ખેડા: નડિયાદ નજીક ઉત્તરસંડા ગામમાં રમતા રમતા બે બાળકોની તળાવમાં ડૂબી જવાથી મોત થયાની ઘટના સામે આવી હતી. નડિયાદ ફાયરબ્રિગેડની ટીમ દ્વારા શોધખોળ કરી બંનેના મૃતદેહ બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. માહિતી અનુસાર, મૂળ મધ્યપ્રદેશના ભીંડના કલર કામ કરી ગુજરાન ચલાવતા પરિવારના બે દીકરા એક સાથે ડૂબી જતાં શ્રમિક પરિવારમાં ભારે કલ્પાંત સર્જાયો હતો.
સૂત્રો પાસેથી મળેલી માહિતી અનુસાર, ઘટના એમ બની હતી કે, 'છ અને નવ વર્ષના બે બાળકો ઘરેથી રમવા માટે નીકળ્યા હતા. ઘણા સમય બાદ પરત ન આવતા તેમના પિતા દ્વારા શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન ગામના વેરા તળાવ નજીક બાળકોના ચપ્પલ અને પ્લાસ્ટિકનું બેટ મળી આવ્યું હતુ. જેને લઈ બાળકો તળાવમાં ડૂબી ગયા હોવાની આશંકાને લઈ વડતાલ પોલીસને જાણ કરતા પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી.
સમગ્ર ઘટનાની જાણ પોલીસ ને થાય બાદ નડિયાદ ફાયરબ્રિગેડને જાણ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ ફાયર બ્રિગેડની ટીમ દ્વારા શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી હતી. જેમાં બંને ભાઈઓના મૃતદેહને શોધી કાઢી બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. વડતાલ પોલીસે મૃતદેહનો કબજો મેળવી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
આ બાબતે ફાયર ઓફિસર ચિરાગ ગઢવીએ જણાવ્યું હતું કે, 'ઉત્તરસંડા ગામની સીમમાં આવેલ વેરા તળાવમાં બે છોકરા રમતા હતા. રમતા રમતા આ બાળકો તળાવમાં પડી ગયા એવી નડિયાદ ફાયર કંટ્રોલ રૂમમાં કોલ દ્વારા માહિતી મળી હતી. કોલ આવતાની સાથે મારી ટીમ રેસ્ક્યુ માટે રવાના થઈ. શોધખોળ કરતાં બંને બાળકોના મૃતદેહ તળાવમાંથી મળી આવ્યા હતા. આ બંને છોકરા MP ના રહેવાસી છે. આ બંને બાળકોના માતા-પિતા અહીં કલર કામનું કામ કરે છે. બંને બોડી મળી ચૂકી છે. એક છોકરાની ઉંમર નવ વર્ષની છે અને બીજા છોકરાની ઉંમર છ વર્ષ છે.
