને મહેનતુ શિક્ષક હિરેનકુમાર શર્મા ગામડાના બાળકો આધુનિક ટેક્નોલોજીના યુગમાં ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરી શકે તે માટે સતત પ્રયત્નશીલ છે. પોતે સામાજીક વિજ્ઞાનના શિક્ષક હોવા છતાં વિદ્યાર્થીઓને વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીમાં રસ લેતા કરવા સાથે જ તેમાં નિપુણ પણ બનાવી રહ્યા છે. તેમણે નાનકડા ગામની સામાન્ય પ્રાથમિક શાળાને પોતાની મહેનત અને લગનથી ડીજીટલ સ્માર્ટ સ્કૂલમાં બદલી નાખી છે.

ભણાવવા માટે ટેકનોલોજીનો ભરપૂર ઉપોયોગ
ભણાવવા માટે ટેકનોલોજીનો ભરપૂર ઉપોયોગ (ETV Bharat Gujarat)

શાળામાં તમામ સ્માર્ટ ક્લાસ અને 75 ટેબ્લેટ્સ
વાવડી પ્રાથમિક શાળાની પ્રગતિ માટે સામાજીક વિજ્ઞાન ઉચ્ચ પ્રાથમિક શિક્ષક હિરેનકુમાર શર્માનો અનેરો ઉત્સાહ અને અથાગ મહેનત કારણભૂત છે. તેમને શાળાના આચાર્ય અને સાથી શિક્ષક મિત્રો તેમજ ગ્રામજનો અને દાતાઓ તરફથી પણ સતત સહયોગ મળી રહ્યો છે. શાળામાં તમામ ક્લાસ સ્માર્ટ ક્લાસ છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે 75 ટેબ્લેટ્સ છે. શાળાના બાળકો AR, VR અને AIથી સુપરિચિત છે તેમજ તેનો બખૂબી ઉપયોગ પણ કરી રહ્યા છે.

સરકાર તાલુકા, જીલ્લા, રાજ્ય અને હવે રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ સન્માની ચુકી છે
સરકાર તાલુકા, જીલ્લા, રાજ્ય અને હવે રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ સન્માની ચુકી છે (ETV Bharat Gujarat)

શિક્ષકની આ મહેનતના પરિણામ પણ મળી રહ્યા છે. રાજ્ય અને રાષ્ટ્ર કક્ષાની સ્કોલરશીપ પરીક્ષાઓમાં વિદ્યાર્થીઓ શ્રેષ્ઠ પરિણામ મેળવી રહ્યા છે. વિવિધ સ્પર્ધાઓમાં તાલુકા, જીલ્લા અને રાજ્ય કક્ષાએ પહોંચી રહ્યા છે. શાળાના વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષણ સાથે સહ શૈક્ષણિક પ્રવૃતિઓમાં પણ કુશળ છે.

સરકાર તાલુકા, જીલ્લા, રાજ્ય અને હવે રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ સન્માની ચુકી છે
હિરેનભાઈની ગ્રામ્ય બાળકો આધુનિક ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરી શકે તે માટેની આ ઉમદા કામગીરીને સરકાર દ્વારા તાલુકા, જીલ્લા, રાજ્ય અને હવે રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ સન્માનવામાં આવી છે. ત્યારે હિરનેભાઈ ખરેખર જ 'શિક્ષક કભી સાધારણ નહીં હોતા' એ ઉક્તિ ચરિતાર્થ કરી રહ્યા છે.

ભણાવવા માટે ટેકનોલોજીનો ભરપૂર ઉપોયોગ
ભણાવવા માટે ટેકનોલોજીનો ભરપૂર ઉપોયોગ (ETV Bharat Gujarat)

ભણાવવા માટે ટેકનોલોજીનો ભરપૂર ઉપોયોગ
રાષ્ટ્રીય શિક્ષક પુરષ્કાર વિજેતા હિરેનભાઈ શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, સામાજીક વિજ્ઞાન વિષયને કઈ રીતે સરળ બનાવવો એના માટે ટેક્નોલોજીનો ભરપૂર ઉપયોગ કર્યો છે. સાથો સાથ વધારે ક્વિઝ બનાવ્યા છે. ઓનલાઈન એપ્લિકેશન બનાવી છે. ઓનલાઈન એપ્લિકેશન કોરોના સમયે બનાવેલી. ઈન્ટરનેટ વિના ગામડાના બાળકોને તકલીફ પડતી તો ઓફલાઈન એપ્લિકેશન પણ બનાવેલી છે. જેથી ઈન્ટનેટ વગર બાળકો એનો ઉપયોગ કરી શકે. બ્લોગ બનાવ્યો છે જેમાં બધી જ ક્વિઝ મુકેલી છે. બ્લોગના વિઝીટર લગભગ સાડા પાંચ લાખથી વધારે છે. આવી રીતે ટેકનોલોજી સાથે કનેક્ટ કરેલ છે. કેબીસી ગેમ પણ બનાવી છે. ડીજીટલ બુક પણ બનાવી છે. ટેક્સ્ટ બુકને AR, VR સાથે કનેક્ટ કરેલી છે. હમણા હમણાં AI જે અત્યારે ચાલી રહ્યું છે તો બાળકોને ખૂબ જ મજા પડી જાય એટલે AI રોબોટ માટે એપ્લિકેશન બનાવી છે. જે સંસ્થાના પ્રશ્નોના જવાબ પણ આપી શકે છે. સાથે સાથે વિજ્ઞાન મેળાની અંદર આજ સુધી અમારા બાળકો પાંચ વખત રાજ્ય કક્ષા સુધી પહોંચેલા છે. ઈનોવેશન ફેરમાં અમે ત્રણ વખત રાજ્ય કક્ષાએ વખત ઝોન કક્ષા સુધી પહોંચેલા છીએ. સાથે AR, VR જે બેસ્ટ રિસર્ચ તરીકે ઓલ ઈન્ડિયા ચિલ્ડ્રન ઈ કન્ટેન્ટ કોમ્પિટિશનમાં NCERT ન્યુ દિલ્હી દ્વારા પણ બેસ્ટ રિસર્ચ તરીકે પસંદ થયેલ છે.

શાળાના તમામ વર્ગખંડ સ્માર્ટ ક્લાસ
શાળાના તમામ વર્ગખંડ સ્માર્ટ ક્લાસ (ETV Bharat Gujarat)

ગામડાના બાળકો ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરી કદમથી કદમ મિલાવી શકે: રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર વિજેતા શિક્ષક

શાળાની અંદર પંચોતેર ટેબ્લેટ અને દાન દ્વારા પ્રાપ્ત કરેલા છે. તેમજ આખી શાળા એ સ્માર્ટ ક્લાસ બનાવેલી છે. જેથી કરી આજના આ આધુનિક યુગમાં બાળકો કદમથી કદમ મિલાવી અને અંતરિયાળ ગામડાના બાળકો પણ ટેકનોલોજી દ્વારા શિક્ષણ મેળવે. સાથે સાથે ટેક્નોલોજીનો સદુપયોગ કરે એ માટે પ્રયત્નો કરેલા છે. એના દ્વારા અમારા બાળકો આજે NMMSમાં 180 માંથી 145 ગુણ મેળવી જીલ્લામાં ફર્સ્ટ નંબરના માર્કસ મેળવી મેરિટમાં સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. સાથે દીકરીઓ પણ NMMSની પરીક્ષા પાસ કરી મેરિટમાં સ્થાન પ્રાપ્ત કરી રહી છે. જ્ઞાન સાધના જ્ઞાન સેતુની અંદર પણ શાળાના બાળકો સારામાં સારી રીતે મેરિટમાં સમાવેશ થાય એના માર્ક્સ સાથે પાસ થઈ રહ્યા છે. શાળાનું આખું વાતાવરણ ટેકનોલોજીની સાથે સાથે પ્રાકૃતિક વાતાવરણ પણ આચાર્ય સાહેબ અને સ્ટાફ મિત્રોના સહકારથી શાળાનું આખું કેમ્પસ પ્રાકૃતિક વાતાવરણ સાથે જોડવાનો પ્રયત્ન કરેલું છે. આજે શાળા નેશનલ કક્ષા સુઘી પહોંચી છે એનું ગૌરવ છે. આ પહેલા પણ ગયા વર્ષે રાજ્ય પારિતોષિક પ્રાપ્ત થયેલો છે. અચલા એવોર્ડ, ચિત્રકૂટ એવોર્ડ એ બધા એવોર્ડ પણ પ્રાપ્ત કરેલા છે. તાલુકા જીલ્લા કક્ષાના એવોર્ડ પણ પ્રાપ્ત થયેલા છે.

ખેડાની પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકને રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર
ખેડાની પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકને રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર (ETV Bharat Gujarat)

ખેડાની પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકને રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર
ખેડાની પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકને રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર (ETV Bharat Gujarat)

